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Галопом по Европам #42 (Обвинение Ирана, Победа над ИГИЛ, Деньги на ветер)

20:02. 14 июня 2019 Просмотров - 147 Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- США, Британия и Саудовская Аравия обвинили Иран во вчерашней атаке на танкеры;
- ИГИЛ победили, переключаемся на Россию;
- Сегодня – суд над Ассанжем. Запрос на экстрадицию в США уже одобрен, однако процесс может затянуться на несколько лет;
- В самих США – назвали дату оглашения приговора российскому разработчику компьютерных игр Олегу Тищенко;
- Медведев раскритиковал ведомства за срыв нацпроектов;
- Чубайс придумал, что делать с накоплениями будущих пенсионеров;
- США оказались крупнейшим российским инвестором;
- В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ДНР и ЛНР;
- Коммерсант пишет об участившихся случаях выдачи кредитных карт подросткам – им охотно дают суммы около ста тысяч рублей;
- Под Казанью будет построен новый мусоросжигающий завод – Росприродназдор одобрил проект несмотря на протесты жителей;
- В Челябинске увольняют более тысячи сотрудников электровозоремонтного завода;
- В Краснодаре прошел митинг против уничтожения крупных городских предприятий;
- В Госдуме поддержали идею увеличить скоростной режим на некоторых российских трассах до 130 км/ч.



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galop.feedback@gmail.com



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k8MxjlOLF6c

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