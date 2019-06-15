Струна (1973 г.)

Люди, прошедшие освободительную войну – это люди особого качества . Как и их дети.



Посмотрите на этих советских девочек и мальчиков: серьёзность в поступках, взвешенность и обдуманность слов, невероятное трудолюбие. А какая тяга к светлому!







А теперь попробуйте сравнить героя фильма, педагога-фронтовика, учителя музыки и руководителя детского оркестра с вот этими человекообразными, заполонившими эстрадно-музыкальные подмостки России.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4507161.html