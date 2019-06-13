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Ельцин-центр опасен для России!

08:37. 13 июня 2019 Просмотров - 205 Нет комментариев Опубликовал:
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Главред журнала Национальная оборона Игорь Коротченко предложил подписчикам у себя на странице в соцсети пройти опрос: нужен ли России Ельцин-центр?

В ответ понеслись гневные отклики интернет-пользователей, которые считают "президентский" музей "крайне вредным" для нашей страны. "Ельцин-центр опасен для России!" – считают в Сети.

…Главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко предложил своим подписчикам ответить на простой вопрос: "Как вы считаете, нужен ли в России Ельцин-центр?" И дал три варианта ответа: "Нужен", "Не нужен", "Затрудняюсь ответить".

Последних, к слову, было всего два процента. Но абсолютное большинство респондентов – 94% из трех с лишним тысяч голосов – посчитали, что не нужен. И лишь 4% согласились с его существованием.


Больше того, Коротченко своим опросом вызвал гневные отклики интернет-пользователей. Эмоции людей были направлены не на самого эксперта, а на Центр экс-президента России Бориса Ельцина.

‏"Не просто не нужен, а КРАЙНЕ вреден!!!" – уверен Сергей Громов.

‏"Не только не нужен, а он несёт в себе опасность для России!!!" – считает Сергей Круцких.

"Музей развала СССР нам не нужен. Такой центр есть в США, ЦРУ называется…" – пишет BASTION_RF.

Были и рациональные предложения.

"‏Преобразовать в детский центр творчества молодежи было б полезнее для Родины", – полагает Александр Зерчанинов.

"‏Я считаю, что в Ельцин-центре нужно сделать музей предателей России. Всех Иуд туда, – пишет Сергей Ясинский. – Мёртвых в виде портретов (или восковых фигур), а ещё живых – в клетках. И детям показывать эту мерзоту".

Ирина Б. полагает, что Ельцин-центр имеет право на существование. Но с одной существенной оговоркой.

"‏Нужен. Только с реальной историей 90-х. С братками, с войнами, с нищетой и голодом, с пляшущим пьяным Ельциным, с забастовками учителей, шахтеров…"


***


Источник (в сокр.)
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4502950.html

Метки: ельцин, народ, предательство, Россия

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