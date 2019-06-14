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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 июня 2019

08:52. 14 июня 2019 Просмотров - 148 2 коммент. Опубликовал:

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры (ФОТО, ВИДЕО)

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Военные США выложили в открытый доступ видео, на котором, по их утверждению, приведены доказательства причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском заливе. Запись опубликовало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) 13 июня.

Как говорится в сообщении CENTCOM, на коротком черно-белом видео можно увидеть военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые находясь в патрульном катере, якобы снимают неразорвавшуюся мину с корпуса танкера Kokuka Courageous в Оманском заливе.

По словам представителя Центрального командования Билла Урбана, еще утром в четверг американские самолеты засекли вблизи второго атакованного судна Front Altair катера КСИР.

Позднее такие же катера, по утверждению американских военных, пытались приблизиться и к Kokuka Courageous, однако американский эсминец Bainbridge первый подошел к судну и взял на свой борт членов экипажа. После этого иранцы, по утверждению Урбана, все же подошли к танкеру и забрали неразорвавшуюся мину.

Ранее Урбан сообщил телеканалу CNN, что снимая мину с танкера, иранские военные пытались скрыть свидетельства своей причастности к инциденту.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран несет ответственность за нападения на танкеры. Вашингтон направил в Оманский залив ракетный эсминец в связи с инцидентом.

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США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Древние тайны Сирии в сердце Дамаска (ФОТО)

Древние тайны Сирии в сердце Дамаска (ФОТО) | Русская весна

Чуть более полугода назад после семилетнего перерыва открыл свои двери для посетителей Национальный музей Дамаска.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии.

Здесь собраны бесценные археологические и исторические экспонаты, отражающие все периоды цивилизации — от первобытнообщинного до современного. Даже вход в музей оформлен воротами и башнями арабского средневекового дворца Касрин аль Хейр архитектуры Омейядов. 

К сожалению, до сих пор функционируют только часть залов, а остальные реставрируются. Однако музейный парк, в котором выставлены под открытым небом множество экспонатов, приведен в порядок и может принести не только культурное, но и эстетическое наслаждение.

Внутри посетители музея могут увидеть экспозиции, посвящённые древней истории, греко-римскому и византийскому периоду, а также исламской цивилизации. В экспозицию включены артефакты, ранее не выставлявшиеся, из числа обнаруженных армией Сирии в тайниках террористов.

Сбор экспонатов для экспозиции музея начался еще в 1919 году, и практически все они найдены при раскопках на территории Сирии, которая сама по себе является музеем под открытым небом. Ему принадлежит и ценнейший артефакт — древнейший в мире алфавит.

Сердцем музея и самым востребованным на сегодняшний день подразделением является реставрационный зал. Запасники музея, каждый свободный угол заставлены контейнерами с осколками артефактов Пальмиры. ИГИЛовские* выродки разбили и изуродовали все, до чего смогли добраться.

Реставраторам приходится буквально по крупицам восстанавливать сложнейшие пазлы из осколков, а затем практически заново воссоздавать, казалось бы, утраченные образы. Хорошо, если сохранились фотографии или зарисовки восстанавливаемых фрагментов, а зачастую спасает лишь знание анатомии и следование канонам мастерства древних художников. 

Да и всевозможные борцы «за революцию» постарались на славу: огромное количество экспонатов древности, похищенных из региональных музеев или добытых в результате незаконных раскопок, изымают у контрабандистов или находят в бандитских схронах.

Их общее количество уже превысило 9000 экспонатов, а вот состояние их как правило плачевное, ведь преступников волнует только ожидаемая прибыль.

Открытие экспозиции, пусть и не в полном ее объеме, все же дарит некоторую надежду на скорое возрождение индустрии археологического туризма. В перспективе это поможет привлечь большее количество ресурсов для сохранения культурно-исторических памятников Сирии, являющих собой отражение развития современной цивилизации.

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*Запрещенная в России террористическая организация

Древние тайны Сирии в сердце Дамаска (ФОТО) | Русская весна
Древние тайны Сирии в сердце Дамаска (ФОТО) | Русская весна
Древние тайны Сирии в сердце Дамаска (ФОТО) | Русская весна
Древние тайны Сирии в сердце Дамаска (ФОТО) | Русская весна
Древние тайны Сирии в сердце Дамаска (ФОТО) | Русская весна
Древние тайны Сирии в сердце Дамаска (ФОТО) | Русская весна
Древние тайны Сирии в сердце Дамаска (ФОТО) | Русская весна
Древние тайны Сирии в сердце Дамаска (ФОТО) | Русская весна
Древние тайны Сирии в сердце Дамаска (ФОТО) | Русская весна
Древние тайны Сирии в сердце Дамаска (ФОТО) | Русская весна
Древние тайны Сирии в сердце Дамаска (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Боевики с базы США готовят подлые удары по Сирии

Боевики с базы США готовят подлые удары по Сирии | Русская весна

Американские войска продолжают использовать свою военную базу на юге Сирии для набора и обучения новых боевиков. Желающие воевать за деньги прибывают на базу Эт-Танф с территорий соседних государств.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

«Поскольку южные районы страны постоянно патрулируются военнослужащими САР, у американцев есть проблема с выводом боевиков со своей базы. Часть из них они тайно вывозят на своих транспортных средствах и высаживают за пределами Эт-Танфа, откуда террористы уже своим ходом добираются до лагерей и присоединяются к более крупным группировкам. Остальные члены бандформирований продолжают сидеть на американской базе и ждать, когда они смогут ее покинуть», — сообщил офицер.

«Диверсии, которые организуют американцы, а исполняют представители так называемой «умеренной оппозиции», нарушают положения международного права. Как известно, одно из самых опасных военных преступлений — нападение на объекты гражданской инфраструктуры, от которых зависит жизнь большого числа мирных граждан. Именно поэтому принципы ненападения на такие объекты изложены в международном праве отдельной главой», — добавил военнослужащий.

«Тем не менее, боевики не намерены отказываться от подобных способов ведения войны из-за их чрезвычайной эффективности. По сути, таким образом можно вести боевые действия, ни на кого не нападая — а значит, не подавая поводов для обвинений», — уточнил он.

«Ранее у военного руководства Сирии появилась информация об участившихся появлениях боевиков в районах Пальмиры и Эс-Сухне. Эти два города и близлежащие деревни находятся в пустынной местности вдалеке от источников воды, поэтому в случае диверсий со стороны террористов последствия для людей могут быть очень тяжелыми», — также рассказал собеседник «Русской Весны».

«Присутствие американских войск в Сирии обрастает все более отягчающими обстоятельствами. Помимо того, что база изначально была создана на незаконных основаниях без официального согласования с сирийским правительством, американцы неоднократно замечены за снабжением боевиков вооружением и экипировкой, а теперь — и созданием благоприятных условий для совершения ими диверсий против сирийского населения», — подытожил военный.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

США обвинили Иран в подрыве танкеров в Оманском заливе



Как все предсказуемо. Буквально до тупизны.

«Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран ответственна за сегодняшние нападения на два танкера в Оманском заливе», — уточнил он. По его словам, в Вашингтоне пришли к такому выводу «на основании данных разведки, использованном оружии, уровне подготовки», а также исходя из недавних аналогичных атак. (с) глава Госдепа Майк Помпео

США намерены вынести эту историю на обсуждение в СБ ООН, но вполне понятно, что с таким уровнем "доказательств", шансов на то, что там примут что-то осуждающее Иран нет вообще, вплоть до прямого вето со стороны России и Китая.
Но как мы уже неоднократно видели в последние годы, США нынче правдоподобностью обвинений совсем не интересуются.
Заявления "по данным американской разведки" после истории с Ираком и "оружимем массового уничтожения Саддама Хуссейна", выглядят скорее как свидетельство того, что произошло ровно обратное тому, о чем заявляют США.
С куда как большей вероятностью можно предположить, что за провокацией могли стоять спецслужбы США, Британии, Израиля или Саудовской Аравии.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2472 2184
    mary 14 июня 2019 в 9:49

    Танкеры для Ирана -это то же самое ,что Боинг над Донбасом для России и организаторы те же.Никак не организуют войнушку ,ищут мясо,своим не воюют,а эти разжиревшие сауды не могут и не хотят.Обьявлено о встрече США+РФ+Израиль- не может быть ,чтобы и здесь мы пригодились .
    ..””В общем, американцы очень хотят большой, но быстрой войны на Ближнем Востоке и отчаянно пытаются ее там организовать. Правда, непременно чужими руками. Однако пока у них не получается. Более того, с каждой такой попыткой коридор доступных возможностей очевидно сокращается. С одной стороны, открывая Ирану варианты извлечения пользы для себя, с другой, все сильнее подрывая позиции США в регионе. Но в целом общая ситуация по-прежнему стоит в глухом тупике.

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  • 3895 3585
    жора шапов 14 июня 2019 в 10:30

    Громче всех “Держи вора!” кричит сам вор. И только выгодополучатель тихо ухмыляется в сторонке.

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