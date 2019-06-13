Новости Украины и Новороссии 13 июня 2019

После нескольких резких выпадов в адрес России украинский президент Владимир Зеленский готов пойти на беспрецедентные меры. Он пошел навстречу Москве и готов освободить всех россиян, задержанных за время конфликта на Донбассе.

Пока речь идет лишь о политической воле, а не о принятом решении. Тем не менее это важный шаг на пути к решению одного из ключевых вопросов в разногласиях Киева и Москвы.

О возможных договоренностях стало известно после встречи российского омбудсмена Татьяны Москальковой и уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Они обсудили вопросы, связанные с арестованными гражданами обеих стран.

«Мы могли бы объединить усилия, вы в России, а я в Украине, учитывая то, что есть добрая воля президента Зеленского на освобождение всех.

Мы не говорим об обменах, мы говорим, что страна изменила риторику, наш президент говорит об освобождении, я хотела бы такие условия с вами обсудить», — заявила Денисова.

Чем может обернуться для Зеленского такой шаг? Решение отпустить российских заключенных точно не понравится радикалам и существующим врагам гаранта Незалежной типа Яроша и Порошенко. Они начнут «раскачивать лодку», чтобы добиться недоверия к президенту со стороны граждан.

С другой стороны, Владимир Зеленский может, наоборот, набрать политических очков, в том числе зарекомендовать себя на международной арене. Если он пойдет на подобный шаг, то западная элита, несомненно, похвалит его за миротворческую деятельность.

В то же время ждать окончательного решения от Киева можно слишком долго. На данном этапе Зеленский боится предпринимать мудрые и серьезные шаги. Он еще находится в образе президента, а не является им.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»