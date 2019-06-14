Е.Ю.Спицын и Г.А.Артамонов на канале “Красная линия” в программе “Темы дня”

Нет условного ученичества, построенного на условных приёмах и обрядах. Есть только расширение сознания, расширение ауры, очищающей вокруг себя всё шире светящееся кольцо; есть всё более глубокое преклонение пред Мудростью и Её милосердием.

— Антарова Конкордия