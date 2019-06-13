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Польская храбрость

07:38. 13 июня 2019 Просмотров - 250 Один комментарий Опубликовал:


«Россия наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне» (с) президент Польши Дуда

1. Более храбрых поляков освободила "менее храбрая Красная Армия".
2. Правительство более храбрых поляков бежало из страны бросив армию и страну, в отличие от советского руководства, которое даже в критические дни 1941 года оставалось в Москве.
3. Более храбрых поляков для участия на вторых ролях в боях на територии Польши и Германии вооружил менее храбрый Советский Союз. Большая часть бежавших на Запад поляков сражалась на второстепенных фронтах второй мировой войны.
4. Более храбрые поляки большую часть войны спокойно работали на немцев, пока менее храбрые жители СССР выжигали немецкие тылы в рамках партизанской войны.

Польша Strong!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5062436.html

Метки: вторая мировая война, польша, ссср, юмор

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