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Запрещённая наука: разоблачение современных мифов о человеке

16:56. 14 июня 2019 Просмотров - 227 Один комментарий Опубликовал:

Кто боится доктора Ватсона? Анатолий Клёсов

Анатолий Клёсов, профессор, доктор химических наук рассказывает о ситуации в зaпадной науке и о том, за что знаменитый учёный Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию за описание структуры молекулы ДНК, был лишён своих почётных званий.

Прояснить происхождение некоторых насущных проблем человечества и ответить на вопросы современной геополитики помогут книги:

Книги Клёсова Анатолия Алексеевича

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/zapreschyonnaya-nauka-razoblachenie-sovremennyh-mifov-o-cheloveke

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