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Ярославль -украденная история. Где стены?

13:40. 12 июня 2019 Просмотров - 202 Один комментарий Опубликовал:
А действительно: кто, когда и зачем снёс крепостные стены в Ярославле?



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4501228.html

Метки: археология, загадки, история, Русь

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