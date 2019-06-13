Играет Виктор Гридин (1976)
20:13. 13 июня 2019 Просмотров - 218 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Как хорошо мы "плохо" жили,
Когда генсек был "дорогой",
Лишь потеряв, мы оценили,
Как мы любили тот "застой"…
Хочу в страну без олигархов,
Без проституток и бомжей,
Без губернаторов-монархов,
И власть хочу без сволочей.
Играет Виктор Гридин (1976)
Не подозревал, что так можно на аккордеоне играть!
Играет Виктор Гридин (1976)
Не подозревал, что так можно на аккордеоне играть!
***
Браво! Виртуоз!
Вспоминаю, как много было на ТВ в советское время народной музыки, песен, а мы, в то время молодёжь, фыркали: надоело, мол, скучно… Какие ж мы были дураки! А сейчас так не хватает русских народных песен, музыки, плясок, хороводов! Всё это напрочь исключило из своей программы нынешнее тельавидение.
Стихи тоже замечательные )