Форбс. Из доклада федерального инспектора: за 2015 г. Пентагон не смог отчитаться за $6.5 триллионов

То же и с коррупцией. Да, воруют чиновники, но и сажают их тоже регулярно. Начиная от министров и заканчивая разными замами всяческих упрвлений и отделов. А, скажем, в цитадели демократии, США, тоже проворовавшихся губернаторов и генералов за решётку отправляют? Лично я о таком не слышал. Если кто владеет информацией, пожалуйста, оставьте ссылку.Так может в Америке и не воруют вовсе, потому и не сажают? Разочарую русофобскую тусовку: воруют, причём исключительно в особо крупных размерах.Эта публикация – не расследование. Просто случайно, отвечая одному УО-антисоветчику, ознакомился с интересной публикацией „Форбса” и решил поделиться весьма любопытной статистикой.Начнём с заголовка: „Has Our Government Spent $21 Trillion Of Our Money Without Telling Us?” . Интригующе, не правда ли? Как сам заголовок, так и величина утаенных () сумм. 21 (исчезнувших долларов – это вам не фунт изюму. Тут подороже выйдет.26 июля 2016 г. the Office of the Inspector General (OIG) ( глава федеральной контрольно-ревизионной комиссии того или иного ведомства) подготовил доклад.“Army General Fund Adjustments Not Adequately Documented or Supported"The report indicates that for fiscal year 2015 the Army failed to provide adequate support forin journal voucher adjustments.”Суть в том, что Пентагонне сумел отчитаться по скромной сумме в 6,5долларов.Такая, вот, демократическая усушка произошла. Причём эта триллионная „усушка” описана лишь для одного, пусть и крупного министерства: обороны. А там ведь и другие сферы экономики и общественной жизни имеются. Со схожими процессами „усушки”…Ещё отметим фамилию автора, профессора экономики в университете Бостона (): Laurence