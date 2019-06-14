Запрещённая наука: разоблачение современных мифов о человеке
Кто боится доктора Ватсона? Анатолий Клёсов
Анатолий Клёсов, профессор, доктор химических наук рассказывает о ситуации в зaпадной науке и о том, за что знаменитый учёный Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию за описание структуры молекулы ДНК, был лишён своих почётных званий.
Прояснить происхождение некоторых насущных проблем человечества и ответить на вопросы современной геополитики помогут книги:
Книги Клёсова Анатолия Алексеевича
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/zapreschyonnaya-nauka-razoblachenie-sovremennyh-mifov-o-cheloveke
В Америке сегодня равенства и социализма а значит и идиотизма не меньше чем в СССР.