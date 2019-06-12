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В вагоне курили

07:54. 12 июня 2019 Просмотров - 341 Нет комментариев Опубликовал:

  На станции Зыково восточнее Красноярска есть старая водонапорная башня. Один из ветеранов жд сказал о ней - всегда тут стояла. Красивое по сравнению с окрестностью сооружение. Крыша - двойной зонтик, как на китайских храмах. Кирпич тоже старой закалки, из такого церкви делали. Есть кирпичные своды из специального клинообразного материала. И прочие непонятные мне - дилетанту прибамбасы. Детство моё прошло по морочным кузбасским посёлкам, там кроме стальных, обшитых деревом, водокачек ничего в этом роде не было. В целом вся цивилизация состоит из труб разного назначения. Трубы, для воды, трубы для дыма (самые высокие). Останкинская телебашня или Вавилонская башня это тоже трубы, в которые люди хотят докричаться до бога. Трубы стареют, их ломают. Ну, вот хотя бы эту трубу, пока она цела, можно переделать в киоск по продаже Табака, например. Все курят табак? почти все. Напрасно Минздрав предупреждает.
   В старые добрые времена, когда гордые племена американских индейцев бились баш на баш по причине чего-то там, и добивались половинной убыли воинов в склочных бандах, то…  Вожди, или и.о. (по убыли вождей) курили трубку Мира. Скуренный в трубке табак, или ганджюбас символизировали сгорание остальной половины банды вместе с их проблемами. Мир до следующей бойни. 
   Непременный атрибут цивилизации - профессиональная бандитская армия. Наша армия непременно добрая (дети спят), армия противника непременно бандиты. Они о нас так же думают. Если бандиты не будут регулярно чикать кого-то там (своих, чужих - без разницы), то регулярной армии не будет. В эту коллизии встревают отдельные индивидуумы, которые конкретно чикать не хотят, или хотят, но хаотично, без команды  - взять. Мой младший брат, например, категорично, вплоть до психушки отказался идти в армию. 
- Ну пусть идёт в психушку - сказал военком.
 Он пошёл и сидит там двадцать лет, государство платит пенсию военкому и брату, все при деле. Сын военкома пошёл дальше. На границе с Монголией он расформировал пограничную часть и переделал её в дурку (без дураков). Теперь в эту дурку, он хочет брата моего перевести, зачем? - ему виднее. Родственникам туда на границу приехать сложно, будут больные, как солдаты в секрете. Точнее, они в трубке Мира будут гореть, чтоб остались живы здоровые бойцы. Это нормально, это по ритуалу. Но как матери это объяснишь. 
Вагон стоял на станции Зыково, я смотрел в открытую дверь на водонапорную пагоду, пахло табачным дымом. Ветерок проносил мимо сигаретную золу. В соседнем вагоне курили. 

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