Сводки от ополчения Новороссии 14 июня 2019
- 06:30 Пьяный «ВСУшник» расстрелял своих сослуживцев на Донбассе (ВИДЕО).
- 05:42 Нужно ли Донбассу договариваться с Украиной о снятии блокады — мнение Комбрига ДНР.
- 04:05 В ЛНР оптимизируют процесс выдачи российских паспортов (ВИДЕО).
Пьяный «ВСУшник» расстрелял своих сослуживцев на Донбассе (ВИДЕО)
Пьяный военнослужащий ВСУ в зоне так называемой «операции объединенных сил» («ООС») в ходе застолья открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате два бойца получили ранения различной степени тяжести.
Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Вечером 12 июня в одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ между военнослужащими, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один из участников застолья открыл огонь из автомата по своим товарищам», — отметил он.
«В результате стрельбы двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», — сообщил офицер Народной милиции.
Он уточнил, что для проведения разбирательства по данному факту в 14-ю бригады ВСУ прибыла комиссия штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север».
В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.
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Нужно ли Донбассу договариваться с Украиной о снятии блокады — мнение Комбрига ДНР
Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал поднимавшийся на встрече Контактной группы в Минске вопрос снятия блокады с Республик Донбасса.
«Единственный довод, который на меня действовал — они работают, а налоги платят в Украину. Это я сейчас о наших доблокадных предприятиях. Снимать блокаду нужно — торговать нужно.
Если кто-то боится потерять контроль и влияние на налаженные схемы личного обогащения — меня это мало волнует. Меня волнуют перспективы территорий.
Очевидно, что никто ни в какой поход на Киев через Лондон больше не собирается — значит нужно думать об извлечении всех возможностей из нашего пока ещё ощутимого потенциала.
Если кто-то боится потерять политическое влияние — значит это политическое влияние ничего не стоит, и нужно только поддерживать режим изоляции, чтобы это влияние котировалось. Поэтому — если украинская сторона проявит инициативу в снятии блокады, — считаю разумным эту инициативу поддержать с нашей стороны.
Что же касается неэкономический сферы — позиции укреплять и пророссийскую политику усиливать».
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В ЛНР оптимизируют процесс выдачи российских паспортов (ВИДЕО)
В горрайорганах Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики продолжают реализовываться меры по оптимизации процесса приема документов на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МВД ЛНР.
По словам начальника Стахановского ГУВД МВД ЛНР Виталия Шкирмана, в настоящее время с целью увеличения количества принимаемых граждан отделение миграционной службы работает в усиленном режиме, а его штат увеличен вдвое.
Совместно с руководством администрации города Стаханова было принято решение об открытии дополнительного пункта по оформлению документов на получение гражданства Российской Федерации, который расположен в Центре предоставления административных услуг.
«Я надеюсь, в дальнейшем это максимально ускорит процесс подачи документов в Отдел миграционной службы Стахановского городского управления», — отметил начальник Стахановского ГУВД МВД ЛНР Виталий Шкирман.
В правоохранительном ведомстве Республики вопрос о приеме документов на получение российского гражданства в упрощенном порядке находится на особом контроле руководства Министерства внутренних дел.
Предпринимаются все возможные и необходимые меры для того, чтобы максимально ускорить процесс приема документов на получение гражданства Российской Федерации.
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