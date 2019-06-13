Как хорошо мы "плохо" жили,

Когда генсек был "дорогой",

Лишь потеряв, мы оценили,

Как мы любили тот "застой"…



Хочу в страну без олигархов,

Без проституток и бомжей,

Без губернаторов-монархов,

И власть хочу без сволочей.



Играет Виктор Гридин (1976)







Не подозревал, что так можно на аккордеоне играть!

*** Не подозревал, что так можно на аккордеоне играть!

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4504095.html