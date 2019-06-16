Эпоха сменилась – проблемы те же

Не в этом ли причина наших 70-летних идеологических поражений?

Перед идеологами компартии БССР, времен так называемой перестройки, стояли ровно те же вызовы, что и ныне перед белорусским кагалом «тружеников» идеологических отделов: национализм, «языковой вопрос», искажение истории, западная пропаганда, продажные «оппозиционеры» и тотальная дезинформация.

Впрочем, пособие партработникам по контрпропаганде, выпущенное в издательстве «Беларусь» в 1987 году под громким названием «Наступательное оружие партии», оказалось не только беззубым и бесполезным, но было обращено в пустоту, в бездушный вакуум: никто всерьёз не собирался защищать советский строй и коммунистическую идеологию. Тогдашние идеологи играли в социалистические идеалы, как дети играют в куклы или в солдатиков, понимая всю условность и несерьёзность этой работы.

Западные политтехнологи же, напротив, были и остаются людьми убеждёнными, верующими в свои идеалы и методы, крайне настойчивыми в достижении цели. Ещё бы! Ведь однажды им уже удалось повалить «красного медведя»!

Похоже, история предаст забвению большинство нынешних безыдейных белорусских идеологов так же, как канули в Лету безымянные и безликие коммунистические начальники всевозможных партотделов. Разве что долго ещё будут помнить тех «глушиных», что, например, в этом году запрещали «Бессмертный полк».

«Пиджак сменить снаружи – мало, товарищи! Выворачивайтесь нутром!»

За 30 лет сменились некоторые названия западных специализированных газет, миссий, радиостанций и т.п. , осуществлявших свою подрывную деятельность из-за рубежа, однако основные идеологические центры и поныне всё те же. И их также финансируют те же специализированные фонды и также курируют соответствующие спецслужбы. Да и все главные источники дезинформации и пропаганды, все эти «свободы», «голоса» и «волны» никуда не делись.

Нет ничего удивительного в том, что и методы работы остались по существу прежними, ведь однажды это принесло ожидаемый результат. Вот только остаётся открытым вопрос – извлекли ли урок из прошлого нынешние белорусские идеологи?

Перестроечные идеологи в далёком 1987-м констатировали:

Ведётся психологическая война, управляемая высшими госинстанциями держав;

Дискредитируется советский строй, умаляются и искажаются реальные достижения нашей страны в экономике и социальной жизни;

Советский строй объявляется «тоталитарным», якобы попирающий права и свободы;

Внешняя политика Союза изображается как «агрессивная», а внутренняя – «антигуманной»;

Активизировались неофашисты и реваншисты, очерняющие Победу советского народа в Великой Отечественной войне.

И т.д.

Теперь замените «советский» на «рэжым» и всё приобретет современное звучание!

Потому становится понятным, что тогда, три десятилетия назад, боролись не с социализмом, а с нами, с народом, с населением этой части земли, как бы мы себя не называли и вне зависимости от государственного строя.

«Совковые» идеологи, к удивлению (!), отчётливо понимали, точно формулировали и конкретно указывали, что за пропагандистским нажимом стоят интересы транснациональных корпораций, а госдепартамент США – лишь их «инструмент».

Однако рецепта противодействия этой разрушительной деятельности, направленной против нашей страны, не был озвучен тогда, нет этого и сейчас…

Впрочем, справедливости ради, он был и есть, – нужно самим создавать противоречия и противостояния в стане идеологического противника и «играть» на этом, – однако неосуществим в нынешних реалиях. Нужно – всего-то! – вынудить противника (по его же правилам) увязнуть в его собственной затее, чтобы он сам стал объектом воздействия внутренних и внешних противодействующих сил. Это, кстати, отлично умел делать Сталин…

На минуту отвлекусь от темы.

Оглядела книжные полки и задалась риторическим вопросом: почему руководители нашей страны – Ленин и Сталин – за время своего правления успевали написать такое огромное количество книг? И это не банальные мемуары, а философские, теоретические и аналитические работы, актуальные по сей день, в которых прослеживается гигантская внутренняя работа, многогранное осмысление и точный анализ, за которыми стоят исключительное трудолюбие и постоянное самосовершенствование. Отчего нынешние деятели не способны сотворить хотя бы малую часть того, что умели их предшественники? Не в этом ли причина наших 70-летних идеологических поражений?

Вернёмся к упомянутой книге.

Составители издания инфантильно пересыпают разделы наивными формулировками вроде «махровый капитализм» и «милитаристский угар». Сплошь тяжеловесные фразы и отсылки к «классовому движению», «постановлениям XXVII съезда КПСС» и «докладам и итогам ХХХ съезда Компартии Белоруссии», от которых становится дурно уже после прочтения предисловия.

Идеологам отчего-то было не понятно, что излагать мысли нужно легко, простым языком. Впрочем, этот «грешок» был свойственен всем подобным изданиям тех лет.

«Контрпропаганда, – объясняет читателям профессорский авторский коллектив, – это непрерывная, целенаправленная, многосторонняя наступательная идеологическая борьба против проводимого извне идейно-психологического и политического воздействия империалистической пропаганды».

А вот методы «борьбы» предлагались смехотворные: «использование всего арсенала идейно-воспитательных средств», «сочетание приёмов и методов ведения контрпропаганды» и прочие «применения умения и навыков» и «обновление форм и методов».

То есть, разговор ни о чём. Никакой конкретики и прямого руководства к действию!

Потому давайте ещё раз лишь взглянем на идеологические проблемы тех лет, актуальные и поныне.

Языковой вопрос

В книге констатируется: за рубежом функционируют всевозможные организации, сеющие языковой и национальный раздор в БССР посредством пропаганды. На деньги ЦРУ созданы «Беларуска-амерыканскаезгуртаванне ў Амерыцы» («БАЗА»), «Белорусский институт науки и искусства» под руководством фашистского пособника Хмары, газеты «Зважай», «Беларус», «Беларускіголас» и т.д. В задачах указанных организаций сказано: нужно натравливать меньшинство на большинство, используя национальный фактор.

Авторы книги, словно оправдываясь, сообщают, что в БССР таких проблем нет. Национальный вопрос успешно решен, белорусский язык активно поддерживается. На белорусском издается большинство (!) республиканских, областных, городских и районных газет. Статистика: из 214 газет – 132 на белорусском языке. Это самые читаемые газеты: «Звязда», «Чырвоная змена», «Літаратура і мастацтва», «Настаўніцкая газета», «Піянер Беларусі», журналы «Беларусь», «Бярозка», «Вожык», «Вясёлка», «Маладосць», «Мастацтва Беларусі», «Полымя», «Работніца і сялянка» и ряд других.

Но разве это аргумент для тех, перед кем была и ныне стоит задача сеять раздор? Разве сейчас те, кто кричит об «ущемлении» белорусского языка в РБ желает лишь того, чтобы белорусскоговорящему меньшинству не препятствовали изъясняться на мове? Нет. Они требуют заставить русскоговорящее большинство говорить исключительно на белорусском! Это и есть разжигание межнациональной розни.

Искажение истории

«В националистической пропаганде зарубежных центров пережевывается набившая оскомину фальсификаторская версия о «золотом веке» белорусской государственности и культуры в XV-XVI веках, когда территория нынешней Белоруссии находилась в составе Великого княжества Литовского». И далее: «Некоторые из обретающихся на Западе «специалистов» по истории Белоруссии договариваются до того, что «достижения белорусской культуры в XVI веке кажутся «золотыми» даже в сравнении с достижениями белорусской культуры в Советской Белоруссии».

Словно это написано сегодня! Тут даже комментировать нечего.

Борьба за умы молодёжи

Приводится фраза главного ЦРУ-шника А. Даллеса из газеты «Крисченсайенс монитор»:

«Если мы научим молодых советских людей петь наши песни и танцевать под них, рано или поздно мы научим их мыслить в нужном нам направлении».

30 лет назад западные идеологи и представить не могли, что вскоре они смогут напрямую руководить деятельностью белорусских националистов, запросто создавать в нашей стране НГО, которые беспрепятственно смогут проводить любые молодёжные мероприятия. И даже чиновники будут посещать эти мероприятия, по сути легитимируя подобную прозападную деятельность.

«Белорусы – не русские»

Удивительно, но и 30 лет назад зарубежная пропаганда давила на «утерю национальных ценностей»! Педалировалась мысль якобы «русского империализма» в Белоруссии.

«Эта басня используется националистической пропагандой для «подкрепления» якобы «западнических тенденций» белорусского народа и «отсутствия» у него исторически сложившейся экономической и культурной общности с русским народом».

Издание «Наступательное оружие партии» не было ни наступательным, ни оружием. Пустопорожний пересып громкими фразами и отсутствие опоры на сознание обычных людей, работяг и тружеников. Идеология перестроечных «коммуняк» не находила отзвука в умах и чаяниях советских граждан, не трогала их сердца. Оттого, в 1991 году никто из миллионов граждан Советской Белоруссии, проголосовавших за сохранение Союза ССР, на деле не стал защищать разваливавшую большую страну. Оттого пришлось пережить националистическое помрачение начала 1990-х. Оттого сегодня мы наблюдаем разгул национализма, искажение и переписывание истории, видим, как вымарывается прошлое и захлопывается дверь в справедливое будущее…

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104836