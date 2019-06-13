Это – ограбление! Олег Комолов о России и капитализме // По-живому

Разговор с Олегом Комоловым, экономистом, доцентом РЭУ им. Плеханова.



Содержание беседы:

0:47 В нашей стране построен правильный капитализм или нет?

04:22 Можно ли сравнить бедность в Америке и в какой-нибудь стране третьего мира?

05:44 Почему профсоюзные движения везде такие слабые?

07:15 О норме прибыли и эпохе паразитизма

15:52 О либертарианстве и низких инвестициях в науку, образование и промышленность?

23:00 Про социализм Путина и налоговую политику

31:23 Про экспорт энергоносителей и рост цен на бензин в России

38:34 О российских импортерах и дешевом рубле

43:50 Ситуация в сельском хозяйстве России

47:09 Российский капитализм носит империалистический характер?

56:34 Как люди приходят к классическому марксистскому взгляду на экономику?





Статья О. Комолова «Норма прибыли в контексте нестабильности мировой экономики»: https://cyberleninka.ru/article/n/nor…



Программа «Экономический ликбез» на канале «Рот Фронт»: https://www.youtube.com/playlist?list…



Программа «Экономика» на канале «Rabkor»: https://www.youtube.com/watch?v=rnhpw…







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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4yOvjTe7AfU