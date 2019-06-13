Рогозин в стратосфере
18:22. 13 июня 2019 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Рогозин на красной "Ладе" в стратосфере.
Запуск осуществлен https://news.drom.ru/69494.html учеными Томского Государственного Университета.
Как тебе такое Илон Маск?
Медведев сегодня призвал возвращать позиции в космосе. Будет ли это возвращение связано с Рогозиным, вопрос дискуссионный.
Плюс несколько более серьезное видео с атомным ледоколом "Ямал". Вот тут уже эпичность без всяких шуточек.
PS. И до кучи – сегодня в новостях сообщают, что якобы дано поручение на разработку ТТЗ для постройки полноценного атомного авианосца для российского флота водоизмещением в 70 000 тонн. Если дело пойдет (что не обязательно, учитывая известный скепсис по поводу этого проекта – авианосец сразу потянет за собой необходимость создавать для него полноценную АУГ), то в любом случае ранее конца 20х годов ожидать его не стоит.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5063777.html