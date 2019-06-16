Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 16 июня 2019

09:55. 16 июня 2019 Просмотров - 200 2 коммент. Опубликовал:

Украинский футболист перешёл в клуб «агрессора»

Украинский футболист перешёл в клуб «агрессора» | Русская весна

Украинский футболист Олег Данченко перешел из бывшего донецкого клуба «Шахтёр» в российский «Рубин». Об этом сообщил официальный сайт казанского клуба.

Данченко подписал с «Рубином» контракт на четыре года, сумма которого не разглашается.

Первую половину сезона 2018-2019 24-летний Данченко провёл в «Шахтёре», за который сыграл 12 матчей и забил 1 гол. Но в зимнее межсезонье на правах аренды украинец перешел в красноярский «Енисей». Арендное соглашение с ним было подписано до конца сезона 2018/2019. На Украину он решил не возвращаться.

Также отметим, что в сезоне 2017-2018 Данченко на правах аренды выступал за российский «Анжи».

В субботу, 15 июня, юношеская футбольная сборная Украины впервые в истории страны стала чемпионом мира по футболу среди юношей. Игра против сверстников из Южной Кореи завершилась со счетом 3:1.

Как сообщала «Русская Весна», бывший когда-то символом Донецка «Шахтёр» сменил официальные цвета клуба, чтобы не ассоциироваться с георгиевской лентой.

Читайте также: Дикая Украина: В днепропетровском супермаркете мужчина ел соленья прямо с прилавка (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Прекращение войны и изменение конституции: как Зеленский хочет вернуть Донбасс

Прекращение войны и изменение конституции: как Зеленский хочет вернуть Донбасс | Русская весна

В администрации Зеленского изучают различные варианты возвращения Донбасса. Задача в приоритете, хотя и не рассчитана на короткий срок.

План в полной мере не готов, и более того, в окружении президента нет даже единого мнения по поводу его сути, пишет украинское издание «Вести».

«Есть наметки, сейчас осуществляется сбор информации. Урегулирование требует значительных усилий дипломатов, переговоры с Россией — самая уязвимая часть стратегии. Но у плана есть и сильные стороны. Во-первых, это мир, этого очень многие хотят. Во-вторых, экономический рост, который может быть весьма значительным, если Донбасс вернется назад», — цитирует издание  слова источника.

Сбор информации осуществляется по целому ряду направлений. Так, в ГРУ ГШ Минобороны создан отдел, который занимается мониторингом обстрелов — вроде бы идея принадлежала непосредственно Зеленскому.

Также АП запросила целый ряд данных по Донбассу. В частности, по поводу ситуации с использованием частного имущества граждан в военных целях, которое было распространено в первые месяцы военных действий.

Куда делась часть этого имущества, почему целый ряд граждан не получили компенсацию за его использование — по всей видимости как раз эти вопросы сейчас изучаются.

По данным украинских «Вестей», план президента включает в себя несколько этапов. Реализация каждого из них занимает не менее года, часто больше.

Первый, предварительный, касается прекращения боевых действий и возобновление экономических связей, разорванных окончательно в 2017 году. С полным прекращением огня все сложно — эту задачу не раз озвучивала предыдущая власть, но справиться не могла. Сейчас появилось намерение плотнее подключить ОБСЕ.

Этот этап может занять год, а то и больше. Один из самых сложных моментов, который неизбежно будет затронут — это вопрос собственности. Большое количество активов на Донбассе за последние годы получили новых собственников. Решить вопрос можно будет только путем сложных компромиссов.

Второй этап — его можно назвать социальным. Он предполагает целый ряд мер, касающихся обычных граждан. В частности, упрощение процедуры перехода линии разграничения.

Например, восстановление автобусного сообщения. Сейчас жители Донбасса, которые хотят приехать в Украину, доезжают на автобусе или маршрутке до нулевого километра, проходят границу пешком, а там уже садятся на другой автобус. Проехать напрямик можно только на личном автомобиле.

Читайте также: «Били страшно!» — озверевшие фашисты нанесли удар по ЛНР (ВИДЕО)

С восстановлением железнодорожного сообщения — больше проблем. Они опять-таки упираются в вопросы собственности, которые нужно решать путем компромиссов. Так, все пассажирские вагоны, в том числе намертво застрявшие на Донбассе, принадлежат Укрзализныце. У товарных вагонов собственников больше, соответственно и претензий будет больше.

Отдельная тема — пенсии и другие социальные выплаты для жителей Республик. Есть мнение, что для бюджета Украины — это будет тяжкое бремя. На самом деле все обстоит несколько иначе.

На Донбассе — 1,2 млн. пенсионеров. Из них пенсии получают 562 тыс., то есть почти половина. Но процедура чрезвычайно усложнена. Пенсию можно получить только на украинской стороне. Для этого следует зарегистрироваться в качестве временно перемещенного лица — а это большая волокита. В частности, нужно подтвердить, что ты живешь на украинской территории.

Например, жителям Донецка, у которых имелась дача в Марьинке, повезло больше других — они могут «прописаться» на даче, и получать украинскую пенсию. Правда, им регулярно приходится пересекать линию разграничения — а для немолодых людей это часто большая проблема.

Рассматривается вопрос устранения всех этих ограничений. Более того, на обсуждении, по данным «Вестей», находится и вопрос выплаты всей существующей задолженности тем пенсионерам, которым ранее в начислении украинской пенсии было отказано.

Есть и другие вопросы социального плана, которые, разумеется, потребуют урегулирования. Например, компенсации гражданским за жилье, разрушенное в результате обстрелов, и потерянное (или реквизированное) имущество. Можно еще упомянуть компенсации жертвам войны. Не исключено, что к реализации данной задачи будут привлечены международные благотворительные организации.

«Социальный» этап урегулирования невозможно реализовать до прекращения огня. Именно поэтому он значится не первым.

Третий этап — «гуманитарный». Он предполагает восстановление инфраструктуры Донбасса, разрушенной во время военных действий. Восстанавливать ее планируется на средства зарубежных доноров, в первую очередь, европейских. Россия здесь также может помочь. По оценкам, запустить этот процесс можно будет через пару лет.

В это же время может пройти амнистия. 

Следующим этапом, как пишет издание, может быть включение Донбасса в состав Украины на правах члена федерации. Впрочем, слово «федерация» вряд ли будет использовано (его могут заменить синонимом). Скажется сильное противодействие украинского политикума, который считает федерацию дорогой к расколу страны. 

Уже известно, что Конституцию Украины команда Зеленского намерена изменить.

Об этом 12 июня заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Среди предполагаемых изменений — создание двухпалатного парламента, который, как известно, был поддержан украинцами на референдуме 2000 года.

Вопрос, вынесенный на референдум звучал так — «Поддерживаете ли вы необходимость формирования двухпалатного парламента на Украине, одна из палат которого представляла бы интересы регионов Украины и способствовала бы их реализации, и внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины и избирательное законодательство?»

Стефанчук по этому поводу заявил: «Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году».

Но, конечно, в деле примирения всегда много рисков. И главный в том, что предстоит идти на непопулярные шаги, которые могут подорвать личный рейтинг. По всей видимости, команда Зеленского изучает эти риски. Поэтому вопрос — останется ли мирный план только на бумаге или все-таки будет реализован — по-прежнему открыт. 

Читайте также: Кремль решил «помножить на ноль» Зеленского

Андрей Хрусталев

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Власти Украины начали строить «Государство в смартфоне» по эстонскому образцу — подробности

Власти Украины начали строить «Государство в смартфоне» по эстонскому образцу — подробности | Русская весна

На днях в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что в ходе визита украинской делегации в Эстонию во главе с советником президента Михаилом Федоровым, были достигнуты необходимые договорённости по сотрудничеству двух государств в сфере IT-технологий.

Сообщается также, что Эстония, которая является цифровым лидером Евросоюза в сфере государственных услуг, готова предоставить Украине экспертную и техническую помощь для реализации плана Зеленского по построению «Государства в смартфоне».

Уже на этой неделе должны были начаться экспертные обсуждения концепции Зеленского. После этого документы с детальным планом действий на текущий год и стратегическими целями до 2024 года будут обнародованы в СМИ.

На официальном сайте главы украинского государство сообщается, что Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и многое другое. Показатели онлайн-услуг в стране достигли уровня в 99%. Теперь в Эстонии можно даже получить «электронное гражданство».

Планируется, что концепция «Государство в смартфоне» позволит перевести большинство предоставляемых украинцам госуслуг в электронный вид. Для этого разработана система электронного взаимодействия «Трембита», внедрение которой началось в конце мая этого года. До конца 2019 года концепция «Государство в смартфоне» должна обеспечить украинцам доступ к более чем 200 приоритетным электронным услугам.

По данным Государственного агентства по вопросам электронного правительства, уже сегодня украинцам доступны такие средства электронной идентификации, как электронная подпись, MobileID, BankID, ID-карта.

Однако пока уровень их использования является очень низким из-за сложных зарегулированных процедур. Кроме того, не ведётся информирование населения о том, как эти сервисы работают, отсутствует широкая сеть их предоставления.

«Наша цель — применить наиболее современные и инновационные технологии и подходы для внедрения концепции „Государство в смартфоне“, чтобы сделать стремительный прыжок, пропустив несколько эволюционных этапов, где это возможно», — отметил советник Зеленского Михаил Фёдоров.

В пресс-службе Зеленского также отметили, что сейчас проводятся необходимые подготовительные работы, после которых любой гражданин сможет оценить, как работает «Государство в смартфоне».

«В Эстонии на базе аналога „Трембита“ — X-Road построено 2691 е-взаимодействие. Когда в Украине будет не менее 100 таких взаимодействий — каждый гражданин уже почувствует, что услуги стали более простыми и удобными, а государство — прозрачным и эффективным», — отмечается в сообщении.

Новые украинские власти, похоже, не очень понимают, что те технологии и сервисы, которые работают в Эстонии, население которой всего чуть больше 1 млн. 300 тыс. человек, и на Украине, которая приписывает себе 42 млн. жителей, не могут работать одинаково хорошо.

Как бы там ни было, но Эстония – европейская страна, интернет там есть даже в самом отдалённом фермерском хозяйстве. А на Западной Украине, например, в горах, об интернете даже не слышали. Местные вуйки до сих пор для передачи «сообщения» на соседнюю гору используют настоящие трембиты.  

Читайте также: Зеленский делает важный шаг навстречу России

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Война сект: Филарет игнорирует ПЦУ и приглашает всех на свой собор (ДОКУМЕНТ)

Война сект: Филарет игнорирует ПЦУ и приглашает всех на свой собор (ДОКУМЕНТ) | Русская весна

Лжепатриарх киевского коммерческого патриархата Филарет проигнорировал тревожное заявление руководства ПЦУ о признаках раскола и разослал епископам приглашения на свой «поместный собор» в Киев 20 июня.

Об этом в субботу написал сайт Сerkvarium, обнародовавший скан-копию документа, который раскольник Филарет Денисенко рассылает всем архиереям ПЦУ. Любопытно, что бумага подписана: «патриарх Киевский и всея Руси-Украины».

«Приглашаю Вас принять участие в Поместном Соборе Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, который будет проходить в Свято-Владимирском патриаршем соборе города Киева 20 июня 2019 года в 11:00», — говорится в тексте приглашения.

Отметим, что на бумаге канцелярии Филарета также стоит дата — 14 июня.

Читайте также: Филарет в шоке от томоса: «Если бы я знал его содержание…»

Война сект: Филарет игнорирует ПЦУ и приглашает всех на свой собор (ДОКУМЕНТ) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Потерялся во времени»: В Госдуме высмеяли слова Порошенко о трезубце в Севастополе

«Потерялся во времени»: В Госдуме высмеяли слова Порошенко о трезубце в Севастополе | Русская весна

Высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, что украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, вызывают лишь иронию, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

Как ранее сообщала «Русская Весна»,, Порошенко в своем поздравлении Севастополя с днем города в Facebook написал, что трезубец был в городе за тысячу лет до российского флага. Порошенко также пообещал продолжить борьбу за возвращение Крыма и Севастополя в состав Украины.

«Украинский экс-президент заблуждается не только насчет государственных границ, но и, наверное, потерялся во времени. Недопустимо спекулировать на истории, проводя неуместные исторические аналогии. Не удивлюсь, если послезавтра выяснится, что в том, раннехристианском, Севастополе рассчитывались за покупки гривневыми купюрами, причем современного украинского образца», — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, украинский экс-президент, мягко говоря, сильно заблуждается насчет роли и значения современной Украины для Севастополя.

Читайте также: Кремль решил «помножить на ноль» Зеленского

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В ВСУ обнаружили пропажу партии американского вооружения на 50 миллионов (ВИДЕО)

В ВСУ обнаружили пропажу партии американского вооружения на 50 миллионов (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Филипоненко И. М.

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

На дебальцевском направлении по приказу командира 30-й отдельной механизированной бригады военного преступника Гараза из зенитных установок и вооружения БМП был обстрелян населенный пункт Санжаровка.

На попаснянском направлении по приказу командира 54-й отдельной механизированной бригады преступника Майстренко из 120 мм и 82 мм минометов обстрелу подвергся населенный пункт Первомайск.

Факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров бригад ВСУ.

Читайте также: Почти тысяча раненых только в двух госпиталях: раскрыты огромные потери ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Командование «ООС» открыто демонстрирует пренебрежение Минскими договоренностями.

Так, 14 июня на Станично-Луганском направлении командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады военный преступник Зенченко отдал приказ на обстрел района памятника Князю Игорю из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Хочу отметить, что в настоящий момент в подразделениях 25-й бригады работают представители украинских СМИ, отмечены «1+1», «ТСН», «5 канал», которые готовят серию репортажей по обвинению подразделений НМ ЛНР в нарушении режима прекращения огня.

В целях поднятия уровня морально-психологического состояния личного состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, изнуренного постоянно работающими комиссиями, переносами сроков ротации на более поздний срок, а также отменой части выплат за нахождение в зоне «ООС», командир бригады Зенченко вышел с ходатайством к генералу Сырскому представить часть личного состава к награждению ведомственными наградами МО Украины.

В свою очередь одним из результатов работы комиссии в соединении, помимо недостающего оружия и боеприпасов, стало выявление утраченного военного имущества, переданного США, на сумму более 50 миллионов гривен.

В целях уточнения сумм ущерба в 25-ю овдбр прибыла комиссия финансовой службы.

В бригаде выявлено отсутствие станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и 20 тепловизионных приборов «Арчер».

Читайте также: Кремль решил «помножить на ноль» Зеленского

Командование ВСУ продолжает скрывать потери личного состава. Реальные цифры о потерях за сутки превышают заявленные штабом «ООС».

Так, по данным нашей разведки, вчера на почве острой социальной несправедливости обусловленной неуставными взаимоотношениями, усиленной алкогольным опьянением, покончил с собой военнослужащий 54-й бригады в районе н. п. Попасная.

В одном из подразделений 14-й бригады ВСУ из-за несоответствия карт минных полей реальной обстановке получил минно-взрывные травмы один военнослужащий, который в настоящее время находится в лечебном учреждении Северодонецка.

Как обычно в вышестоящий штаб представлен доклад о гибели и ранении военнослужащих ВСУ как о потерях, полученных в результате обстрелов.

Читайте также: Почти тысяча раненых только в двух госпиталях: раскрыты огромные потери ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На Украине обнаружили незаконный трубопровод, перекачивавший нефть из России

На Украине обнаружили незаконный трубопровод, перекачивавший нефть из России | Русская весна

Компания «Укртранснафта» ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Специалисты „Укртранснафты“ 14 июня обнаружили повреждения второй очереди нефтепровода „Броды-Госграница“ („Дружба“). Злоумышленники присоединили к трубе шланг длиной 250 метров и провели его по поверхности почвы. По состоянию на 16.45 (совпадает с мск) специалисты компании устранили врезку к магистральному нефтепроводу», — говорится в сообщении.

15 июня примерно в 50 километрах от предыдущего несанкционированного подключения специалисты компании» обнаружили еще одну врезку в нефтепровод с краном и шлангом высокого давления.

Аварийные бригады компании ликвидировали несанкционированное вмешательство в работу нефтепровода.

Читайте также: Победа Молдавии: непримиримые враги России экстренно бежали из страны, — СМИ

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Пушков резко ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса, передает РИА Новости.
“Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе, а также иностранные инвестиции в его инфраструктуру. Слова, слова, слова”, — написал парламентарий в твиттере.
По его мнению, в первую очередь украинский лидер должен прекратить обстрелы ДНР и ЛНР, а “не рисовать миражи инвестиций, которых в условиях войны в любом случае не будет”.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

МИД Украины: У нас есть план, как заставить Россию вернуть моряков

МИД Украины: У нас есть план, как заставить Россию вернуть моряков | Русская весна

Заместитель главы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила о том, что у Украины есть план, как заставить Россию вернуть задержанных в Керченском проливе моряков согласно решению Международного трибунала по морскому праву.

«МИД направило обращение к России с вопросом о том, когда Украина может забрать моряков и корабли. Ответа нет. 25 июня они должны предоставить отчет о том, как они выполнили этот приказ, а дальше у нас уже есть план, как обеспечить дальнейшее давление для того, чтобы они выполнили этот приказ», — сказала она.

Она подчеркнула, что «Россия должна отчитаться о выполнении решения суда ООН» до 25 июня. Замглавы МИД заявила, что существует план дальнейших действий, но не стала раскрывать детали.

Читайте также: Кремль решил «помножить на ноль» Зеленского

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 12 июня 2015
...области — горит склад пенопласта Новости Украины: 12 июня в Киевской области, в...нет. ТСН Окажи помощь Новороссии и команде News Front ... Владимир Рогов Окажи помощь Новороссии и команде News Front К... Семен Уралов Окажи помощь Новороссии и команде News Front К...
Новости Украины и Новороссии 09 июня 2015
... Информационный выпуск новостей Новороссии за 08-09 июня 2015. 19:37 Украина может сбивать... выпуск новостей Новороссии за 03-04 июня 2015 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru Украина...
Новости Украины и Новороссии 28 мая 2015
... пройдет 4 июня, — Кучма. 20:00 Информационный выпуск новостей Новороссии за 27... образом, де-факто признав Новороссию. «Украина продемонстрировала единство. Это достижение украинцев... в пресс-центре «РИА Новости Украина» в Киеве состоялась пресс-конференция...
Новости Украины и Новороссии 25 июня 2015
...Минфин Украины посчитал все долги государства. 18:42 Новости. Крым наш! 25 июня...открывать не буду». «Что такое Новороссия? Новороссия — это объединение республик Донецкой, Луганской.... Это мое мнение. Создавать Новороссию на территории двух республик можно...
Новости Украины и Новороссии 26 июня 2015
...регионы, пока входящие в состав УкраиныНовороссия – это объединение республик. Донецкой,...продолжительным и конструктивным», сообщает РИА Новости. К оглавлению | Источник: rusvesna...российской стороной на территорию Украины 25 июня 2015 колонн грузовых ...
Новости Украины и Новороссии 13 июня 2015
... ещё пользуются мобильными операторами Украины, сообщает РИА Новости. Глава республики подчеркнул, ...» сообщили, что вчера, 11 июня, прокуратура Кировоградской области провела выемку...прежние владельцы. Антифашист Окажи помощь Новороссии и команде News Front К...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)