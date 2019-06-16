Новости Украины и Новороссии 16 июня 2019

В администрации Зеленского изучают различные варианты возвращения Донбасса. Задача в приоритете, хотя и не рассчитана на короткий срок.

План в полной мере не готов, и более того, в окружении президента нет даже единого мнения по поводу его сути, пишет украинское издание «Вести».

«Есть наметки, сейчас осуществляется сбор информации. Урегулирование требует значительных усилий дипломатов, переговоры с Россией — самая уязвимая часть стратегии. Но у плана есть и сильные стороны. Во-первых, это мир, этого очень многие хотят. Во-вторых, экономический рост, который может быть весьма значительным, если Донбасс вернется назад», — цитирует издание слова источника.

Сбор информации осуществляется по целому ряду направлений. Так, в ГРУ ГШ Минобороны создан отдел, который занимается мониторингом обстрелов — вроде бы идея принадлежала непосредственно Зеленскому.

Также АП запросила целый ряд данных по Донбассу. В частности, по поводу ситуации с использованием частного имущества граждан в военных целях, которое было распространено в первые месяцы военных действий.

Куда делась часть этого имущества, почему целый ряд граждан не получили компенсацию за его использование — по всей видимости как раз эти вопросы сейчас изучаются.

По данным украинских «Вестей», план президента включает в себя несколько этапов. Реализация каждого из них занимает не менее года, часто больше.

Первый, предварительный, касается прекращения боевых действий и возобновление экономических связей, разорванных окончательно в 2017 году. С полным прекращением огня все сложно — эту задачу не раз озвучивала предыдущая власть, но справиться не могла. Сейчас появилось намерение плотнее подключить ОБСЕ.

Этот этап может занять год, а то и больше. Один из самых сложных моментов, который неизбежно будет затронут — это вопрос собственности. Большое количество активов на Донбассе за последние годы получили новых собственников. Решить вопрос можно будет только путем сложных компромиссов.

Второй этап — его можно назвать социальным. Он предполагает целый ряд мер, касающихся обычных граждан. В частности, упрощение процедуры перехода линии разграничения.

Например, восстановление автобусного сообщения. Сейчас жители Донбасса, которые хотят приехать в Украину, доезжают на автобусе или маршрутке до нулевого километра, проходят границу пешком, а там уже садятся на другой автобус. Проехать напрямик можно только на личном автомобиле.

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С восстановлением железнодорожного сообщения — больше проблем. Они опять-таки упираются в вопросы собственности, которые нужно решать путем компромиссов. Так, все пассажирские вагоны, в том числе намертво застрявшие на Донбассе, принадлежат Укрзализныце. У товарных вагонов собственников больше, соответственно и претензий будет больше.

Отдельная тема — пенсии и другие социальные выплаты для жителей Республик. Есть мнение, что для бюджета Украины — это будет тяжкое бремя. На самом деле все обстоит несколько иначе.

На Донбассе — 1,2 млн. пенсионеров. Из них пенсии получают 562 тыс., то есть почти половина. Но процедура чрезвычайно усложнена. Пенсию можно получить только на украинской стороне. Для этого следует зарегистрироваться в качестве временно перемещенного лица — а это большая волокита. В частности, нужно подтвердить, что ты живешь на украинской территории.

Например, жителям Донецка, у которых имелась дача в Марьинке, повезло больше других — они могут «прописаться» на даче, и получать украинскую пенсию. Правда, им регулярно приходится пересекать линию разграничения — а для немолодых людей это часто большая проблема.

Рассматривается вопрос устранения всех этих ограничений. Более того, на обсуждении, по данным «Вестей», находится и вопрос выплаты всей существующей задолженности тем пенсионерам, которым ранее в начислении украинской пенсии было отказано.

Есть и другие вопросы социального плана, которые, разумеется, потребуют урегулирования. Например, компенсации гражданским за жилье, разрушенное в результате обстрелов, и потерянное (или реквизированное) имущество. Можно еще упомянуть компенсации жертвам войны. Не исключено, что к реализации данной задачи будут привлечены международные благотворительные организации.

«Социальный» этап урегулирования невозможно реализовать до прекращения огня. Именно поэтому он значится не первым.

Третий этап — «гуманитарный». Он предполагает восстановление инфраструктуры Донбасса, разрушенной во время военных действий. Восстанавливать ее планируется на средства зарубежных доноров, в первую очередь, европейских. Россия здесь также может помочь. По оценкам, запустить этот процесс можно будет через пару лет.

В это же время может пройти амнистия.

Следующим этапом, как пишет издание, может быть включение Донбасса в состав Украины на правах члена федерации. Впрочем, слово «федерация» вряд ли будет использовано (его могут заменить синонимом). Скажется сильное противодействие украинского политикума, который считает федерацию дорогой к расколу страны.

Уже известно, что Конституцию Украины команда Зеленского намерена изменить.

Об этом 12 июня заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Среди предполагаемых изменений — создание двухпалатного парламента, который, как известно, был поддержан украинцами на референдуме 2000 года.

Вопрос, вынесенный на референдум звучал так — «Поддерживаете ли вы необходимость формирования двухпалатного парламента на Украине, одна из палат которого представляла бы интересы регионов Украины и способствовала бы их реализации, и внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины и избирательное законодательство?»

Стефанчук по этому поводу заявил: «Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году».

Но, конечно, в деле примирения всегда много рисков. И главный в том, что предстоит идти на непопулярные шаги, которые могут подорвать личный рейтинг. По всей видимости, команда Зеленского изучает эти риски. Поэтому вопрос — останется ли мирный план только на бумаге или все-таки будет реализован — по-прежнему открыт.

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Андрей Хрусталев