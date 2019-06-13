Форбс. Из доклада федерального инспектора: за 2015 г. Пентагон не смог отчитаться за $6.5 триллионов

Однако методология подобного подхода, когда забывается поговорка, что– в корне ошибочна, и тем она сразу же переводится в разряд русофобских.Это сродни воплям либералов о жестокости и безчеловечности Ивана Грозного. Обвинённого за десятки лет правления в смерти 3-х тысяч соотечественников (), тогда как в Европеаналогичные высшие руководители повинны в смертях десятковсвоих соотечественников!Так что сравнивая их деяния с поступками нашего царя – последний вообще на их фоне просто агнец.

С.Ю. Сальников



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Так что когда вы солидаризируетесь с русофобскими криками о насквозь коррумпированной России и её власти, то попросите предъявить описание ситуации в лоне демократии – США. Всё познаётся в сравнении!Тогда станет понятным, что менять руководство нашей страны – занятие безполезное, ибо тщетное с предопределённым результатом:. (См. пример смены коррупционного руководства в небратской стране: там действиетльно стало многократно хуже во всех аспектах жизни народа.)Другой вопрос, что в глобализованном мире в отдельно взятой стране строй на лучший, как век назад, не поменяешь. Это можно сделать либо сразу всем на планете, либо со множеством непосредственных соседей, соединив всевозможные ресурсы.А что же делать каждому из нас? Создавать и проявлять обещственную инициативу. Массово. В первую очередь – в сфере образования. Ведь именно там куются будущие управленческие кадры страны.