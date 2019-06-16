Никогда не пил столько водки, — Си Цзиньпин о дне рождения с Путиным (ФОТО, ВИДЕО)
Вчера, 15 июня, главе КНР Си Цзиньпину исполнилось 66 лет. День рождения он встретил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Душанбе.
Поздравил коллегу и Владимир Путин, приехав в резиденцию Си Цзиньпина, чтобы подарить ему торт-мороженое и ящик эскимо.
Поздравляя главу КНР, Путин сказал: «У нас такая необычная работа, которая заставляет и в дни рождения исполнять свой долг. Я рад, что у меня есть такой друг, как вы».
Президент России напомнил как провёл свой день рождения: «Мой день рождения мы с вами отмечали в Индонезии, и я находился в более выигрышном положении — мы это делали после рабочего дня, а здесь приходится в начале. Ограничиваемся шампанским!»
«В тот раз, думаю, я больше всего выпил водки. Никогда не пил столько водки!» — ответил Си Цзиньпин.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1560680758
Путин прилетел на голубом вертолёте и подарил 500 эскимо ))
Чебурашка китаЦЦкий был счастлив как никогда ))
https://www.youtube.com/watch?v=2A7StCHwA98
#ПУТИНПРИКРАТИ!