Струна (1973 г.)
15:15. 15 июня 2019 Просмотров - 217 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Люди, прошедшие освободительную войну – это люди особого качества. Как и их дети.
Посмотрите на этих советских девочек и мальчиков: серьёзность в поступках, взвешенность и обдуманность слов, невероятное трудолюбие. А какая тяга к светлому!
А теперь попробуйте сравнить героя фильма, педагога-фронтовика, учителя музыки и руководителя детского оркестра с вот этими человекообразными, заполонившими эстрадно-музыкальные подмостки России.
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Выглядят как дебилы и тошнотики. Их ещё и сознательно уродуют. Запустили “моду” на кривые ноги, и девчата со стройными ножками, чтобы соответствовать, ставят их носками внутрь. Ну не дурь ли?
Хохол ты опять будешь отрицать,что туалетная бумага хорошо,но ,когда душа пустая -это некамильфо и остается одно место _Мезень,где ты человек .
Посмотрите на этих советских девочек и мальчиков:
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Петросяна,Гальцева и Степаненко.