Сводки от ополчения Новороссии 14 июня 2019

Пьяный военнослужащий ВСУ в зоне так называемой «операции объединенных сил» («ООС») в ходе застолья открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате два бойца получили ранения различной степени тяжести.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Вечером 12 июня в одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ между военнослужащими, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один из участников застолья открыл огонь из автомата по своим товарищам», — отметил он.

«В результате стрельбы двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», — сообщил офицер Народной милиции.

Он уточнил, что для проведения разбирательства по данному факту в 14-ю бригады ВСУ прибыла комиссия штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север».

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Читайте также: «Правосеки» покалечили литовских наёмников в массовой драке: сводка о военной ситуации в ДНР (ВИДЕО)