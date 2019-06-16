Москва — 1947 год
09:01. 16 июня 2019 Просмотров - 215 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Сталинская Москва 1947 года. В фотографиях. На страницах журнала «Лайф».
Этот тот редкий в истории случай, когда мы можем с чистым сердцем сказать нашим американским «партнерам» спасибо!
Источник: Военно-исторический сайт Feldgrau
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104677
Добрые милые валенки,скольких они спасли и защитили.И как заметно на расстоянии (задним умом ),что под руководством этих уродов чужих КАРЛОВ,мы и не могли прийти к благоденствию,выдавай хоть по 500 % задания,ибо лозунги и цели были ложные и чужиеи далеки от народа.Туда им всем на трибуне и дорога -в забытье и проклятие.