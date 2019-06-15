Церковь требует бумажной альтернативы СНИЛСу

Десятки тысяч писем в патриархию, конференции и заявления ученых и почитаемых священнослужителей против замены имени электронным идентификатором-номером СНИЛС, не остались незамеченными. На днях Правовое управление Московской патриархии выступило со специальным заявлением в связи с вступлением в силу закона 48-ФЗ о СНИЛС. Как говорится в заявлении, закон не обеспечивает права граждан на альтернативные цифровым способы обработки персональных данных, лишая отказников возможности получить пенсию и соц.обслуживание, в связи с чем Церковь просит создать такую альтернативу.



Текст заявления не велик:



«Опубликованный 01.04.2019 г. закон № 48 — ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования” и отдельные законодательные акты Российской Федерации», несмотря на имеющиеся обращения Московской Патриархии и общественности в Государственную Думу, был принят в редакции, не обеспечивающей права граждан на альтернативные цифровым способы обработки персональных данных.



Несмотря на то, что указанный закон применяется к ограниченному спектру общественных отношений, он несет в себе предпосылки для создания унифицированных систем цифровой идентификации граждан и создания таких институтов как институт цифрового профиля и электронного удостоверения личности гражданина.



Законопроект предусматривает заявительный порядок присвоения страхового номера индивидуального лицевого счета. В том случае, если гражданин не получил такой номер и ему не открыт лицевой счет, он не вправе получить пенсию и социальную поддержку.



Церковь последовательно выступает за закрепление в законодательных актах Российской Федерации позиций в целях учета прав верующих на отказ от цифровых средств идентификации и снижения рисков дискриминации по признаку отказа от их применения.



Америки данное заявление, конечно, не открыло: общественные структуры, в частности, аппарат Общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге, разглядели все эти риски еще во время принятия данного законопроекта Государственной Думой в феврале-марте с.г., организовав мощную кампанию противодействия.



Против узаконивания СНИЛСа в качестве номера человека выступили авторитетные священники , спортсмены , общественники.



Например, тут можно посмотреть серьезный правовой анализ данного закона.



В феврале-апреле с.г. общественники организовали десятки митингов, пикетов и конференций по всей стране. Резолюции всех этих конференций направлялись не только Президенту и в Думу, но и в Патриархию.



20 апреля, спустя 19 дней после вступления 48-ФЗ, в Москве прошла масштабная конференция «Принудительная оцифровка личности или свобода человека», на которую прибыли около полутора тысяч человек из более 20 регионов. На этой конференции чуть ли не впервые за последние годы выступил и официальный представитель Патриархии, заместитель председателя отдела по взаимодействию Церкви и общества Вахтанг Кипшидзе.



А также была подготовлена резолюция, содержащая не только критику 48-ФЗ, но представляющая собой альтернативную концепцию навязываемой России транснациональными элитами цифровизации.



Все эти документы, разумеется, отправлялись во все возможные инстанции, от Президента и обеих палат Федерального Собрания до Патриархии-но, как нам казалось, в большинстве случаев были либо проигнорированы, либо мы получали вот такие отписки









Между тем, Правительство и Дума продолжали штамповать опасные законодательные инициативы по оцифровке разных сторон жизни человека. Дело в том что 48-ФЗ, позволяющий системе получать сквозной доступ к сведениям из всех существующих баз данных (всего их около 150), создал условия для создания «цифрового профиля», т.е. по сути цифрового двойника человека.



Единственным проблеском надежды для миллионов православных и остальных граждан, думающих о безопасности, стало выступление вице-спикера Государственной Думы Петра Толстого, который высказался против узаконивания «цифрового профиля» проиллюстрировав свою речь примерами масштабных утечек персональных данных и историями похищения квартир с помощьюцифровой подписи.



В ответ общественники запустили кампанию по сбору подписей против законопроекта о цифровом профиле и за отмену 48-ФЗ (образцы заявлений и инструкция – тут , кто еще не подписался, непременно сделайте это), а депутаты решили собрать в Думе рабочую группу по защите персональных данных.



Церковь же, в лице своего аппарата, до сих пор не вмешивалась в эти процессы даже путем публичного заявления своей позиции, например, например, посредством вынесения данного вопроса на заседание Священного Синода 30 мая. Впрочем, эта позиция была зафиксирована Архиерейским собором ранее, еще в феврале 2013 года: «Церковь считает недопустимым любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации» А Святейший Патриарх Кирилл, выступая в Думе в январе этого года, назвал строящуюся систему цифрового управления личностью «предвестием антихриста».



Однако мы живем в информационном мире, который создает все новые и новые вызовы -и молчание священноначалия после принятия 48-ФЗ породило нездоровые толки в церковной среде. Тем более что известно что и в Церкви, к сожалению, есть своя либеральная «пятая колонна», а также значительное количество лиц, обличенных саном и должностями, не дающих себе труда задуматься над опасностями цифровизации, и не видящих никаких опасностей в присвоении людям номеров, передаче гос функций искусственному интеллекту и даже в чипировании. Именно эти лица находятся на виду, в отличии от подавляющего большинства священства и мирян – и порой бывают весьма активны в медийном пространстве, чему активно способствуют вполне себе светские либеральные (т.е. прозападные и как правило, антихристианские) СМИ.



Именно этих граждан, в первую очередь, должно вразумить нынешнее долгожданное заявление Правового управления. А мы постараемся довести его до сведения депутатов ГосДумы, в том числе и в рамках рабочей группе по защите персональных данных.



Андрей Цыганов, РИА Катюша