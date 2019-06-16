Дело Ивана Голунова: провокация или головотяпство?
В питерской студии радио «Комсомольская правда» обсудить т.н. «дело Голунова» собралось необыкновенно много гостей. Честно говоря, столько гостей в одной радиостудии я ещё не видел никогда. А что из этого получилось — судите сами.
В студии помимо вашего покорного слуги присутствовали: депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров, общественный деятель Андрей Цыганов и журналист Роман Перл.
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104785