Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 июня 2019

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе «агрессией Ирана» и призвал мировое сообщество ее остановить.

Ранее в Оманском заливе были атакованы суда Front Altair и Kokuka Courageous. После взрывов и пожара оба экипажа были эвакуированы на территорию Ирана и борт американского эсминца. На Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

«Что касается агрессии Ирана в Оманском заливе, все миролюбивые страны должны поддержать усилия США и президента (Дональда) Трампа, направленные на то, чтобы ее остановить и обеспечить свободу судоходства в международных водах», — сказал Нетаньяху на церемонии презентации на Голанских высотах нового поселка, названного в честь Трампа. Выступление транслировала канцелярия премьера.

Ранее в нападении на танкеры Иран обвинили США. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе судна. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал безосновательными обвинения в адрес своей страны. Иранская армия сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП для спасения и оказания помощи.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.

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