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Струна (1973 г.)

15:15. 15 июня 2019 Просмотров - 217 3 коммент. Опубликовал:
Люди, прошедшие освободительную войну – это люди особого качества. Как и их дети.

Посмотрите на этих советских девочек и мальчиков: серьёзность в поступках, взвешенность и обдуманность слов, невероятное трудолюбие. А какая тяга к светлому!



А теперь попробуйте сравнить героя фильма, педагога-фронтовика, учителя музыки и руководителя детского оркестра с вот этими человекообразными, заполонившими эстрадно-музыкальные подмостки России.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4507161.html

Метки: дети, Культура, народное творчество, советский

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2799 2399
    Лариса Петрова 15 июня 2019 в 15:48

    Выглядят как дебилы и тошнотики. Их ещё и сознательно уродуют. Запустили “моду” на кривые ноги, и девчата со стройными ножками, чтобы соответствовать, ставят их носками внутрь. Ну не дурь ли?

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  • 2485 2197
    mary 15 июня 2019 в 16:46

    Хохол ты опять будешь отрицать,что туалетная бумага хорошо,но ,когда душа пустая -это некамильфо и остается одно место _Мезень,где ты человек .

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  • 2664 394
    ХОХОЛ 15 июня 2019 в 17:14

    Посмотрите на этих советских девочек и мальчиков:
    ——
    Петросяна,Гальцева и Степаненко.

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