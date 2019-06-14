Запрещённая наука: разоблачение современных мифов о человеке

Концептуал СМИ Кто боится доктора Ватсона? Анатолий Клёсов

Анатолий Клёсов, профессор, доктор химических наук рассказывает о ситуации в зaпадной науке и о том, за что знаменитый учёный Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию за описание структуры молекулы ДНК, был лишён своих почётных званий.



Прояснить происхождение некоторых насущных проблем человечества и ответить на вопросы современной геополитики помогут книги:

Книги Клёсова Анатолия Алексеевича

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