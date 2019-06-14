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Профильная смена для трудных подростков и новые стандарты работы вожатых – в Крыму начали работу летние лагеря

16:42. 14 июня 2019 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

Детские учреждения по всему региону открыли в июне сезон летнего отдыха. Ожидается, что в этом году городские и загородные лагеря примут более 150 тысяч крымских школьников.
 
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Позади – последняя четверть, впереди – несколько недель беззаботного отдыха. Самые долгие каникулы в году многие юные жители Республики Крым проведут в детских лагерях.


Безопасность детских учреждений накануне открытия сезона проверили сотрудники МЧС. Они успели посетить более 60 лагерей. Все внимание экспертов было обращено на исправность противопожарной системы. «Есть замечания к четырём лагерям, которые не готовы к приему детей в первую смену. Перед стартом летней кампании мы осматривали помещения, чердаки и подвалы на наличие горючих материалов и захламления, а также проверяли работу автоматических систем противопожарной защиты, наличие внутренних и внешних источников тушения», – отчитался начальник отдела управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Республике Крым Александр Козинец.


Остро в регионе стоит вопрос и с несанкционированными лагерями. Такие учреждения в лучшем случае располагаются в помещениях, не отвечающих необходимым требованиям, в худшем и вовсе в палатках на берегу моря.


С 2019 года ужесточились и правила к подбору вожатых. На службу в детские лагеря теперь будут принимать только дипломированных специалистов. Желающие овладеть мастерством лидера отряда смогут прослушать курс сразу в двух крымских вузах. Правда, бюджетных мест здесь не запланировано, зато будущим абитуриентам обещают трудоустройство в заведениях, которые находятся в ведении профильного министерства.


Впрочем, возможностями для профессионального роста Крым располагает. Этим летом более 60 учреждений загородного типа распахнули свои двери для юных отдыхающих. Функционируют на территории полуострова и лагеря с дневным пребыванием. Кроме того, у самых талантливых школьников есть шанс получить путевку в легендарный «Артек». Попасть в международный детский центр могут ребята, отличившиеся в учебе, науке, спорте или творчестве.

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Досуговые программы «Артека» – это неразрывное сочетание отдыха с познавательным процессом. Так, в лагере есть экологические смены и даже профильные, где школьники знакомятся с разными профессиями: врач, моряк, журналист, актер и другие. Каникулы в МДЦ проводят не только девчонки и мальчишки из разных городов России, но и из Франции, США, Германии, Латвии, Китая, ОАЭ, Польши. Помимо образовательной деятельности, большое внимание в «Артеке» уделяется и условиям отдыха. Здания, где пребывают дети, оснащены современной мебелью и оборудованием, а питание в столовой построено по системе «шведский стол». Детский рацион сбалансирован и обогащен витаминами, в том числе свежими фруктами, овощами и ягодами. 


На организацию оздоровительной кампании в Крыму в этом году было потрачено более 1,3 млрд рублей. Больше половины денежных средств ушло на покупку путевок для детей-льготников. Кроме того, школьники, состоящие на учете в МВД, также получат возможность отдохнуть в летних лагерях. Для них откроется специализированная смена «Патриот». Основная проблема при организации отдыха для трудных подростков, делятся эксперты, заключается в распределении. Поскольку отдельного учреждения для детей, совершивших правонарушение, нет, их отправляют в те же лагеря, что и обычных из-за чего нередко случаются конфликты. «Мне приводили примеры, когда дети закрывались в комнатах и не выходили оттуда. У лагеря должен быть чёткий инструмент воспрепятствования подобному», – поясняет вице-спикер крымского парламента, председатель комитета по образованию, науке, молодежи и спорту Владимир Бобков.


В то же время каникулы в формате летнего лагеря дают ребенку возможность дополнительной социализации. Активный и творческий досуг способствует сплочению участников отряда и развитию коммуникативных навыков.
За три летних месяца 2019 года более 150 тысяч крымских школьников побывают в оздоровительных учреждениях. С яркими впечатлениями от лагерного отдыха уже первого сентября они вновь возьмутся за уроки.
 

Метки: Артек, дети, летняя смена

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