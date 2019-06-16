Новости Украины и Новороссии 16 июня 2019
- 09:03 Украинский футболист перешёл в клуб «агрессора».
- 07:00 Прекращение войны и изменение конституции: как Зеленский хочет вернуть Донбасс.
- 04:31 Власти Украины начали строить «Государство в смартфоне» по эстонскому образцу — подробности.
- 03:30 Война сект: Филарет игнорирует ПЦУ и приглашает всех на свой собор (ДОКУМЕНТ).
- Вчера 23:30 «Потерялся во времени»: В Госдуме высмеяли слова Порошенко о трезубце в Севастополе.
- Вчера 23:00 В ВСУ обнаружили пропажу партии американского вооружения на 50 миллионов (ВИДЕО).
- Вчера 19:39 На Украине обнаружили незаконный трубопровод, перекачивавший нефть из России.
- Вчера 17:57 Пушков резко ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс.
- Вчера 17:36 МИД Украины: У нас есть план, как заставить Россию вернуть моряков.
Украинский футболист перешёл в клуб «агрессора»
Украинский футболист Олег Данченко перешел из бывшего донецкого клуба «Шахтёр» в российский «Рубин». Об этом сообщил официальный сайт казанского клуба.
Данченко подписал с «Рубином» контракт на четыре года, сумма которого не разглашается.
Первую половину сезона 2018-2019 24-летний Данченко провёл в «Шахтёре», за который сыграл 12 матчей и забил 1 гол. Но в зимнее межсезонье на правах аренды украинец перешел в красноярский «Енисей». Арендное соглашение с ним было подписано до конца сезона 2018/2019. На Украину он решил не возвращаться.
Также отметим, что в сезоне 2017-2018 Данченко на правах аренды выступал за российский «Анжи».
В субботу, 15 июня, юношеская футбольная сборная Украины впервые в истории страны стала чемпионом мира по футболу среди юношей. Игра против сверстников из Южной Кореи завершилась со счетом 3:1.
Как сообщала «Русская Весна», бывший когда-то символом Донецка «Шахтёр» сменил официальные цвета клуба, чтобы не ассоциироваться с георгиевской лентой.
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Прекращение войны и изменение конституции: как Зеленский хочет вернуть Донбасс
В администрации Зеленского изучают различные варианты возвращения Донбасса. Задача в приоритете, хотя и не рассчитана на короткий срок.
План в полной мере не готов, и более того, в окружении президента нет даже единого мнения по поводу его сути, пишет украинское издание «Вести».
«Есть наметки, сейчас осуществляется сбор информации. Урегулирование требует значительных усилий дипломатов, переговоры с Россией — самая уязвимая часть стратегии. Но у плана есть и сильные стороны. Во-первых, это мир, этого очень многие хотят. Во-вторых, экономический рост, который может быть весьма значительным, если Донбасс вернется назад», — цитирует издание слова источника.
Сбор информации осуществляется по целому ряду направлений. Так, в ГРУ ГШ Минобороны создан отдел, который занимается мониторингом обстрелов — вроде бы идея принадлежала непосредственно Зеленскому.
Также АП запросила целый ряд данных по Донбассу. В частности, по поводу ситуации с использованием частного имущества граждан в военных целях, которое было распространено в первые месяцы военных действий.
Куда делась часть этого имущества, почему целый ряд граждан не получили компенсацию за его использование — по всей видимости как раз эти вопросы сейчас изучаются.
По данным украинских «Вестей», план президента включает в себя несколько этапов. Реализация каждого из них занимает не менее года, часто больше.
Первый, предварительный, касается прекращения боевых действий и возобновление экономических связей, разорванных окончательно в 2017 году. С полным прекращением огня все сложно — эту задачу не раз озвучивала предыдущая власть, но справиться не могла. Сейчас появилось намерение плотнее подключить ОБСЕ.
Этот этап может занять год, а то и больше. Один из самых сложных моментов, который неизбежно будет затронут — это вопрос собственности. Большое количество активов на Донбассе за последние годы получили новых собственников. Решить вопрос можно будет только путем сложных компромиссов.
Второй этап — его можно назвать социальным. Он предполагает целый ряд мер, касающихся обычных граждан. В частности, упрощение процедуры перехода линии разграничения.
Например, восстановление автобусного сообщения. Сейчас жители Донбасса, которые хотят приехать в Украину, доезжают на автобусе или маршрутке до нулевого километра, проходят границу пешком, а там уже садятся на другой автобус. Проехать напрямик можно только на личном автомобиле.
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С восстановлением железнодорожного сообщения — больше проблем. Они опять-таки упираются в вопросы собственности, которые нужно решать путем компромиссов. Так, все пассажирские вагоны, в том числе намертво застрявшие на Донбассе, принадлежат Укрзализныце. У товарных вагонов собственников больше, соответственно и претензий будет больше.
Отдельная тема — пенсии и другие социальные выплаты для жителей Республик. Есть мнение, что для бюджета Украины — это будет тяжкое бремя. На самом деле все обстоит несколько иначе.
На Донбассе — 1,2 млн. пенсионеров. Из них пенсии получают 562 тыс., то есть почти половина. Но процедура чрезвычайно усложнена. Пенсию можно получить только на украинской стороне. Для этого следует зарегистрироваться в качестве временно перемещенного лица — а это большая волокита. В частности, нужно подтвердить, что ты живешь на украинской территории.
Например, жителям Донецка, у которых имелась дача в Марьинке, повезло больше других — они могут «прописаться» на даче, и получать украинскую пенсию. Правда, им регулярно приходится пересекать линию разграничения — а для немолодых людей это часто большая проблема.
Рассматривается вопрос устранения всех этих ограничений. Более того, на обсуждении, по данным «Вестей», находится и вопрос выплаты всей существующей задолженности тем пенсионерам, которым ранее в начислении украинской пенсии было отказано.
Есть и другие вопросы социального плана, которые, разумеется, потребуют урегулирования. Например, компенсации гражданским за жилье, разрушенное в результате обстрелов, и потерянное (или реквизированное) имущество. Можно еще упомянуть компенсации жертвам войны. Не исключено, что к реализации данной задачи будут привлечены международные благотворительные организации.
«Социальный» этап урегулирования невозможно реализовать до прекращения огня. Именно поэтому он значится не первым.
Третий этап — «гуманитарный». Он предполагает восстановление инфраструктуры Донбасса, разрушенной во время военных действий. Восстанавливать ее планируется на средства зарубежных доноров, в первую очередь, европейских. Россия здесь также может помочь. По оценкам, запустить этот процесс можно будет через пару лет.
В это же время может пройти амнистия.
Следующим этапом, как пишет издание, может быть включение Донбасса в состав Украины на правах члена федерации. Впрочем, слово «федерация» вряд ли будет использовано (его могут заменить синонимом). Скажется сильное противодействие украинского политикума, который считает федерацию дорогой к расколу страны.
Уже известно, что Конституцию Украины команда Зеленского намерена изменить.
Об этом 12 июня заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Среди предполагаемых изменений — создание двухпалатного парламента, который, как известно, был поддержан украинцами на референдуме 2000 года.
Вопрос, вынесенный на референдум звучал так — «Поддерживаете ли вы необходимость формирования двухпалатного парламента на Украине, одна из палат которого представляла бы интересы регионов Украины и способствовала бы их реализации, и внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины и избирательное законодательство?»
Стефанчук по этому поводу заявил: «Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году».
Но, конечно, в деле примирения всегда много рисков. И главный в том, что предстоит идти на непопулярные шаги, которые могут подорвать личный рейтинг. По всей видимости, команда Зеленского изучает эти риски. Поэтому вопрос — останется ли мирный план только на бумаге или все-таки будет реализован — по-прежнему открыт.
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Андрей Хрусталев
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Власти Украины начали строить «Государство в смартфоне» по эстонскому образцу — подробности
На днях в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что в ходе визита украинской делегации в Эстонию во главе с советником президента Михаилом Федоровым, были достигнуты необходимые договорённости по сотрудничеству двух государств в сфере IT-технологий.
Сообщается также, что Эстония, которая является цифровым лидером Евросоюза в сфере государственных услуг, готова предоставить Украине экспертную и техническую помощь для реализации плана Зеленского по построению «Государства в смартфоне».
Уже на этой неделе должны были начаться экспертные обсуждения концепции Зеленского. После этого документы с детальным планом действий на текущий год и стратегическими целями до 2024 года будут обнародованы в СМИ.
На официальном сайте главы украинского государство сообщается, что Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и многое другое. Показатели онлайн-услуг в стране достигли уровня в 99%. Теперь в Эстонии можно даже получить «электронное гражданство».
Планируется, что концепция «Государство в смартфоне» позволит перевести большинство предоставляемых украинцам госуслуг в электронный вид. Для этого разработана система электронного взаимодействия «Трембита», внедрение которой началось в конце мая этого года. До конца 2019 года концепция «Государство в смартфоне» должна обеспечить украинцам доступ к более чем 200 приоритетным электронным услугам.
По данным Государственного агентства по вопросам электронного правительства, уже сегодня украинцам доступны такие средства электронной идентификации, как электронная подпись, MobileID, BankID, ID-карта.
Однако пока уровень их использования является очень низким из-за сложных зарегулированных процедур. Кроме того, не ведётся информирование населения о том, как эти сервисы работают, отсутствует широкая сеть их предоставления.
«Наша цель — применить наиболее современные и инновационные технологии и подходы для внедрения концепции „Государство в смартфоне“, чтобы сделать стремительный прыжок, пропустив несколько эволюционных этапов, где это возможно», — отметил советник Зеленского Михаил Фёдоров.
В пресс-службе Зеленского также отметили, что сейчас проводятся необходимые подготовительные работы, после которых любой гражданин сможет оценить, как работает «Государство в смартфоне».
«В Эстонии на базе аналога „Трембита“ — X-Road построено 2691 е-взаимодействие. Когда в Украине будет не менее 100 таких взаимодействий — каждый гражданин уже почувствует, что услуги стали более простыми и удобными, а государство — прозрачным и эффективным», — отмечается в сообщении.
Новые украинские власти, похоже, не очень понимают, что те технологии и сервисы, которые работают в Эстонии, население которой всего чуть больше 1 млн. 300 тыс. человек, и на Украине, которая приписывает себе 42 млн. жителей, не могут работать одинаково хорошо.
Как бы там ни было, но Эстония – европейская страна, интернет там есть даже в самом отдалённом фермерском хозяйстве. А на Западной Украине, например, в горах, об интернете даже не слышали. Местные вуйки до сих пор для передачи «сообщения» на соседнюю гору используют настоящие трембиты.
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Война сект: Филарет игнорирует ПЦУ и приглашает всех на свой собор (ДОКУМЕНТ)
Лжепатриарх киевского коммерческого патриархата Филарет проигнорировал тревожное заявление руководства ПЦУ о признаках раскола и разослал епископам приглашения на свой «поместный собор» в Киев 20 июня.
Об этом в субботу написал сайт Сerkvarium, обнародовавший скан-копию документа, который раскольник Филарет Денисенко рассылает всем архиереям ПЦУ. Любопытно, что бумага подписана: «патриарх Киевский и всея Руси-Украины».
«Приглашаю Вас принять участие в Поместном Соборе Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, который будет проходить в Свято-Владимирском патриаршем соборе города Киева 20 июня 2019 года в 11:00», — говорится в тексте приглашения.
Отметим, что на бумаге канцелярии Филарета также стоит дата — 14 июня.
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«Потерялся во времени»: В Госдуме высмеяли слова Порошенко о трезубце в Севастополе
Высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, что украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, вызывают лишь иронию, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
Как ранее сообщала «Русская Весна»,, Порошенко в своем поздравлении Севастополя с днем города в Facebook написал, что трезубец был в городе за тысячу лет до российского флага. Порошенко также пообещал продолжить борьбу за возвращение Крыма и Севастополя в состав Украины.
«Украинский экс-президент заблуждается не только насчет государственных границ, но и, наверное, потерялся во времени. Недопустимо спекулировать на истории, проводя неуместные исторические аналогии. Не удивлюсь, если послезавтра выяснится, что в том, раннехристианском, Севастополе рассчитывались за покупки гривневыми купюрами, причем современного украинского образца», — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, украинский экс-президент, мягко говоря, сильно заблуждается насчет роли и значения современной Украины для Севастополя.
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В ВСУ обнаружили пропажу партии американского вооружения на 50 миллионов (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Филипоненко И. М.
За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
На дебальцевском направлении по приказу командира 30-й отдельной механизированной бригады военного преступника Гараза из зенитных установок и вооружения БМП был обстрелян населенный пункт Санжаровка.
На попаснянском направлении по приказу командира 54-й отдельной механизированной бригады преступника Майстренко из 120 мм и 82 мм минометов обстрелу подвергся населенный пункт Первомайск.
Факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров бригад ВСУ.
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Командование «ООС» открыто демонстрирует пренебрежение Минскими договоренностями.
Так, 14 июня на Станично-Луганском направлении командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады военный преступник Зенченко отдал приказ на обстрел района памятника Князю Игорю из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Хочу отметить, что в настоящий момент в подразделениях 25-й бригады работают представители украинских СМИ, отмечены «1+1», «ТСН», «5 канал», которые готовят серию репортажей по обвинению подразделений НМ ЛНР в нарушении режима прекращения огня.
В целях поднятия уровня морально-психологического состояния личного состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, изнуренного постоянно работающими комиссиями, переносами сроков ротации на более поздний срок, а также отменой части выплат за нахождение в зоне «ООС», командир бригады Зенченко вышел с ходатайством к генералу Сырскому представить часть личного состава к награждению ведомственными наградами МО Украины.
В свою очередь одним из результатов работы комиссии в соединении, помимо недостающего оружия и боеприпасов, стало выявление утраченного военного имущества, переданного США, на сумму более 50 миллионов гривен.
В целях уточнения сумм ущерба в 25-ю овдбр прибыла комиссия финансовой службы.
В бригаде выявлено отсутствие станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и 20 тепловизионных приборов «Арчер».
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Командование ВСУ продолжает скрывать потери личного состава. Реальные цифры о потерях за сутки превышают заявленные штабом «ООС».
Так, по данным нашей разведки, вчера на почве острой социальной несправедливости обусловленной неуставными взаимоотношениями, усиленной алкогольным опьянением, покончил с собой военнослужащий 54-й бригады в районе н. п. Попасная.
В одном из подразделений 14-й бригады ВСУ из-за несоответствия карт минных полей реальной обстановке получил минно-взрывные травмы один военнослужащий, который в настоящее время находится в лечебном учреждении Северодонецка.
Как обычно в вышестоящий штаб представлен доклад о гибели и ранении военнослужащих ВСУ как о потерях, полученных в результате обстрелов.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Украине обнаружили незаконный трубопровод, перекачивавший нефть из России
Компания «Укртранснафта» ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Специалисты „Укртранснафты“ 14 июня обнаружили повреждения второй очереди нефтепровода „Броды-Госграница“ („Дружба“). Злоумышленники присоединили к трубе шланг длиной 250 метров и провели его по поверхности почвы. По состоянию на 16.45 (совпадает с мск) специалисты компании устранили врезку к магистральному нефтепроводу», — говорится в сообщении.
15 июня примерно в 50 километрах от предыдущего несанкционированного подключения специалисты компании» обнаружили еще одну врезку в нефтепровод с краном и шлангом высокого давления.
Аварийные бригады компании ликвидировали несанкционированное вмешательство в работу нефтепровода.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Пушков резко ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
МИД Украины: У нас есть план, как заставить Россию вернуть моряков
Заместитель главы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила о том, что у Украины есть план, как заставить Россию вернуть задержанных в Керченском проливе моряков согласно решению Международного трибунала по морскому праву.
«МИД направило обращение к России с вопросом о том, когда Украина может забрать моряков и корабли. Ответа нет. 25 июня они должны предоставить отчет о том, как они выполнили этот приказ, а дальше у нас уже есть план, как обеспечить дальнейшее давление для того, чтобы они выполнили этот приказ», — сказала она.
Она подчеркнула, что «Россия должна отчитаться о выполнении решения суда ООН» до 25 июня. Замглавы МИД заявила, что существует план дальнейших действий, но не стала раскрывать детали.
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Загубят людей жиды, окончательно, на этой территории..
“..на этой территории”-следовательно ,украины,как государства больше нет,а люди перетасуются ,потому так спешно и паспорта ввели,может кому поможет.