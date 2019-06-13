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Виды туравтобусов

10:45. 13 июня 2019 Просмотров - 118 Один комментарий Опубликовал:


Компания Aviasales поздравляет https://www.facebook.com/aviasales.ru/photos/a.120623784652131/2189119261135896/?type=3&theater с "Днем России".


Испания.


Германия.


Франция.

А если начать еще разбирать туристические маршруты по Парижу, Барселоне и Хемнице…
На практике это конечно же типичная манипуляция сознанием в стиле "свободая Европа vs тоталитарная Россия".
В реальном же мире можно легко составить как подборку из красивых автобусов, так и из жесткой или даже жестокой работы полиции во всех указанных странах.
Aviasales в данном случае проявляют себя как мелкие говнюки.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5062807.html

Метки: Германия, ИСПАНИЯ, манипуляция сознанием, Митинги, протесты, Россия, туризм, Франция

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