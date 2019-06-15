Сводки от ополчения Новороссии 15 июня 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остаётся напряжённой. За прошедшие сутки ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня.

При обстрелах наших населённых пунктов украинские оккупанты применяли миномёты калибром 82 мм, гранатомёты различных видов, вооружение БМП, крупнокалиберное и стрелковое оружие.

В течение недели вооруженные силы Украины шестнадцать раз нарушили режим прекращения огня. При обстрелах противник применял запрещённые Минскими соглашениями миномёты 82 мм, гранатомёты различных видов, вооружение БМП, крупнокалиберное и стрелковое оружие.

Всего по территории Республики было выпущено более двухсот боеприпасов.

На дебальцевском направлении обстрелу из миномётов калибром 82-мм, гранатомётов различных видов, крупнокалиберного и стрелкового оружия подверглись районы населённых пунктов Лозовое и Нижнее Лозовое.

Приказы на открытие огня отдавали военные преступники, командиры батальонов 30-й механизированной бригады Кибальников, Виник и Куликовский.

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На попаснянском направлении по приказу командира 54-й механизированной бригады Майстренко обстрелам из 82-мм миномётов, гранатомётов различных видов, вооружения БМП, крупнокалиберного и стрелкового оружия подверглись районы населённых пунктов Калиново и Золотое-5.

В результате обстрела н.п. Золотое-5 повреждена школа № 4 по ул. Войкова 3, два продуктовых магазина, а также шесть жилых домостроений, одно из которых полностью сгорело, кроме того повреждена ЛЭП. Без электричества осталось более 50 домов.

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На славяносербском направлении обстрелам из гранатомётов различных видов, вооружения БМП, крупнокалиберного и стрелкового оружия подверглись районы населённых пунктов Фрунзе и Пришиб.

Приказы на обстрелы территории Республики отдавал командир 14-й отдельной механизированной бригады, военный преступник Войченко.

На станично-луганском направлении обстрелам из подствольного гранатомёта и стрелкового оружия подвергся район памятника князю Игорю. Приказ на обстрел территории Республики отдавал командир 25-й воздушно-десантной бригады, преступник Зенченко.

Мы продолжаем фиксировать наличие запрещённой Минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.

Отмечено усиление артиллерии противника двумя гаубично-самоходными артиллерийскими дивизионами и одним противотанковым артиллерийским дивизионом.

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В зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады, в район н.п. Трёхизбенка, прибыла колонна вооружения и военной техники противника в составе: трех танков; шести единиц БМП; двух гаубиц Д-30 и одиннадцати единиц автомобильной техники.

В населенном пункте Золотое нами зафиксировано прибытие трёх БМП и одной зенитной установки ЗУ-23, которые размещены в жилых кварталах.

В н. п. Войтово рядом с жилым домом, занятым одним из подразделений 25-й бригады ВСУ, боевики разместили боевую бронированную машину, что подтверждается в официальном отчете спецмиссии ОБСЕ.

Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры и обращаться по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям СММ ОБСЕ.

Кроме того, в нарушение Минских договорённостей боевики «Азова» продолжают безбоязненно использовать беспилотные летательные аппараты для ведения воздушной разведки в районе нахождения патрулей СММ ОБСЕ, что также отражено в отчетах Миссии.

Украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение Минских соглашений находятся вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчётах миссии ОБСЕ.

На этой неделе вне мест хранения зафиксировано:

три 100-мм противотанковых пушки «Рапира»;

двадцать три 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика»;

шесть 122-мм буксируемых гаубиц «Лягушка»;

двадцать один 120-мм миномет «Сани»;

двенадцать 120-мм минометов «Молот»;

четырнадцать 82-мм минометов «БМ-37».

Это вооружение в течении недели использовалось подразделениями ВСУ для обстрелов территории нашей Республики.

Украинское политическое руководство продолжает геноцид собственного населения не только в зоне так называемой ООС, но и на территориях, подконтрольных Киеву.

Так, украинские чиновники ещё под руководством Порошенко заключили контракт с Министерством энергетики США на организацию могильника ядерных отходов в Сумской области. Из-за нестабильного финансирования проекта и воровства бюджетных средств украинскими чиновниками установка специализированных систем радиационного контроля предусмотрена только на важных государственных и военных объектах.

Мониторинг радиационного заражения населённых пунктов, расположенных в непосредственной близости от мест захоронения, контрактом не предусматривается, что в очередной раз доказывает абсолютное безразличие киевских властей к здоровью и безопасности мирных граждан.

Командование «ООС» продолжает скрывать стремительно растущие небоевые потери в соединениях и воинских частях.

Распространяемая информация украинскими СМИ о сборе средств для 950 раненых военнослужащих харьковского и мариупольского госпиталей демонстрирует потери в рядах ВСУ с 1 января 2019 года.

Данная статистика представлена только по двум госпиталям, активно принимающим раненых украинских военнослужащих.

Таким образом, можно оценить масштаб сокрытия потерь командованием операции оккупационных сил.

Напоминаю, что, согласно официальной статистике, публикуемой Министерством обороны Украины, потери нашего противника составили 36 убитыми и 192 раненными за тот же период времени, что более чем в три раза меньше, чем представили медики харьковского и мариупольского военных госпиталей.

Всего, по нашим данным, за прошедшую неделю потери среди личного состава ОТГ «Север» составили девять человек убитыми, пятнадцать ранеными.

В 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду с проверкой прибыла комиссия Генерального штаба ВСУ.

Поводом для проверки соединения стали обнародованные военнослужащими бригады в СМИ случаи поборов со стороны командования бригады, низкое морально-психологическое состояние солдат, а также нарушение хранения и учёта вооружения и боеприпасов.

В первый же день проверки была выявлена недостача 10 автоматов АК-74, а также более 10 тысяч патронов различного калибра.

Дополнительно военной службой правопорядка совместно с сотрудниками прокуратуры начаты разбирательства в отношении командира бригады и двух его заместителей в связи с заявлениями местных жителей о выселении их из собственного жилища, а также занятии жилых помещений подразделениями бригады в районе н. п. Макарово.

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В подразделениях ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС» растёт количество недовольных условиями службы военнослужащих.

Через доверенных лиц на подконтрольной киевской власти территории с целью сохранения своей жизни к нам обратился военнослужащий 14-й бригады ВСУ с просьбой об оказании ему помощи для перехода на территорию Республики.

По словам военнослужащего, он не единственный в бригаде, кто выражает нежелание проходить службу в зоне проведения карательной операции, в результате чего имеют место факты совершения самовольного оставления части и неприбытия из отпусков. Так, на сегодняшний день в бригаде 20 военнослужащих самовольно оставили расположение части и 23 не вернулись из отпусков.

В понедельник, 10 июня, украинская сторона в очередной раз продемонстрировала свой отказ выполнять условия Минских договорённостей при любой власти. На заседании подгруппы по безопасности в Минске 5 июня представителями нашей Республики в очередной раз было сообщено о готовности к выполнению Рамочного соглашения по отведению сил и средств на участке № 1 «Станица Луганская».

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В воскресенье, 9 июня, украинской стороне было передано 80-е по счёту уведомление о готовности Народной милиции отвести вооружение в районе КПВВ на установленные дистанции, однако представители Киева вновь сорвали отвод вооружения на данном участке.

На месте находились сотрудники миссии ОБСЕ, которые подтвердили в своём отчёте отсутствие ответной белой ракеты на украинской стороне, сигнализирующей о начале отвода.

В свою очередь, Народная милиция ЛНР играет решающую роль в обеспечении защиты и безопасности граждан Республики, строго соблюдает Минские договорённости и не поддаётся на провокации со стороны Украины.

В соединениях и частях проводятся плановые занятия по боевой подготовке, совершенствуются боевая выучка, теоретические знания и навыки действий при вооружении и военной технике.

Главной целью боевой подготовки НМ является повышение слаженности подразделений, а также личного состава НМ ЛНР при выполнении поставленных задач в установленные сроки.

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