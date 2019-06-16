...прозвища поющих ведунов, гусляров, шаманов и трубодуров. Далее неопопы ...новым прахом для нового воина или воинов его Рода по ... - изначально башня Кула, спас. Пешка – пешая Рать ПО чертам. Вот...столпа (помните, что на Руси Александр — это Саня, Сан – ячейка...
...прозвища поющих ведунов, гусляров, шаманов и трубодуров. Далее неопопы ...новым прахом для нового воина или воинов его Рода по ...вспоминаем - изначально башня Кула, спас. Пешка – пешая Рать ПО чертам. Вот... про стол и подоконник? Александр на Руси это САНя. ...
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...трудягам-составителям. И, несомненно, Александру Аникину, чья неустанная и ...«водяная основа» в значении воин, война во многих языках ..., где «пеш» это русское «пешком», а тадж. бурди - «ходит...ритуал»: танцуя вокруг шеста, шаман (с помощницей и помощником) ...
Примешивать бога к делам нашим допустимо лишь с должным благоговением и осторожностью, проникнутой почитанием и уважением. Голос этот — слишком божественный, чтобы воспроизводить его только ради упражнения легких и удовольствия, доставляемого нашему слуху; эти слова должна повторять совесть наша, а не язык.