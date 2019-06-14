Тактика психоисторической войны. Андрей Фурсов

Концептуал СМИ Уровни, аспекты, цели

Сам термин “психоисторическая война” придумал американский писатель Айзек Азимов в романе “Foundation” в русском переводе “Академия”, который является обязательной для изучения книгой для курсантов военной академии США Вест-Поинт с 1954 года.



Различают несколько уровней психоисторической войны:



1-й уровень информационный, когда искажаются факты;

2-й уровень концептуальный, когда искаженные факты пакетируются (организованная подача) конечному потребителю;

3-й уровень метафизический (смысловой), когда конечному потребителю навязывают требуемое понимание событий, процессов и т.д.



Главным объектом в психоисторической войне является внутренний и внешний аспекты: Внутренним аспектом является Победа советского народа в Великой Отечественной Войне. Внешним аспектом является искажение правды о реальных событиях того времени…



Понять скрытые пружины общественных процессов помогут:

Книги Андрея Фурсова

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