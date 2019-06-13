Сводки от ополчения Новороссии 13 июня 2019

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о военной обстановке в ДНР

«Начнем с обстановки. Я использую свои данные, это не значит, что они безукоризненные, но я черпаю их от окопной братвы, от боевых командиров и из штабных источников.

Итак. „Сенсационные“ сообщения ВСУ о том, что они вошли в серую зону в районе Александровки, и находятся от Донецка в 100 — 250 метрах — это ложь. Во-первых потому, что украинские военные реально никуда не вошли, Александровка под контролем ДНР. А во-вторых от Александровки до Донецка еще пятнадцать минут ехать, какие 100–250 метров…

Но ВСУ, информационно, действуют напористей, чем раньше. Обороняющие Донецк и в информационном плане тоже находятся в обороне.

Реальность: обстановка накаляется, по инициативе ВСУ. Даже безопасные ранее позиции ДНР теперь терпят украинские обстрелы.

Настораживает факт переброски к линии фронта украинских РСЗО „Смерч“. Они бы могли бить по Донецку прямо из Краматорска, но подъехали ближе, чтоб захватывать цели уже в глубоком тылу ДНР. Зачем?

И, наконец, о знаках. Это пикантно. На Васильевском направлении украинские солдаты оголяют зады и показывают их над бруствером. В ДНР гадают, что это? Приглашение к сексу? Или они реально так ходят до ветру? А может это какой-то намек, сигнал? Снайперы ДНР по таким целям не стреляют. Можно попросить у меня видео в подтверждение факта странного показа, но еще не хватало такую шнягу снимать. Жопы, как жопы».

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