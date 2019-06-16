Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 июня 2019
- 19:48 Израиль обвинил Иран в нападении на танкеры.
- 03:02 «Нусра» хочет крови: тысячи боевиков перегруппировываются и готовят удар по Сирии (ФОТО).
- Вчера 16:00 Иран грозит выйти из ядерной сделки.
Израиль обвинил Иран в нападении на танкеры
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе «агрессией Ирана» и призвал мировое сообщество ее остановить.
Ранее в Оманском заливе были атакованы суда Front Altair и Kokuka Courageous. После взрывов и пожара оба экипажа были эвакуированы на территорию Ирана и борт американского эсминца. На Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
«Что касается агрессии Ирана в Оманском заливе, все миролюбивые страны должны поддержать усилия США и президента (Дональда) Трампа, направленные на то, чтобы ее остановить и обеспечить свободу судоходства в международных водах», — сказал Нетаньяху на церемонии презентации на Голанских высотах нового поселка, названного в честь Трампа. Выступление транслировала канцелярия премьера.
Ранее в нападении на танкеры Иран обвинили США. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе судна. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал безосновательными обвинения в адрес своей страны. Иранская армия сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП для спасения и оказания помощи.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.
Читайте также: СРОЧНО: В Киеве мощный взрыв, над городом столб дыма (+ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Нусра» хочет крови: тысячи боевиков перегруппировываются и готовят удар по Сирии (ФОТО)
Несмотря на установленный с 12 июня режим тишины на территории всей зоны деэскалации Идлиб, ситуация в северо-западном регионе Сирии далека от спокойной.
Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.
Практически ежедневно исламистские радикалы предпринимают попытки обрушить массированные удары на позиции правительственных войск и расположенные рядом с демилитаризованной зоной мирные населенные пункты.
Вызывает тревогу также активная переброска террористических групп к линии соприкосновения на юг идлибской зоны.
Пока нападения бандформирований во главе с «Хайят Тахрир аш Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) успехом не увенчались. Однако это не значит, что сторонники Нусры намерены отказаться от агрессивных замыслов и покинуть буферную зону, как это предусмотрено сочинскими соглашениями от 2018 года.
На протяжении почти полутора месяцев на севере провинции Хама «Нусра» продолжает переброску боевиков, а также запрещенного оружия и техники, прибывающих из центральных районов Идлибского региона.
Бесконечные колонны с отрядами джихадистов и тяжелым вооружением сосредотачиваются сначала в районе Джиср-Эш-Шугур, после чего перемещаются к линии соприкосновения с правительственными войсками, преимущественно в окрестности населенных пунктов Кафер-Зайта, Эз-Зака, Мурек и других, где развертываются огневые точки.
По информации сирийских источников, численность переброшенных в этот район за последнее время боевиков достигает почти двух тысяч человек, количество единиц бронированной техники, а также РСЗО, крупнокалиберных минометов и зенитных установок исчисляется десятками.
Интенсивные обстрелы позиций правительственных сил и населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от демилитаризованной зоны, предполагают регулярное пополнение запасов боеприпасов, что и осуществляется практически ежедневно. В селение Заках накануне доставлена новая партия патронов для стрелкового вооружения, а также мины и реактивные снаряды.
В этом свете логично предположить, что противник формирует новую ударную группировку для штурма городов Хамимият, Махарды и Скальбии, а также установления контроля над автодорогой между двумя христианскими городами.
Совершенно очевидно, что боевики не намерены соблюдать режим тишины, и используют перемирие только для перегруппировки своих сил, перевооружения, восполнения потерь, ремонта и замены военной техники.
Активизация террористической деятельности в демилитаризованной зоне требует принятия новых мер со стороны сирийских властей. В противном случае гибель мирного населения предотвратить не удастся.
Как известно, боевики добровольно сложат оружие лишь тогда, когда сами окажутся в невыгодном положении. Об этом наглядно свидетельствуют события, происходившие несколько лет назад в Восточном Алеппо и Восточной Гуте.
Читайте также: Почти тысяча раненых только в двух госпиталях: раскрыты огромные потери ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Иран грозит выйти из ядерной сделки
Президент Ирана Хасан Роухани заявил о намерении свернуть выполнения своих обязательств по ядерной сделке, если другие подписавшие стороны не будут показывать «позитивные сигналы». Об этом в субботу, 15 июня, сообщает Reuters.
На Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии Роухани заявил, что Иран не может придерживаться ядерного соглашения в одностороннем порядке.
«Необходимо, чтобы все стороны этого соглашения внесли свой вклад в его восстановление», — заявил президент Ирана.
Он также добавил, что в Иране хотят видеть «положительные сигналы» от других стран подписавших договор, включая РФ, Китай, Британию, Францию и Германию.
Читайте также: «Били страшно!» — озверевшие фашисты нанесли удар по ЛНР (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su