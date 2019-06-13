Форбс. Из доклада федерального инспектора: за 2015 г. Пентагон не смог отчитаться за $6.5 триллионов
08:37. 13 июня 2019 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Вот тут разные русофобы и прочие антисоветчики очень любят кричать на весь демократический свет о жуткой коррупции в России.. Что же, надо с сожалением признать: есть такое зло в нашей стране.
Однако методология подобного подхода, когда забывается поговорка, что „всё познаётся в сравнении” – в корне ошибочна, и тем она сразу же переводится в разряд русофобских.
Это сродни воплям либералов о жестокости и безчеловечности Ивана Грозного. Обвинённого за десятки лет правления в смерти 3-х тысяч соотечественников (включая воров, убийц, грабителей, предателей и пр.), тогда как в Европе в то же время аналогичные высшие руководители повинны в смертях десятков и сотен тысяч своих соотечественников!
Так что сравнивая их деяния с поступками нашего царя – последний вообще на их фоне просто агнец.
То же и с коррупцией. Да, воруют чиновники, но и сажают их тоже регулярно. Начиная от министров и заканчивая разными замами всяческих упрвлений и отделов. А, скажем, в цитадели демократии, США, тоже проворовавшихся губернаторов и генералов за решётку отправляют? Лично я о таком не слышал. Если кто владеет информацией, пожалуйста, оставьте ссылку.
Так может в Америке и не воруют вовсе, потому и не сажают? Разочарую русофобскую тусовку: воруют, причём исключительно в особо крупных размерах.
Эта публикация – не расследование. Просто случайно, отвечая одному УО-антисоветчику, ознакомился с интересной публикацией „Форбса” и решил поделиться весьма любопытной статистикой.
Начнём с заголовка:„Has Our Government Spent $21 Trillion Of Our Money Without Telling Us?”. Интригующе, не правда ли? Как сам заголовок, так и величина утаенных (пропавших, безотчётных, украденных, распиленных – пусть каждый сам выберет подходящее определение) сумм. 21 (двадцать один!) ТРИЛЛИОН исчезнувших долларов – это вам не фунт изюму. Тут подороже выйдет.
26 июля 2016 г. the Office of the Inspector General (OIG) (глава федеральной контрольно-ревизионной комиссии того или иного ведомства) подготовил доклад.
„“Army General Fund Adjustments Not Adequately Documented or Supported" The report indicates that for fiscal year 2015 the Army failed to provide adequate support for $6.5 trillion in journal voucher adjustments.”
Суть в том, что Пентагон лишь в 2015 году не сумел отчитаться по скромной сумме в 6,5 ТРИЛЛИОНОВ долларов.
Такая, вот, демократическая усушка произошла. Причём эта триллионная „усушка” описана лишь для одного, пусть и крупного министерства: обороны. А там ведь и другие сферы экономики и общественной жизни имеются. Со схожими процессами „усушки”…
Ещё отметим фамилию автора, профессора экономики в университете Бостона (а также куча других должностей и званий): Laurence Kotlikoff.
Так что когда вы солидаризируетесь с русофобскими криками о насквозь коррумпированной России и её власти, то попросите предъявить описание ситуации в лоне демократии – США. Всё познаётся в сравнении!
Тогда станет понятным, что менять руководство нашей страны – занятие безполезное, ибо тщетное с предопределённым результатом: будет только хуже. (См. пример смены коррупционного руководства в небратской стране: там действиетльно стало многократно хуже во всех аспектах жизни народа.)
А вот что менять действительно необходимо – это общественный строй в России. Капитализм ей определённо вреден. Сильно вреден.
Другой вопрос, что в глобализованном мире в отдельно взятой стране строй на лучший, как век назад, не поменяешь. Это можно сделать либо сразу всем на планете, либо со множеством непосредственных соседей, соединив всевозможные ресурсы.
А что же делать каждому из нас? Создавать и проявлять обещственную инициативу. Массово. В первую очередь – в сфере образования. Ведь именно там куются будущие управленческие кадры страны.
С.Ю. Сальников
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Так наши чиновники и берут пример со своих хозяев! Пендосские чинуши распизживают пендосский бюджет! РФянские чинуши распизживают РФянский бюджет!
Раз пиндоские чинуши 3,14здят больше, значит нашим чинушам есть куда стремиться!