Тактика психоисторической войны. Андрей Фурсов
Уровни, аспекты, цели
Сам термин “психоисторическая война” придумал американский писатель Айзек Азимов в романе “Foundation” в русском переводе “Академия”, который является обязательной для изучения книгой для курсантов военной академии США Вест-Поинт с 1954 года.
Различают несколько уровней психоисторической войны:
1-й уровень информационный, когда искажаются факты;
2-й уровень концептуальный, когда искаженные факты пакетируются (организованная подача) конечному потребителю;
3-й уровень метафизический (смысловой), когда конечному потребителю навязывают требуемое понимание событий, процессов и т.д.
Главным объектом в психоисторической войне является внутренний и внешний аспекты: Внутренним аспектом является Победа советского народа в Великой Отечественной Войне. Внешним аспектом является искажение правды о реальных событиях того времени…
Понять скрытые пружины общественных процессов помогут:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/taktika-psihoistoricheskoy-voyny-andrey-fursov
Низменным смыслам глобализма каждый не зарывший голову в песок должен противопоставить глобальные же смыслы, но с большой буквы: Любовь, Добро, Дружбу – смыслы, которые понятны всему нормальному «рядовому» миру, и которые не только не разрушают смыслы национальные, но укрепляют их.
Как противопоставить? Жить ими! Каждому дображелать, о каждом встречном думать прежде по-доброму, предполагать в нём Добро, кто бы он ни был – абсолютные изверги встречаются крайне редко. На Добро – доброе молчание, доброе слово – обычно отвечают Добром даже обозлённые.
Силы обособившегося народа здесь маловато, особенно если учесть его разделённость, которую усиленно увеличивают – всеми способами.
Каждый добрый взгляд – удар по глобализму!