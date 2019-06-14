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Достойный аналитик из Болгарии – Пламен Пасков

18:59. 14 июня 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:
Пламен вполне оправдывает своё имя. Он как бы сжигает всё несущественное, лживое, наносное и выдаёт самую суть проблемы или феномена.

В самом начале речь пойдёт о Европе, её реальном состоянии, что сильно  отличается от того образа, что имеется в головах у иных соотечественников.

А факт упоминания т.н. Канцлер-акта вообще говорит о глубоком знании политологом современной и совсем недавней истории.



Источник: https://ss69100.livejournal.com/4505860.html

Метки: Болгария, власть, Европа, либерализм, Пасков, Россия, США, Трамп

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