Достойный аналитик из Болгарии – Пламен Пасков
18:59. 14 июня 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Пламен вполне оправдывает своё имя. Он как бы сжигает всё несущественное, лживое, наносное и выдаёт самую суть проблемы или феномена.
В самом начале речь пойдёт о Европе, её реальном состоянии, что сильно отличается от того образа, что имеется в головах у иных соотечественников.
А факт упоминания т.н. Канцлер-акта вообще говорит о глубоком знании политологом современной и совсем недавней истории.
В самом начале речь пойдёт о Европе, её реальном состоянии, что сильно отличается от того образа, что имеется в головах у иных соотечественников.
А факт упоминания т.н. Канцлер-акта вообще говорит о глубоком знании политологом современной и совсем недавней истории.