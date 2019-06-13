Польская храбрость

президент Польши Дуда1. Более храбрых поляков освободила "менее храбрая Красная Армия".2. Правительство более храбрых поляков бежало из страны бросив армию и страну, в отличие от советского руководства, которое даже в критические дни 1941 года оставалось в Москве.3. Более храбрых поляков для участия на вторых ролях в боях на територии Польши и Германии вооружил менее храбрый Советский Союз. Большая часть бежавших на Запад поляков сражалась на второстепенных фронтах второй мировой войны.4. Более храбрые поляки большую часть войны спокойно работали на немцев, пока менее храбрые жители СССР выжигали немецкие тылы в рамках партизанской войны.Польша Strong!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5062436.html