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Разногласия в администрации Трампа

09:00. 12 июня 2019 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:


«У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай приняли решение попытаться сеять дезинформацию об администрации, говорить, что у президента и его советников разногласия» (с) Джон Болтон

Давайте же посмотрим на информационные ресурсы, которые рассказывают, причем уже не первый год, о разногласиях в команде Трампа.

* * *

Экс-советник Трампа рассказал о разногласиях внутри администрации
https://iz.ru/635130/2017-08-20/eks-sovetnik-trampa-rasskazal-o-raznoglasiiakh-vnutri-administratcii

FT рассказал о разногласиях на всех уровнях в администрации Трампа по поводу России
https://www.gazeta.ru/politics/news/2018/07/10/n_11768563.shtml

The New York Times сообщила о сопротивлении Трампу в его администрации
https://bitly.su/eyiNeLDf

BBC: Текучка в Белом доме: кто покинул команду Трампа?
https://www.bbc.com/russian/features-46499206

Financial Times: Разногласия в администрации США по поводу антироссийских санкций становятся очевидны
https://inosmi.ru/politic/20180418/242010518.html

USA.One: Глaвe aдминиcтpaции Бeлoгo дoмa гpoзит увoльнeниe из-зa кoнфликтa c Meлaниeй Tpaмп
https://usa.one/2018/11/glava-administracii-belogo-doma-naxoditsya-na-grani-uvolneniya-iz-za-konflikta-s-melaniej-tramp/

Радио Свобода: Сотрудница Белого дома уволена после конфликта с Меланией Трамп
https://www.svoboda.org/a/29601804.html

NBC: Главе администрации Трампа грозит отставка после конфликта с Меланьей Трамп
https://www.unian.net/world/10336623-glave-administracii-trampa-grozit-otstavka-posle-konflikta-s-melaney-tramp-smi.html

WP: Трамп недоволен стратегией Болтона по Венесуэле
https://www.kommersant.ru/doc/3966306

Atlantic: Чиновники Белого дома игнорируют указы Трампа в надежде, что он о них забудет
https://thebabel.net/news/30291-atlantic-chinovniki-belogo-doma-ignoriruyut-ukazy-trampa-v-nadezhde-chto-on-o-nih-zabudet

* * *

Как не трудно заметить после несложного поиска (потратил на это не более 5 минут), причастность России, Китая и особенно КНДР – очевидна. Разве Джону Болтону можно не доверять?
А если вам кто-то скажет, что в администрации Трампа конфликты, то это российская либо китайская пропаганда, которой верить нельзя.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5060170.html

Метки: болтон, идиоты, СМИ, США, Трамп, юмор

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