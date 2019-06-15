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Бабушка и 3 миллиарда рублей [Мысли Цербера]

09:58. 15 июня 2019 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

Цитируемая статья Тёщины миллиарды – https://flb.ru/2/3683.html
ПолитРаша – https://www.youtube.com/watch?v=Xa1dc…

Книга – http://cerber-news.ru/kniga.html
Группа VK – https://vk.com/lcerberusl
Сайт – http://cerber-news.ru
Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus

Здравствуйте! С вами Цербер -человек, которого нет.И это мысли Цербера.

Да, это не то, что я обещал, но данная ситуация, которую я освещу -вызвала мое негодование именно из-за того, что я сейчас работаю над делом Вавилова. Что именно меня смутило -будет понятно далее. С другой стороны, меня уже давно просили сделать видео на сегодняшний день.Получите, распишитесь.Всё началось с просмотра видео ПолитРаши. Где Руслан Осташко рассказывал про бабушку и три миллиарда рублей, которые на неё пытаются повесить. А именно, что бабушку пытаются сделать крайней в очень интересной ситуации…

Обсудить видео можно здесь – https://youtu.be/fgxXeocI-XI

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fgxXeocI-XI

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