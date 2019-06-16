Сталинская Москва 1947 года. В фотографиях. На страницах журнала «Лайф».

Этот тот редкий в истории случай, когда мы можем с чистым сердцем сказать нашим американским «партнерам» спасибо!

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104677