Виды туравтобусов
10:45. 13 июня 2019 Просмотров - 118 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Компания Aviasales поздравляет https://www.facebook.com/aviasales.ru/photos/a.120623784652131/2189119261135896/?type=3&theater с "Днем России".
Испания.
Германия.
Франция.
А если начать еще разбирать туристические маршруты по Парижу, Барселоне и Хемнице…
На практике это конечно же типичная манипуляция сознанием в стиле "свободая Европа vs тоталитарная Россия".
В реальном же мире можно легко составить как подборку из красивых автобусов, так и из жесткой или даже жестокой работы полиции во всех указанных странах.
Aviasales в данном случае проявляют себя как мелкие говнюки.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5062807.html
это – мелкие??? colonelcassad, мозг купи, такую грязь мелочью назвать…