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Фасад и страшная изнанка

08:34. 13 июня 2019 Просмотров - 174 2 коммент. Опубликовал:

s1200

Катастрофа былого гиганта СССР, ужасы 1990-х годов памятны всем жителям страны и требуют своего глубокого осмысления. Стремясь поскорее встроиться в западный мир, “реформаторы” пустили под нож все достижения социализма, рекордными темпами банкротили промышленность и сельское хозяйство, в одночасье создали новый класс олигархов под миф, что частная собственность будет эффективнее государственной. В те преступные годы наверх выплыло всё самое мерзкое, дикое, бессовестное и беспринципное.

В Интернете, в открытом доступе, можно найти информацию о  разрушенных заводах  и предприятиях Пермского края  – вопиющих преступлениях власти. В результате проводимого в стране  антинародного политического курса преднамеренному банкротству и ликвидации подверглись предприятия, находившиеся в хорошем  техническом состоянии.

Был ликвидирован промышленный комплекс “Велта”, где трудились более десяти тысяч работников, а на его территории разместились торговые центры.  С завода им. С.Орджоникидзе уволили восемь  тысяч работников, распродали имущество  завода им. Дзержинского.  Пострадал пермский филиал Государственного института прикладной химии, уничтожены заводы  “Бератон”  в городе Березники,  “Метил” во Всеволодо-Вильве, Юго-Камский машиностроительный завод, судозавод “Кама” в Перми, предприятия в Кизеле, Чусовом,  научно-производственное объединение “Точмаш” в городе Чайковский.

Ликвидация постигла  научно-исследовательские институты, строительные тресты, авторемонтные заводы, фабрики, птицефабрики, свинокомплексы, мясокомбинаты. Общий их перечень мог бы составить несколько  страниц.  В результате преступной приватизации   огромное количество жителей Пермского края остались не у дел, пополнив ряды безработных. Аналогичная ситуация возникла во всех краях, областях и регионах России.

Официальные СМИ без устали показывают населению страны радужные  картинки наших свершений и строек века, средь которых уже готовый Крымский автомобильный мост, строящийся в Керченском проливе железнодорожный мост, автомобильная трасса “Таврида”. Бесспорно, эти грандиозные стройки необходимы ставшему русским Крыму, но оправданы ли затраты на гигантские спортивные проекты? Миллиардные  средства затрачены на проведение Олимпиады в Сочи, на Чемпионат мира по футболу, на разного рода спортивные универсиады. Делалось это, главным образом, для иностранных гостей, для создания в их глазах положительного образа России. Иностранцев не возят на разрушение заводы и фабрики, цеха которых с выбитыми окнами, вывезенным оборудованием, выдранными полами смотрятся как объекты, пережившие вражескую бомбёжку. Именно таким выглядит ныне наш Юго-Камский машиностроительный завод, бывший градообразующим предприятием для посёлка. Рядом зияют глазницами пустых окон бывшая заводская столовая и здание ПТУ, приобретённые за бесценок и обанкроченные собственниками. Все убытки списаны на безработных, на тех, что вывезли с завода остатки металлома.

Заинтересована ли нынешняя власть в восстановлении разрушенных заводов и поднятии экономики? Однозначно, нет! На смену “приватизации” пришла “оптимизация” с дальнейшим сокращением рабочих мест, с последующим вымиранием народа.    Политик и публицист Юрий Болдырев  высказался об этом достаточно откровенно: “Про новые виды войны теперь не пишет только ленивый. Тут и гибридные, и информационные и каких еще только нет. Но один вид войны, мне представляется, осмыслен и описан еще недостаточно. А именно: война односторонняя. Это когда они – наши власти – воюют против нас всерьез, практически, на уничтожение. Бьют нас наотмашь, а мы все еще никак не способны поверить, что это не какие-то случайные или ошибочные “эксцессы исполнителей”, ошибки и просчеты на местах, а спланированные и скоординированные действия, являющиеся не побочным результатом, а самой сутью проводимой политики”.

Как выглядим мы в глазах иностранцев? По словам людей, знающих китайский язык, китайцы видят нас белыми африканцами, не способными навести порядок в собственной стране. Про коллективный Запад нечего и говорить: он спит и видит, как бы уменьшить наше население до сорока-пятидесяти миллионов, обслуживающих нефтяные и газовые трубы, как бы поскорее сделать нас своей колонией.

Чудовищное социальное расслоение на сверх богатых и сверх бедных невольно заставляет вспомнить написанный в 1895-м году научно-фантастический роман Герберта Уэллса “Машина времени”.  Герои романа –изнеженные  элои,  живущие  на поверхности планеты,   и таящиеся в её недрах страшные  морлоки, люто ненавидящих элоев, сделавшие их своей добычей. Никто из фантастов не предлагал на суд читателей столь страшную картину будущего. Это не прекрасные и мудрые обитатели Вселенной Эры Великого Кольца из  романов Ивана Ефремова:  многих жителей нынешней России, спившихся, опустившихся на социальное дно, давно  утративших веру в Бога и волю к достойной жизни, можно уподобить морлокам.

Призывы к новой мирной революции всё чаще звучат в соцсетях: “Что у нас вышло за общество, в котором на одном полюсе – масса бедных людей, а на другом – кучка семей, интересы которых блюдут суды, полиция, Росгвардия? И всё это узаконено Конституцией РФ, закрепившей право частной собственности, но нигде не указавшей, что она должна быть честной! Да такой буржуазный строй, скопировавший всё самое худшее  с мировых буржуазных систем, давно пора отправить – вместе с его защитниками и выгодоприобретателями – на свалку истории!

Но для этого всем трудящимся, понимающим, что дальше так жить нельзя, надо объединяться, организовываться, ибо один в поле – не воин”.

Главная проблема России  – как выбраться из нынешней катастрофы, тяжелейшей за всю многовековую  историю страны.  Какой видится ситуация  учёным  и политикам? По утверждению доктора экономических наук, профессора Валентина Катасонова,  страна находится под внешним управлением,  и все зависит не только и не столько от Путина или ещё от кого-то из власти, а от народа.

Военный аналитик, доктор военных наук Константин Сивков  главную задачу видит в скорейшем уничтожении  “пятой колонны” в Российской Федерации: “Это не те люди, которые бегают с плакатами.  Это, к сожалению, целый ряд высших чиновников, а также представителей крупного бизнеса и руководства некоторых госкорпораций.  Люди, которые проводят антинародные реформы, которые их навязывают, – это и есть “пятая колонна”. Речь идет не о её физическом истреблении, а о том, чтобы убрать ее от рычагов управления.  Когда эти люди взорвут общество, тогда будет проложена дорожка для американских войск”.

К сожалению, Константин Валентинович не дал чётких рекомендаций о том, как реально можно убрать внутренних врагов во власти. Думается, этого можно добиться только сменой политического и экономического курса.

        Публицист Андрей Франц  в ряде статей дал резкую оценку  капитализму   как будущему планеты:  России удавалось быть великой и говорить собственное слово в мировой цивилизации лишь на путях системного антикапитализма. Духовный антикапитализм – об этом вся русская классика. Социальный и политический антикапитализм – об этом СССР.  И эта тема еще далеко не закрыта. Наоборот, системный антикапитализм и сегодня находится на острие цивилизационных поисков человечества. Вопрос мировой революции стоит еще более остро, чем столетие назад. Или человечество убьет капитализм, или капитализм убьет человечество. Вопрос стоит именно так и не иначе.

Лишь на этом пути можно сказать и сделать что-то действительно новое и общечеловечески значимое. Лишь здесь русские могут обрести свою идею, перестав быть папуасами, играющимися западными бусами и прочей бижутерией”.

 

Источник: https://ruskline.ru/news_rl/2019/03/29/fasad_i_strashnaya_iznanka_/

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2551 401
    ХОХОЛ 13 июня 2019 в 9:22

    Серый а ты почему не строишь коммунизм?
    Ведь НЕ ЗАПРЩЕНО.
    Предатель?

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  • 9052 6644
    Sergeev 13 июня 2019 в 10:22

    Одна вот странность, предприятия закрываются, а потребление электроэнергии растет. Энергетики не успевают строить новые линии и подстанции. Дороги вот поровнее стали чем при СССР, хотя автомобилей на дорогах стало в разы больше. Странности и загадки кругом, в областниках микрорайоны строятся размерами с небольшой город.

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