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Движение лечит

14:22. 16 июня 2019 Просмотров - 254 Нет комментариев Опубликовал:



Профессор Сергей Бубновский – известный в России врач и автор многочисленных книг, который когда-то сам едва вырвался из цепких лап болезни. Удивительно, однако сделал он это не с помощью лекарств. Для того, чтобы вернуть подорванное здоровье, Бубновский задействовал скрытые резервы своего организма и вышел в этой схватке победителем. Кинезитерапия – созданная им система оздоровления, которая сегодня ставит на ноги даже безнадежных больных. Вот некоторые цитаты, которые делают честь знаменитому врачу Бубновскому:

1. Не стоит надеяться на чудодейственные пилюли. Задействуйте внутренние резервы своего организма.

2. Регулярно делайте утреннюю гимнастику, а еще – приседания.

3. Ни один кардиолог в мире не может показать мне пациента, который вылечился от гипертонии, принимая лекарственные препараты. То есть вас подсаживают сначала на одну таблетку, потом на целую пригоршню…

4. Я не видел здоровых людей, вышедших из больницы, я видел выживших. И сам прошел путь от инвалида до сегодняшнего вполне здорового человека.

5. Когда у вас появляется боль за грудиной, вы покорно идете в аптеку и подсаживаетесь на препараты, которые якобы создают профилактику ишемической болезни сердца. На самом же деле никакой профилактики не происходит, идет усугубление болезни. Потому что боль за грудиной — следствие недомогания организма, а не причина.

6. Если вам уже 40, врач говорит: «Что ж делать, милок, пора болеть»! И выписывает таблетки. А человек их пьет и замечает: не помогает! И денег на лекарства не хватает! И тогда он начинает читать книги по альтернативной медицине и открывает для себя другие лекарства — движение, дыхание.

7. Парадокс: у нас детей, перенесших болезнь, врач освобождает от физкультуры! Почему-то считается, что в движении человек непременно заболеет, а вот лежа в кровати — выздоровеет. Но, как известно, под лежачий камень вода не течет.

8. Ежедневные приседания с прямой спиной помогут избавиться от многих проблем.

9. При острой боли мы прикладываем холодный компресс, снимающий отек, улучшающий микроциркуляцию. Боль — это ведь всегда отек, скопление жидкости. И надо делать упражнения, которые бы прокачали жидкость из суставов.

10. Стенокардия — тоже воспаление внутренней оболочки сосуда. И появляется боль за грудиной. А мы, вместо того, чтобы заняться упражнениями, прокачкой этого участка сосуда, ложимся в постель и начинаем глотать таблетки. Но я не видел ни одного человека, который «выкачался» бы лежа, глотая таблетки.

11. Заниматься гимнастикой, когда ты вышел из боли, из инвалидности — удовольствие.

12. Для меня единственный по-настоящему счастливый час в день, когда я утром занимаюсь гимнастикой. Потому что ты не стареешь, а молодеешь. У человека, регулярно занимающегося, вместо старых клеток появляются молодые.

13. У меня такая триада: приседания, отжимания, упражнения для пресса.

14. Я встречался с долгожителем, художником Борисом Ефимовым, который прожил 108 лет. Маленький такой был старичок, живчик! Спрашиваю у него: «Что ты делаешь, чтобы так долго жить?». «Да ничего, — отвечает, — 450 (!) раз в день приседаю». И ведь это универсальный способ прогнать кровь по телу!

15. Если вы будете ежедневно приседать с прямой спиной (10 раз – глоток воды, 10 раз – глоток воды) исчезнут многие проблемы. Особенно это важно для тех, кто много сидит за компьютером — бухгалтеров, дизайнеров, программистов.

16. Возьмите за правило: час отработал — присел 30 раз.

17. А еще хорошо утро начинать с холодной ванны — 5 секунд. И окунуться обязательно с головой. Можно принять и душ, но это похуже.

Прислушиваясь к этим советам, так и хочется сказать: «Всë гениальное – просто!» Профессор Бубновский многих людей поставил на ноги, поэтому не спешите бежать в аптеку при первом недомогании. Возможно, стоит прислушаться к советам врача и попробовать справиться с недугом самостоятельно. Будьте здоровы и не болейте!

Источник: http://nashaplaneta.su/news/dvizhenie_lechit/2019-06-16-71177

Метки: здоровье, психология

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