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Освобождение от астральных паразитов или жизненные уроки? Александр Жарков. Часть 2

09:46. 15 июня 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

Астральные паразиты как избавиться.

Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 1 – https://youtu.be/hei8LwobpFg

В передаче Александр Жарков расскажет, что такое астральные паразиты и как от них избавиться. Выясним как от них защищаться, сохраняя свой энергопотенциал.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pvO9XiLkJ6c

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