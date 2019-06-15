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Глобалисты установили запрет на развитие человечества

18:57. 15 июня 2019 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:

Как создавать научное знание?

Как выстроена система передачи знаний в ведущих колледжах Великобритании, каковы её исторические корни. Насколько возможно свободное взаимодействие учёных из разных стран. Как создавать научное знание, как оно связано с идеологией. Какие климатические процессы сейчас идут в мире. Какие направления научных исследований сейчас являются наиболее перспективными, как они определят будущее. Об этом и многом другом беседуют ведущий Дмитрий Перетолчин и исследователь Центра изучения наук о развитии, политэкономист Кембриджского университета Чокан Лаумулин.

Об исторических традициях и новейших технологиях читайте в книге:

Государство Российское: новый этап. Арктический вектор, Проханов Александр Андреевич

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/globalisty-ustanovili-zapret-na-razvitie-chelovechestva

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