Бабушка и 3 миллиарда рублей [Мысли Цербера]

Цитируемая статья Тёщины миллиарды – https://flb.ru/2/3683.html

ПолитРаша – https://www.youtube.com/watch?v=Xa1dc…



Книга – http://cerber-news.ru/kniga.html

Группа VK – https://vk.com/lcerberusl

Сайт – http://cerber-news.ru

Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus



Здравствуйте! С вами Цербер -человек, которого нет.И это мысли Цербера.



Да, это не то, что я обещал, но данная ситуация, которую я освещу -вызвала мое негодование именно из-за того, что я сейчас работаю над делом Вавилова. Что именно меня смутило -будет понятно далее. С другой стороны, меня уже давно просили сделать видео на сегодняшний день.Получите, распишитесь.Всё началось с просмотра видео ПолитРаши. Где Руслан Осташко рассказывал про бабушку и три миллиарда рублей, которые на неё пытаются повесить. А именно, что бабушку пытаются сделать крайней в очень интересной ситуации…



Обсудить видео можно здесь – https://youtu.be/fgxXeocI-XI

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fgxXeocI-XI