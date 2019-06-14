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Почувствуйте разницу

08:56. 14 июня 2019 Просмотров - 173 6 коммент. Опубликовал:

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 Автор:  matveychev

1) Журналисту Голунову менты подбросили наркотики...

2) Журналисту Алексееву менты подбросили патроны...

1) За журналиста Голунова вступилась вся российская и мировая пресса и все Союзы журналистов, включая ЛАТВИЙСКИЙ (!)...

2) За журналиста Алексеева не вступился даже ЛАТВИЙСКИЙ Союз журналистов...


1) Экспертизу на отпечатки и прочее на пакетиках с наркотиками журналисту Голунову провели в течение суток. Ничего не нашли...

2) Экспертизу на отпечатки и прочее на пакетиках с патронами журналисту Алексееву провели только ЧЕРЕЗ ГОД. Ничего не нашли...

1) Журналиста Голунова выпустили через три дня и извинились...

2) Журналиста Алексеева уже полтора года держат под полицейским надзором...

1) Виновных в беспределе над журналистом Голуновым наказали срыванием погон...

2) Виновные в беспределе над журналистом Алексеевым веселятся и радуются своей безнаказанности...

1) Голунов живёт в России (тоталитаризм/беспредел/мордор)...

2) Алексеев живёт в Латвии (свобода/Евросоюз/НАТО)...

Источник: https://cont.ws/@matveychev/1355248

Метки: общество, политика, противостояние

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 22684 15015
    Ликвидатор 14 июня 2019 в 9:01

    Хороший подбор, но с полицаями надо решать.

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  • 6644 3674
    XAPOH 14 июня 2019 в 9:51

    Надо помнить, что Алексеева начали прессовать до пенсионной реформы, а Голунова после! Алексеева прессовали за не лояльность к медвепуту, а прессуя Голунова начали прессовать медвепута!

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  • 10129 5963
    Maleos 14 июня 2019 в 10:20

    Пиндосы методично и совершенно в открытую сношают рашен дебилз в усе дыры, а рашен дебилз только повизгивают в мазохистском экстазе. Поэтому всем придётся ждать, когда на дебилов снизойдёт озарение, что надо таки поменять конституцию. Но подозреваю, что поставить свою подпись за созыв референдума по изменению этой самой конституции, для рашен дебилз слишком сложная задача, требующая непосильного напряжения мозга…

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    • 6644 3674
      XAPOHMaleos 14 июня 2019 в 10:31

      Моше, дэбил однако ви! Ви помните референдум за Союз? А помните чем это закончилось! Ви вообще понимаете, що у власти стоят враги, которые хотели cpaть на закон, на конституцию, на народ и на вас в частности!
      ПыСы
      Хочу сказать, що де юро Советский Союз существует, а РФ это ООО с директором Д.А.Медведевым, между прочим гражданином СССР!

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  • 262 178
    Ольга 14 июня 2019 в 10:26

    Ух! А вопросец можно?) А кроме полицаев ничё “решать” не надо? Так то у нас всюду порядок?

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