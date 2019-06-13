Новости Украины и Новороссии 13 июня 2019
- 03:01 Зеленский делает важный шаг навстречу России.
- 01:39 Минус 1 слуга народа.
- 01:00 Путин: Россия восстановит отношения с Украиной.
- 00:06 Жители ЛНР развернули российский паспорт площадью 200 кв. метров.
- Вчера 22:25 На украинском канале озвучил первую тройку.
- Вчера 22:11 “В следующем году мы отметим День России в официальном статусе”, – Денис Пушилин.
Зеленский делает важный шаг навстречу России
После нескольких резких выпадов в адрес России украинский президент Владимир Зеленский готов пойти на беспрецедентные меры. Он пошел навстречу Москве и готов освободить всех россиян, задержанных за время конфликта на Донбассе.
Пока речь идет лишь о политической воле, а не о принятом решении. Тем не менее это важный шаг на пути к решению одного из ключевых вопросов в разногласиях Киева и Москвы.
О возможных договоренностях стало известно после встречи российского омбудсмена Татьяны Москальковой и уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Они обсудили вопросы, связанные с арестованными гражданами обеих стран.
«Мы могли бы объединить усилия, вы в России, а я в Украине, учитывая то, что есть добрая воля президента Зеленского на освобождение всех.
Мы не говорим об обменах, мы говорим, что страна изменила риторику, наш президент говорит об освобождении, я хотела бы такие условия с вами обсудить», — заявила Денисова.
Чем может обернуться для Зеленского такой шаг? Решение отпустить российских заключенных точно не понравится радикалам и существующим врагам гаранта Незалежной типа Яроша и Порошенко. Они начнут «раскачивать лодку», чтобы добиться недоверия к президенту со стороны граждан.
С другой стороны, Владимир Зеленский может, наоборот, набрать политических очков, в том числе зарекомендовать себя на международной арене. Если он пойдет на подобный шаг, то западная элита, несомненно, похвалит его за миротворческую деятельность.
В то же время ждать окончательного решения от Киева можно слишком долго. На данном этапе Зеленский боится предпринимать мудрые и серьезные шаги. Он еще находится в образе президента, а не является им.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Минус 1 слуга народа
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Путин: Россия восстановит отношения с Украиной
Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР».
Путин, рассказывая о том, какими видит в дальнейшем российско-украинские отношения с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского, сказал:
«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами».
«Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю», — подчеркнул Путин.
Вместе с тем президент выразил надежду, что «новое руководство лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины».
«Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны. Надеюсь, оно не будет прикрываться русофобскими идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем прежде всего в экономике и социальной сфере», — заключил Путин.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жители ЛНР развернули российский паспорт площадью 200 кв. метров
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На украинском канале озвучил первую тройку
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“В следующем году мы отметим День России в официальном статусе”, – Денис Пушилин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Если долго восхвалять российский паспорт, то ничего не изменится.
Зеленский сделал первый шаг – это продажа украинской земли. Для чего и для кого ?
Нужно смотреть лакмусовую бумажку – б-скую Белоруссию, с того момента когда сын президента (КГБ) потребовал вмешаться.
А сейчас говорят, что ничего особенного не было, и решение президента не понятно. Владение силовыми структурами – вот сладкий кусок. И это хочет прозападный МИД в РБ. Вот где ломка и индикатор. Либо маскаляку на гиляку, либо это символический и ни кому не нужный залп “Авроры”.
Пожуем – проглотим.