Обычная магнитная антенна радиоприёмника может служить макетом опыта по пониманию модели симметрии пространства. С точки зрения обычной радиотехники магнитная антенна, т.е. стержень из ферросплава и катушка на ней заменяют нам антенну диполь, у которой каждое плечо кусок провода по 250 м. Заменяет магнитная антенна диполь, это факт, но как заменяет, никто с точки зрения физики не анализировал. Считается, что если резонансные частоты антенны магнитной и двух плечевого диполя совпадают, то антенны равноценны. Но, как практически это происходит, как 15 см заменяют половину км, это пока неясно, и я предлагаю свою версию читателю.

Электромагнитные волны, достигая феррита и катушек антенны, возбуждают в ней резонансные токи. Эти колебания усиливаются в магнитной антенне с каждым периодом действия электромагнитного поля до величины, какую позволит добротность антенны. Колебания электромагнитного поля магнитной антенны имеют физические размеры - длину волны и размах колебаний. Т.е. рабочее пространство магнитной антенны простирается далеко за её пределы, на длину резонансной волны. Пространство сигнала передатчика с полукилометровой длинной волны совмещается с рабочим пространством магнитной антенны. Кстати, благодаря этому существует феномен ртутного диполя. Т.е. считается, что не важно, то, из какого материала сделана антенна. Тогда не важно, какую добротность имеют катушки и конденсаторы магнитной антенны, а ведь это важно. Все понимают, что в добротных деталях потери меньше. Меньше потери, тогда есть острый пик резонанса, т.е. напряжения в контуре выше, выше вертикаль рабочего пространства антенны. В ртутной рамке добротность резонансного контура весьма велика на широкой полосе частот, таким образом, она своим рабочим пространством перекрывает пространства других приёмников, затрудняя приём. В интернете на эту тему белые пятна и торсионные поля.

Приёмная антенна пассивна до момента резонанса в её контуре, во время резонанса она имеет своё рабочее поле, которое мы зафиксировать не можем, т. к. оно слито с полем сигнала передатчика. Мы снимаем с антенны полезный сигнал и считаем, что волна в половину версты чудно упаковалась в вершке антенны.

Для ясности представим обычный камертон в пустой комнате. Подадим в комнату звуковой сигнал с частотой камертона, спустя время, за которое камертон воспринимает около ста колебаний воздуха, он начнёт петь. Энергия, заключённая в теле поющего камертона в сто раз превосходит энергию сходного объёма пространства в этой комнате, камертон работает как генератор, и если внешний сигнал замолкнет, то мы всё равно слышим камертон. Камертон может быть 10 см длинной, а длина звуковой волны метр. Метровые волны от 10 см. активного камертона постоянно находятся в объёме комнаты и во время работы источника звука и во время его отключения. Если бы это было не так, мы бы не слышали поющий камертон. Рабочее пространство от 15 см камертона простирается на метр и далее. Эта звуковая волна постоянно взаимодействует с волной источника звука во всём пространстве комнаты вокруг камертона. Тот же процесс имеет место и вокруг магнитной антенны в момент её резонанса на радиочастоте. Электромагнитные волны от резонанса магнитной антенны распространяются в пространстве. Они усиливаются, когда внешнее пространство активно и ослабляются когда пространство пассивно.

Колебательный контур антенны может быть обнаружен во время приёма сигнала, по разности тембровой окраски реакции контура и активного сигнала.

Магнитная антенна, согласно классической теории, взаимодействует с магнитной составляющей сигнала. На плече обычного четвертьволнового вибратора укладывается четверть длинны электромагнитной волны. На 15 сантиметровой магнитной антенны физически не может уложиться четверть длинны магнитной составляющей 500 м радиосигнала, физика взаимодействия там другая.

Проницаемость феррита, допустим - сто, показывает во сколько раз напряжённость магнитного поля принимаемой волны меньше напряжённости поля внутри его объёма. При радиоприёме ферритом его магнитное поле интенсивнее внешнего пусть во сто раз. На малом расстоянии от магнитной антенны её магнитное поле также сильнее внешнего, но с расстоянием интенсивность магнитного поля приёмной антенны сильно уменьшается, а внешнее поле однородно на всю длину волны. Т. е. выигрыш в размерах приёмных антенн мы имеем из-за разной симметрии полей антенны и передатчика. Применение феррита позволяет компенсировать малое значение напряжения радиосигнала в небольшой антенне усилением тока в обмотке и магнитного поля в феррите. Однако это локальное усиление полезного сигнала возможно при постоянной подпитке внешним магнитным полем поля приёмной антенны по всему пространству возле магнитной антенны на длину волны радиосигнала. Вблизи антенны внешнее поле слабее внутреннего, на удалении сильнее, и там идёт передача энергии от передатчика к антенне.

Магнитной антенной является, в частности, земной шар. Вращение заряженной ионосферы и проводящей атмосферы земли создаёт магнитное поле, которое усиливается телом земли, т.к. земля содержит магнитные материалы. В электрической машине земля – атмосфера, земля неподвижна за счёт того, что основные линии магнитного поля проходят по оси её вращения и рядом, т.к. вращающаяся ось не перемешается радиально, а заряды на сфере перемещаются вместе со сферой. Месторождения магнитных руд и космические факторы лишь вызывают изменения магнитного поля земли и смещение магнитных полюсов.