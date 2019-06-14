Достойный аналитик из Болгарии – Пламен Пасков

Пламен вполне оправдывает своё имя. Он как бы сжигает всё несущественное, лживое, наносное и выдаёт самую суть проблемы или феномена.В самом начале речь пойдёт о Европе, её реальном состоянии, что сильно отличается от того образа, что имеется в головах у иных соотечественников.А факт упоминания т.н. Канцлер-акта вообще говорит о глубоком знании политологом современной и совсем недавней истории.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4505860.html