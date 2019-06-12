Предвыборные обещания Зеленского оказались шуткой

Президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКХ. Зеленский шутил о тарифах, что они высокие, - заявил представитель президента в правительстве Украины Андрей Герус.

В эфире программы «Вот оно как» Герус попытался оправдать действия Зеленского: «люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть».

Оказывается, «Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о «Роттердам+», что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал».

Относительно снижения цен на газ и возможность закупки голубого топлива напрямую у России по сниженным на 20% ценам, Герус в эфире телеканала «112 Украина» пошутил уже сам. Он порекомендовал депутатам Рады Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с «Газпромом» и поставлять газ на Украину.

«Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», - заявил представитель президента Украины.

«Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор», — высказал свое мнение он.

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко уже посмеялся над непрофессионализмом Геруса. Он назвал его заявление - абсолютно авантюрным.

«Теоретически это можно сделать, спорить не буду. Но будет монополизм, и Антимонопольный комитет сразу заблокирует эту компанию — вот в чём проблема. То есть он (Герус) заведомо предлагает идею, которую с точки зрения украинского законодательства реализовать нельзя», — объяснил экономист.

А пока президент и его представитель шутят над народом Украины, начали говорить о приближающемся увеличении тарифов.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politikukr/501344-predvybornye-obeschaniya-zelenskogo-okazalis-shutkoy.html