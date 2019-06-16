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«Мне некогда медитировать» или о том, как быть ближе к Богу

09:59. 16 июня 2019 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:


Многим кажется, что они проживают совсем обычную жизнь, в которой каждый последующий день самым бессовестным образом напоминает предыдущий. Пресловутый круг «дом-семья-работа-учёба-выходные» не даёт хотя бы остановиться и перевести дух, не говоря уже о том, чтобы этот дух тренировать. И вот вы уже готовы бросить всё, развернуться на сто восемьдесят градусов и кардинально изменить свой способ существования, начиная от смены гардероба и заканчивая поездкой в Тибет.

Это здорово! Подобные перемены – это всегда порция свежего воздуха, прекрасный способ психологически встряхнуться и обрести вдохновение. Но всегда ли есть смысл совершать огромное количество разных телодвижений, чтобы почувствовать вкус к жизни и наконец-то заняться духовными практиками?

Нет, не всегда.

Потому что вся жизнь – это духовная практика.

«Как это?! – возразите вы. – Мне хочется отстраниться от всего мирского и медитировать! Уйти в горы/пустыню/пещеру/на северный полюс, чтобы наконец-то соединиться с собой!»

А что вы делаете, когда обнимаете своих друзей и любимых? Разве это не соединение с собой настоящим? А как вы называете то состояние, когда вы поднимаете глаза к небу и замираете на несколько мгновений, застигнутые врасплох его безмолвной звёздной красотой? В такие моменты вы теряете счет времени, но зато обретаете подлинного себя. Вы падаете в бесконечность, которая является вами. Это и есть медитация.

«Ну хорошо… Тогда мне нужно хотя бы уйти с работы и немедленно заняться какой-то эзотерической деятельностью! Иначе что толку стоять и медитировать на небо, когда спустя несколько часов мне приходится созерцать перед собой недовольные лица противных клиентов? А на них медитировать как-то не тянет».

А вы попробуйте. Вдруг это та самая «эзотерическая деятельность»?

«И всё же… Это не совсем то, чего просит моя душа. Иисус говорил, что все мы созданы по образу и подобию… Значит, если ему удавалось ходить по воде, то и я смогу развить у себя сверхспособности? Но я пробую, а моё намерение не работает… Почему?»

Работает. Что происходит, когда вы благожелательны по отношению человеку, который на вас злится? Что происходит, когда вы реагируете не так, как привык реагировать человек, ведомый страхом и обидами? Происходит нечто, что выходит за рамки дуальности и противоречит трёхмерной логике: вы ходите по воде. Вы демонстрируете сверхспособности.

«Ладно. А как насчёт общения со своим Высшим Я и ченнелинговых практик? Мне хотелось бы разговаривать с Духом и быть каналом. Почему я не могу этого делать?»

Можете. Вы являетесь каналом каждый раз, когда позволяете себе быть настоящим и выражать свою суть через то, что даёт вам крылья. В тот самый момент, когда, увлекаемые вдохновением, вы танцуете, рисуете, поёте, строите, пишете стихи, – вы проживаете состояния радости, являясь проводником Потока через своё тело. Это тоже ченнелинг. Вы ожидаете, что Дух всегда будет разговаривать словами? Нет, у него в общем-то другой язык…

«Допустим. Но всё-таки мне хочется состоять в эзотерических/религиозных школах и общаться с духовными учителями, чтобы быть немного ближе к Богу!»

Воистину, в этот момент ангелы стоя аплодируют вашей блестящей игре под названием «Я забыл, кто я есть».

Ближе уже невозможно. Потому что Вы и есть Бог.

Александра Карбовская

Источник: http://nashaplaneta.su/news/mne_nekogda_meditirovat_ili_o_tom_kak_byt_blizhe_k_bogu/2019-06-16-71165

Метки: мир вокруг нас

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