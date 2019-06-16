Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, События

Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 июня 2019

20:31. 16 июня 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:

Израиль обвинил Иран в нападении на танкеры

Израиль обвинил Иран в нападении на танкеры | Русская весна

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе «агрессией Ирана» и призвал мировое сообщество ее остановить.

Ранее в Оманском заливе были атакованы суда Front Altair и Kokuka Courageous. После взрывов и пожара оба экипажа были эвакуированы на территорию Ирана и борт американского эсминца. На Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

«Что касается агрессии Ирана в Оманском заливе, все миролюбивые страны должны поддержать усилия США и президента (Дональда) Трампа, направленные на то, чтобы ее остановить и обеспечить свободу судоходства в международных водах», — сказал Нетаньяху на церемонии презентации на Голанских высотах нового поселка, названного в честь Трампа. Выступление транслировала канцелярия премьера.

Ранее в нападении на танкеры Иран обвинили США. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе судна. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал безосновательными обвинения в адрес своей страны. Иранская армия сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП для спасения и оказания помощи.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.

Читайте также: СРОЧНО: В Киеве мощный взрыв, над городом столб дыма (+ФОТО, ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Нусра» хочет крови: тысячи боевиков перегруппировываются и готовят удар по Сирии (ФОТО)

«Нусра» хочет крови: тысячи боевиков перегруппировываются и готовят удар по Сирии (ФОТО) | Русская весна

Несмотря на установленный с 12 июня режим тишины на территории всей зоны деэскалации Идлиб, ситуация в северо-западном регионе Сирии далека от спокойной.

Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.

Практически ежедневно исламистские радикалы предпринимают попытки обрушить массированные удары на позиции правительственных войск и расположенные рядом с демилитаризованной зоной мирные населенные пункты.

Вызывает тревогу также активная переброска террористических групп к линии соприкосновения на юг идлибской зоны.

Пока нападения бандформирований во главе с «Хайят Тахрир аш Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) успехом не увенчались. Однако это не значит, что сторонники Нусры намерены отказаться от агрессивных замыслов и покинуть буферную зону, как это предусмотрено сочинскими соглашениями от 2018 года.

На протяжении почти полутора месяцев на севере провинции Хама «Нусра» продолжает переброску боевиков, а также запрещенного оружия и техники, прибывающих из центральных районов Идлибского региона.

Бесконечные колонны с отрядами джихадистов и тяжелым вооружением сосредотачиваются сначала в районе Джиср-Эш-Шугур, после чего перемещаются к линии соприкосновения с правительственными войсками, преимущественно в окрестности населенных пунктов Кафер-Зайта, Эз-Зака, Мурек и других, где развертываются огневые точки.

По информации сирийских источников, численность переброшенных в этот район за последнее время боевиков достигает почти двух тысяч человек, количество единиц бронированной техники, а также РСЗО, крупнокалиберных минометов и зенитных установок исчисляется десятками.

Интенсивные обстрелы позиций правительственных сил и населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от демилитаризованной зоны, предполагают регулярное пополнение запасов боеприпасов, что и осуществляется практически ежедневно. В селение Заках накануне доставлена новая партия патронов для стрелкового вооружения, а также мины и реактивные снаряды.

В этом свете логично предположить, что противник формирует новую ударную группировку для штурма городов Хамимият, Махарды и Скальбии, а также установления контроля над автодорогой между двумя христианскими городами.

Совершенно очевидно, что боевики не намерены соблюдать режим тишины, и используют перемирие только для перегруппировки своих сил, перевооружения, восполнения потерь, ремонта и замены военной техники.

Активизация террористической деятельности в демилитаризованной зоне требует принятия новых мер со стороны сирийских властей. В противном случае гибель мирного населения предотвратить не удастся.

Как известно, боевики добровольно сложат оружие лишь тогда, когда сами окажутся в невыгодном положении. Об этом наглядно свидетельствуют события, происходившие несколько лет назад в Восточном Алеппо и Восточной Гуте.

Читайте также: Почти тысяча раненых только в двух госпиталях: раскрыты огромные потери ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

«Нусра» хочет крови: тысячи боевиков перегруппировываются и готовят удар по Сирии (ФОТО) | Русская весна
«Нусра» хочет крови: тысячи боевиков перегруппировываются и готовят удар по Сирии (ФОТО) | Русская весна
«Нусра» хочет крови: тысячи боевиков перегруппировываются и готовят удар по Сирии (ФОТО) | Русская весна
«Нусра» хочет крови: тысячи боевиков перегруппировываются и готовят удар по Сирии (ФОТО) | Русская весна
«Нусра» хочет крови: тысячи боевиков перегруппировываются и готовят удар по Сирии (ФОТО) | Русская весна
«Нусра» хочет крови: тысячи боевиков перегруппировываются и готовят удар по Сирии (ФОТО) | Русская весна
«Нусра» хочет крови: тысячи боевиков перегруппировываются и готовят удар по Сирии (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Иран грозит выйти из ядерной сделки

Иран грозит выйти из ядерной сделки | Русская весна

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о намерении свернуть выполнения своих обязательств по ядерной сделке, если другие подписавшие стороны не будут показывать «позитивные сигналы». Об этом в субботу, 15 июня, сообщает Reuters.

На Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии Роухани заявил, что Иран не может придерживаться ядерного соглашения в одностороннем порядке.

«Необходимо, чтобы все стороны этого соглашения внесли свой вклад в его восстановление», — заявил президент Ирана.

Он также добавил, что в Иране хотят видеть «положительные сигналы» от других стран подписавших договор, включая РФ, Китай, Британию, Францию и Германию.

Читайте также: «Били страшно!» — озверевшие фашисты нанесли удар по ЛНР (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 января 2019
...востоке сирийской провинции Хама начал свою работу Конгресс племён Восточной Сирии.... Как известно, к востоку от Евфрата, на территориях...вооруженными силами США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел (стоит ... и отваливают из Сирии, с Ближнего Востока они не уходят...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 мая 2019
... баллистических ракет ближнего радиуса действия по всему Ближнему Востоку в целях .... Поэтому в последние несколько минут они выпустили новость, что это ...активизация преступной деятельности боевиков ИГИЛ на северо-востоке Сирии вызвана неспособностью США ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 января 2019
...и тактическим отступление черных. Последние крупные силы ИГ покидают Сармин и погранпереход... видение американской внешней политики на Ближнем Востоке. Сила добра: Америка вновь ... никакой помощи в восстановлении районов Сирии, контролируемых Асадом. В Ливане ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 июня 2019
...и Сирии, оно переключило на себя внимание Ближнего Востока и...ИГИЛ и не допустить его распространения в другие страны на Ближнем Востоке...предательства и отвлекающие факторы последнего десятилетия. Сегодня все...». Как сообщил РИА Новости другой источник, Россия ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 ноября 2018
...исламское государство транслировало новости о том, что боевики ИГИЛ на Филиппинах, ...с ИГИЛ и использование ИГИЛ как инструмента реализации американских интересов на Ближнем Востоке.3... странная война США в Сирии В последнее время в глобальной информационной...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 ноября 2018
... Мохаммед Али Джафари, в последнее время трубили о том,..., когда они сражались с ИГИЛ. Сегодня, в Йемене, ...штурмовика ВКС РФ в Сирии (ВИДЕО) Новость обновляется Пропагандистское крыло ...Ближнем Востоке. Это самая важная причина для Ирана и Хезбаллы в Сирии...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)