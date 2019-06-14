Галопом по Европам #42 (Обвинение Ирана, Победа над ИГИЛ, Деньги на ветер)

В этом выпуске:

- США, Британия и Саудовская Аравия обвинили Иран во вчерашней атаке на танкеры;

- ИГИЛ победили, переключаемся на Россию;

- Сегодня – суд над Ассанжем. Запрос на экстрадицию в США уже одобрен, однако процесс может затянуться на несколько лет;

- В самих США – назвали дату оглашения приговора российскому разработчику компьютерных игр Олегу Тищенко;

- Медведев раскритиковал ведомства за срыв нацпроектов;

- Чубайс придумал, что делать с накоплениями будущих пенсионеров;

- США оказались крупнейшим российским инвестором;

- В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ДНР и ЛНР;

- Коммерсант пишет об участившихся случаях выдачи кредитных карт подросткам – им охотно дают суммы около ста тысяч рублей;

- Под Казанью будет построен новый мусоросжигающий завод – Росприродназдор одобрил проект несмотря на протесты жителей;

- В Челябинске увольняют более тысячи сотрудников электровозоремонтного завода;

- В Краснодаре прошел митинг против уничтожения крупных городских предприятий;

- В Госдуме поддержали идею увеличить скоростной режим на некоторых российских трассах до 130 км/ч.







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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k8MxjlOLF6c