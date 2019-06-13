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Играет Виктор Гридин (1976)

20:13. 13 июня 2019 Просмотров - 218 2 коммент. Опубликовал:
Как хорошо мы "плохо" жили,
Когда генсек был "дорогой",
Лишь потеряв, мы оценили,
Как мы любили тот "застой"…
Хочу в страну без олигархов,
Без проституток и бомжей,
Без губернаторов-монархов,
И власть хочу без сволочей.

Играет Виктор Гридин (1976)



Не подозревал, что так можно на аккордеоне играть!
***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4504095.html

Метки: Культура, русский

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2761 2365
    Лариса Петрова 13 июня 2019 в 22:59

    Браво! Виртуоз!
    Вспоминаю, как много было на ТВ в советское время народной музыки, песен, а мы, в то время молодёжь, фыркали: надоело, мол, скучно… Какие ж мы были дураки! А сейчас так не хватает русских народных песен, музыки, плясок, хороводов! Всё это напрочь исключило из своей программы нынешнее тельавидение.

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  • 2761 2365
    Лариса Петрова 13 июня 2019 в 23:00

    Стихи тоже замечательные )

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