Разногласия в администрации Трампа

Давайте же посмотрим на информационные ресурсы, которые рассказывают, причем уже не первый год, о разногласиях в команде Трампа.* * ** * *Как не трудно заметить после несложного поиска (потратил на это не более 5 минут), причастность России, Китая и особенно КНДР – очевидна. Разве Джону Болтону можно не доверять?А если вам кто-то скажет, что в администрации Трампа конфликты, то это российская либо китайская пропаганда, которой верить нельзя.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5060170.html