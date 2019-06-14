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Директор школы коллегам: Если мы угробили здоровье ребёнка, то грош нам цена

15:17. 14 июня 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:
Благушин Вадим Борисович – директор Государственного Учреждения "Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №17 имени Валерия Брумеля» (ГУ ЛОУ СОШ №17).



Из аннотации.

Сегодня образовательный процесс в школах построен таким образом, что ученик, для того чтобы учиться, вынужден находиться в постоянной сидяче-обездвиженной позе с опущенной к низу головой; использовать ближнее зрение; находиться в напряжении мышц кисти, плеча, шеи; отвлекаться на противоположный пол и кодироваться текстуально-книжным подходом в обучении.

Результат такой организации обучения — искривление позвоночника, потеря остроты зрения и множество психических расстройств.

Доктор медицинских наук Владимир Филиппович Базарный посвятил изучению этой проблемы более 40 лет. Ему и его коллективу удалось разработать уникальную систему здоровьесберегающих технологий (ЗСТ), применение которой позволяет снять все угнетающие психофизиологические факторы и сохранить, укрепить и развить здоровье обучающихся детей.

Основные принципы ЗСТ В.Ф. Базарного:

1). Учёба в режиме смены динамической позы (парта + конторка, т.е. учёба в режиме сидя/стоя);
2). Учёба в режиме «зрительных горизонтов» и подвижных объектов (использование офтальмологических тренажёров и отдалённого от глаз учебного материала);
3). Параллельно-раздельное, личностно-ориентированное обучение мальчиков и девочек (классы мальчиков и классы девочек обучаются по своим полоролевым программам);
4). Перьевое письмо (применение ненапряжённого, ненажимного каллиграфического письма);
5). Учёба в режиме баланса текстуально-книжного (кодирующего) и интуитивно-чувственного (образного) подходов в обучении (баланс синхронного развития левого и правого полушарий головного мозга);

Каждый ребёнок имеет право на сохранение здоровья во время обучения! Ребёнок должен воспитываться, учиться и развиваться в здоровьесберегающей семье, детском саду и школе! Чем лучше мы будем понимать, зачем нужны здоровьесберегающие технологии — тем эффективнее ЗСТ будут продвигаться в обществе.

Каждый родитель должен знать, для чего нужны здоровьесберегающие технологии!




***


Видимо, в сытой и мирной России (конечно, по сравнению с прифронтовыми республиками ДНР и ЛНР) мало дела до здоровья собственных детей. Ведь нынешние лозунги сходны с брежневскими: всемерно улучшать материальное благосостояние (советского) российского народа. Наверно, чтобы жралось от пуза, да диплом манагера был в кармане.

А духовная составляющая нашей жизни, будущее страны и народа – оно осуществляется через детей. Воспитанных, образованных и здоровых.

Не возьмём в свои, общественные, гражданские руки его формирование уже сегодня – не будет у страны будущего. Ни у её детей.

Похоже, что не пройдя через серьёзные испытания, что выпали на долю граждан Новороссии, мы так и будем находится в усыпляющей совесть и сознание потребительской спячке. С большим шансом однажды не проснуться…

.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4505641.html

Метки: Базарный, дети, ДНР, здоровье, лнр, Новороссия, школа

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