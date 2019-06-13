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Сводки от ополчения Новороссии 13 июня 2019

08:42. 13 июня 2019 Просмотров - 231 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ «захватывают» территории и подают бойцам ДНР загадочные знаки: что происходит на Донбассе

ВСУ «захватывают» территории и подают бойцам ДНР загадочные знаки: что происходит на Донбассе | Русская весна

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о военной обстановке в ДНР

«Начнем с обстановки. Я использую свои данные, это не значит, что они безукоризненные, но я черпаю их от окопной братвы, от боевых командиров и из штабных источников.

Итак. „Сенсационные“ сообщения ВСУ о том, что они вошли в серую зону в районе Александровки, и находятся от Донецка в 100 — 250 метрах — это ложь. Во-первых потому, что украинские военные реально никуда не вошли, Александровка под контролем ДНР. А во-вторых от Александровки до Донецка еще пятнадцать минут ехать, какие 100–250 метров…

Но ВСУ, информационно, действуют напористей, чем раньше. Обороняющие Донецк и в информационном плане тоже находятся в обороне.

Реальность: обстановка накаляется, по инициативе ВСУ. Даже безопасные ранее позиции ДНР теперь терпят украинские обстрелы.

Настораживает факт переброски к линии фронта украинских РСЗО „Смерч“. Они бы могли бить по Донецку прямо из Краматорска, но подъехали ближе, чтоб захватывать цели уже в глубоком тылу ДНР. Зачем?

И, наконец, о знаках. Это пикантно. На Васильевском направлении украинские солдаты оголяют зады и показывают их над бруствером. В ДНР гадают, что это? Приглашение к сексу? Или они реально так ходят до ветру? А может это какой-то намек, сигнал? Снайперы ДНР по таким целям не стреляют. Можно попросить у меня видео в подтверждение факта странного показа, но еще не хватало такую шнягу снимать. Жопы, как жопы».

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«Никто в мире не считает ЛДНР террористами!» — в Киеве обсуждают страшные потери Украины (ВИДЕО)

«Никто в мире не считает ЛДНР террористами!» — в Киеве обсуждают страшные потери Украины (ВИДЕО) | Русская весна

На днях в Киеве заявили о возможном снятии экономической блокады с Народных Республик Донбасса, после чего украинскую столицу накрыло волной митингов. 

Противники такого решения украинских властей, озвученного на переговорах в Минске, требовали отказаться от такого шага, а также от прекращения огня ради установления «режима тишины». Так, 10 июня мирная акция протеста переросла в столкновения с полицией, после чего участники разошлись. Никто не пострадал, но во время акции был сожжен белый флаг — символ «капитуляции».

В то же время главный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о возбуждении уголовного дела о таком решении минских переговорщиков, которые решили прекратить войну и пойти мирным путем. 

Украинские медиа гадают на кофейной гуще: снятие блокады — это «финансирование терроризма» или «правильный шаг»?

Свое мнение по этому поводу выразил Александр Скубченко, общественный деятель и переселенец из Донецка. По его словам, Кучма прав в том, что назвать это блокадой нельзя. Украина не вводила никаких санкций относительно стран, торгующих с ЛДНР.

«Экономической блокадой можно назвать ряд экономических действий, например, как США ввели в отношении Кубы, Венесуэлы, Ирана – кто вступит в торговые отношения с этими странами, попадут от нас под санкции. Ничего этого Украиной сделано не было, мы никому не запрещаем покупать продукцию, произведённую там. На мой взгляд, это, действительно, блокада нас самих себя», — пояснил он.

По его словам, Украина просто-напросто лишилась тех предприятий, которые приносили деньги в украинскую казну, а теперь — национализированы руководством ЛДНР.

«Ни одна страна в мире, ни одна международная организация не считает ЛДНР террористической организацией. Это сугубо наше. То есть в Украине мы называем их террористами, поэтому здесь идет речь только исключительно о нашем законодательстве», — сказал Скубченко.

«Уголь, который мы отказались покупать там, теперь мы покупаем у России. 70% всего угля мы завозим из России. То есть, теперь мы стране, которую называем “агрессором”, платим миллиарды», — сказал Скубченко. 

Он признал, что война и блокада дали шанс олигархам Порошенко и Ахметову ввести грабительскую формулу «Роттердам плюс». Это означает, что за уголь, который заходит на Украину с этих территорий, она платит столько, как если бы он был куплен на бирже в Нидерландах. И це перемога, однозначно!

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На видео с 00:04:25

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В Киев доставили раненых боевиков «Азова» (ФОТО, ВИДЕО)

В Киев доставили раненых боевиков «Азова» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Военный самолет Ан-72 Нацгвардии Украины доставил в Киев из Днепропетровска девятерых раненых боевиков отдельного отряда специального назначения «Азов» мариупольского полка Нацгвардии для дальнейшей реабилитации и восстановления.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

Боевики получили ранения в ночь на 7 июня вблизи н. п. Новолуганское на Донбассе, когда погибли двое оккупантов, еще 11 были ранены.

Из полевого госпиталя боевики были эвакуированы в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где состояние пострадавших стабилизировали.

Начальник военно-медицинского управления Главного управления Нацгвардии Олег Михайлик заявил, что в результате обстрела они получили минно-взрывные ранения различной тяжести.

«Одному из бойцов повредило нижнюю конечность, еще один получил проникающее ранение грудной клетки. В ведомственном госпитале они будут находиться до полного выздоровления, а потом вернутся в свое подразделение», — сказал он.

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В Киев доставили раненых боевиков «Азова» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Киев доставили раненых боевиков «Азова» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Киев доставили раненых боевиков «Азова» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Киев доставили раненых боевиков «Азова» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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