Директор школы коллегам: Если мы угробили здоровье ребёнка, то грош нам цена



Доктор медицинских наук Владимир Филиппович Базарный посвятил изучению этой проблемы более 40 лет. Ему и его коллективу удалось разработать уникальную систему здоровьесберегающих технологий (ЗСТ), применение которой позволяет снять все угнетающие психофизиологические факторы и сохранить, укрепить и развить здоровье обучающихся детей.



Основные принципы ЗСТ В.Ф. Базарного:



1). Учёба в режиме смены динамической позы (парта + конторка, т.е. учёба в режиме сидя/стоя);

2). Учёба в режиме «зрительных горизонтов» и подвижных объектов (использование офтальмологических тренажёров и отдалённого от глаз учебного материала);

3). Параллельно-раздельное, личностно-ориентированное обучение мальчиков и девочек (классы мальчиков и классы девочек обучаются по своим полоролевым программам);

4). Перьевое письмо (применение ненапряжённого, ненажимного каллиграфического письма);

5). Учёба в режиме баланса текстуально-книжного (кодирующего) и интуитивно-чувственного (образного) подходов в обучении (баланс синхронного развития левого и правого полушарий головного мозга);



Каждый ребёнок имеет право на сохранение здоровья во время обучения! Ребёнок должен воспитываться, учиться и развиваться в здоровьесберегающей семье, детском саду и школе! Чем лучше мы будем понимать, зачем нужны здоровьесберегающие технологии — тем эффективнее ЗСТ будут продвигаться в обществе.



Каждый родитель должен знать, для чего нужны здоровьесберегающие технологии!



***

.

Видимо, в сытой и мирной России () мало дела до здоровья собственных детей. Ведь нынешние лозунги сходны с брежневскими: всемерно улучшать) российского народа. Наверно, чтобы жралось от пуза, да дипломбыл в кармане.А духовная составляющая нашей жизни, будущее страны и народа – оно осуществляется через детей. Воспитанных, образованных и здоровых.Не возьмём в свои, общественные, гражданские руки его формирование уже сегодня – не будет у страны будущего. Ни у её детей.Похоже, что не пройдя через серьёзные испытания, что выпали на долю граждан Новороссии, мы так и будем находится в усыпляющей совесть и сознаниеспячке. С большим шансом однажды не проснуться…