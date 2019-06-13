Как российские либералы делят людей на «своих» и «чужих»

Небывалую активность оппозиционеров по организации митингов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова прокомментировал писатель-публицист Николай Стариков.

«Самое грустное во всей этой истории то, что либеральная общественность определяет вину человека по его политическим взглядам. Если политические взгляды человека совпадают со взглядами либеральной общественности, то он хороший, молодец – и, естественно, «невиновен», – сказал он в интервью для Федерального агентства новостей.

Стариков отмечает, что это дело показало двойные стандарты и цинизм либералов в выборе тех, кого они готовы защищать.

ФАН представил список работников СМИ, которые были подвержены репрессиям, но при этом ни один либерально-настроенный активист не выступил в поддержку задержанного в 2014 году в Киеве режиссера проекта Lenta.doc Андрея Киселева, также никто не вспомнил про корреспондента онлайн-издания «Сегодня.ру» Алексея Худякова, похищенного сотрудниками СБУ в тогда ещё украинском Донецке.

Самое громкое дело о незаконном задержании журналиста снова связано с Украиной. В мае 2018 года в Херсоне был осужден и обвинен в госизмене руководитель портала «РИА Новости – Украина» Кирилл Вышинский. Он уже больше года находится под стражей в Незалежной.

Митинг в столице был организован несмотря на то, что само дело Голунова исчерпало себя – с журналиста сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста. Справедливость в этом вопросе восторжествовала благодаря вмешательству государственных институтов, считает политолог Олег Матвейчев.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104612