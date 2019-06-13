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КНР полностью запретит майнинг криптовалют

08:38. 13 июня 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:


Китайское правительство намерено полностью запретить майнинг криптовалют на территории страны к 2021 году. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на обновленную версию «Перечня регулирования структуры производства», в которой среди подлежащих прекращению видов деятельности значится «майнинг виртуальных валют (производство биткоинов и других виртуальных валют)».

В нем указывается, что сроком сворачивания этой деятельности является 1 января 2021 года.


Как сообщало EADaily, Пекин на протяжении последних лет целенаправленно ограничивал оборот криптовалюты. К примеру, осенью 2017 года в Китае был введен запрет на ICO и торговлю цифровыми деньгами.

Что, впрочем, не мешало стране оставаться лидером в этой области и являться крупнейшим в мире владельцем блокчейн-патентов.

В КНР сейчас располагается около 80% майнинговых мощностей мира, причем вычислительные центры находятся в основном в отдаленных провинциях с дешевой электроэнергией.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8886557.html

Метки: кнр, криптовалюта

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