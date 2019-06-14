Почувствуйте разницу

Автор: matveychev

1) Журналисту Голунову менты подбросили наркотики...



2) Журналисту Алексееву менты подбросили патроны...



1) За журналиста Голунова вступилась вся российская и мировая пресса и все Союзы журналистов, включая ЛАТВИЙСКИЙ (!)...



2) За журналиста Алексеева не вступился даже ЛАТВИЙСКИЙ Союз журналистов...





1) Экспертизу на отпечатки и прочее на пакетиках с наркотиками журналисту Голунову провели в течение суток. Ничего не нашли...



2) Экспертизу на отпечатки и прочее на пакетиках с патронами журналисту Алексееву провели только ЧЕРЕЗ ГОД. Ничего не нашли...



1) Журналиста Голунова выпустили через три дня и извинились...



2) Журналиста Алексеева уже полтора года держат под полицейским надзором...



1) Виновных в беспределе над журналистом Голуновым наказали срыванием погон...



2) Виновные в беспределе над журналистом Алексеевым веселятся и радуются своей безнаказанности...



1) Голунов живёт в России (тоталитаризм/беспредел/мордор)...



2) Алексеев живёт в Латвии (свобода/Евросоюз/НАТО)...

Источник: https://cont.ws/@matveychev/1355248