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Россия начала производство двигателей для Японии. На очереди Франция

23:16. 16 июня 2019 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал:

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Последний легковой автомобиль «Форд» российского производства сошёл с конвейера, ознаменовав завершение многолетней истории. И вместе с этим на другом конце страны во Владивостоке забилось сердце нового автопредприятия – здесь стартовало производство двигателей для поставок в Японию. Расскажем о том, кто торопится занять место «Форда», а также разберём почему в России стали продавать продукты в кредит, сразу после сводки позитивных новостей.

Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ISrcV83MQic

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