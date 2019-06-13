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Как российские либералы делят людей на «своих» и «чужих»

16:39. 13 июня 2019 Просмотров - 178 Один комментарий Опубликовал:
Источник: ПолитРоссия @ Артем Шишков

Небывалую активность оппозиционеров по организации митингов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова прокомментировал писатель-публицист Николай Стариков.

«Самое грустное во всей этой истории то, что либеральная общественность определяет вину человека по его политическим взглядам. Если политические взгляды человека совпадают со взглядами либеральной общественности, то он хороший, молодец – и, естественно, «невиновен», – сказал он в интервью для Федерального агентства новостей.

Стариков отмечает, что это дело показало двойные стандарты и цинизм либералов в выборе тех, кого они готовы защищать.

ФАН представил список работников СМИ, которые были подвержены репрессиям, но при этом ни один либерально-настроенный активист не выступил в поддержку задержанного в 2014 году в Киеве режиссера проекта Lenta.doc Андрея Киселева, также никто не вспомнил про корреспондента онлайн-издания «Сегодня.ру» Алексея Худякова, похищенного сотрудниками СБУ в тогда ещё украинском Донецке.

Самое громкое дело о незаконном задержании журналиста снова связано с Украиной. В мае 2018 года в Херсоне был осужден и обвинен в госизмене руководитель портала «РИА Новости – Украина» Кирилл Вышинский. Он уже больше года находится под стражей в Незалежной.

Митинг в столице был организован несмотря на то, что само дело Голунова исчерпало себя – с журналиста сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста. Справедливость в этом вопросе восторжествовала благодаря вмешательству государственных институтов, считает политолог Олег Матвейчев.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104612

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 754 502
    чужой 13 июня 2019 в 16:51

    Чушь полная. Какие то либералы у которых нет иных политических взглядов, кого то еще делят.
    Здесь главное деньги и обман государства и общества. И все кто помогает этому процессу быть против государства, тот пусть живет.
    А кто тут за страну и общество, тот умоется кровью, чтобы не мешал грабить эту шваль.
    Сами “чубайсы” были коммунисты, и когда появилась возможность ограбить все и сразу, то начали проклинать коммунистов.
    Им все равно как называться, потому что иных взглядов у них нет. Только вранье, ограбление, война друг с другом.

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    3

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