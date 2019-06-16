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ШАМАН Воин Александр пешком идет в Москву.

20:20. 16 июня 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Сьемка перед пос. Соловьевск.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=68uarODYRUE

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