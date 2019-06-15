Глобалисты установили запрет на развитие человечества
Как создавать научное знание?
Как выстроена система передачи знаний в ведущих колледжах Великобритании, каковы её исторические корни. Насколько возможно свободное взаимодействие учёных из разных стран. Как создавать научное знание, как оно связано с идеологией. Какие климатические процессы сейчас идут в мире. Какие направления научных исследований сейчас являются наиболее перспективными, как они определят будущее. Об этом и многом другом беседуют ведущий Дмитрий Перетолчин и исследователь Центра изучения наук о развитии, политэкономист Кембриджского университета Чокан Лаумулин.
Об исторических традициях и новейших технологиях читайте в книге:
Государство Российское: новый этап. Арктический вектор, Проханов Александр Андреевич============================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/globalisty-ustanovili-zapret-na-razvitie-chelovechestva