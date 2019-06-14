Почувствуйте разницу
1) Журналисту Голунову менты подбросили наркотики...
2) Журналисту Алексееву менты подбросили патроны...
1) За журналиста Голунова вступилась вся российская и мировая пресса и все Союзы журналистов, включая ЛАТВИЙСКИЙ (!)...
2) За журналиста Алексеева не вступился даже ЛАТВИЙСКИЙ Союз журналистов...
1) Экспертизу на отпечатки и прочее на пакетиках с наркотиками журналисту Голунову провели в течение суток. Ничего не нашли...
2) Экспертизу на отпечатки и прочее на пакетиках с патронами журналисту Алексееву провели только ЧЕРЕЗ ГОД. Ничего не нашли...
1) Журналиста Голунова выпустили через три дня и извинились...
2) Журналиста Алексеева уже полтора года держат под полицейским надзором...
1) Виновных в беспределе над журналистом Голуновым наказали срыванием погон...
2) Виновные в беспределе над журналистом Алексеевым веселятся и радуются своей безнаказанности...
1) Голунов живёт в России (тоталитаризм/беспредел/мордор)...
2) Алексеев живёт в Латвии (свобода/Евросоюз/НАТО)...
Источник: https://cont.ws/@matveychev/1355248
Хороший подбор, но с полицаями надо решать.
Надо помнить, что Алексеева начали прессовать до пенсионной реформы, а Голунова после! Алексеева прессовали за не лояльность к медвепуту, а прессуя Голунова начали прессовать медвепута!
Да, там еще звезды как-то не так расположены были… Для Алексеева…;))
Пиндосы методично и совершенно в открытую сношают рашен дебилз в усе дыры, а рашен дебилз только повизгивают в мазохистском экстазе. Поэтому всем придётся ждать, когда на дебилов снизойдёт озарение, что надо таки поменять конституцию. Но подозреваю, что поставить свою подпись за созыв референдума по изменению этой самой конституции, для рашен дебилз слишком сложная задача, требующая непосильного напряжения мозга…
Моше, дэбил однако ви! Ви помните референдум за Союз? А помните чем это закончилось! Ви вообще понимаете, що у власти стоят враги, которые хотели cpaть на закон, на конституцию, на народ и на вас в частности!
ПыСы
Хочу сказать, що де юро Советский Союз существует, а РФ это ООО с директором Д.А.Медведевым, между прочим гражданином СССР!
Ух! А вопросец можно?) А кроме полицаев ничё “решать” не надо? Так то у нас всюду порядок?