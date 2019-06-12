Поездка в Аджимушкай
22:28. 12 июня 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Поездка в Аджимушкай
Я, конечно далеко не Диана Удовиченко (Diana Udovichenko) и на цикл статей о героях Великой Отечественной замахиваться не буду. Но когда увидел что-то сам – не поделиться не могу. Помимо всего прочего во время поездки в Керчь посетил Аджимушкайские каменоломни.
Место героическое, место страшное. Тут 170 дней, с 13 мая по 30 октября 1942 года, в полном окружении, в кромешной темноте, в подземных коридорах, температура в которых не превышает +11 градусов, без медикаментов, воды и продуктов сражались настоящие Люди. Титаны, какими нам, боюсь, уже не стать.
Тут бились насмерть бойцы 276 стрелкового полка НКВД и пограничники 95 полка погранвойск НКВД. Да, привет вам, граждане либералы, рассказывающие друг другу вами же выдуманные сказки про то, как НКВД только в заградотрядах отважных и героических зеков из штрафбатов расстреливал. Вот так НКВД сражался: 170 дней в настоящем подземном Аду, без шансов не только победить, но даже выжить. До последней капли крови, до последнего патрона. Кроме них – курсанты авиационного училища и училища войск связи, морские пехотинцы 83-й бригады и кавалеристы, просто пехота из разбитых, не успевших уйти на Тамань частей и подразделений…
Около 13 тысяч спустилось их в каменоломни в середине мая 1942-го. На 28 октября в живых оставалось 26 защитников Ровно семерых пленных, израненных и едва живых, вытащили оттуда фашисты после последнего боя 30 октября. Еще порядка 25-45 (тут источники немного разнятся) бойцов смогли в разное время уйти по подземным ходам и выжить. Остальные навеки остались в каменных коридорах и штольнях, полегли вокруг выходов из каменоломен в атаках и контратаках, так и не получив от командования с «большой земли» приказ на отступление. Последний приказ они получили еще в мае – сдерживать наступление противника сколько возможно, до получения нового приказа. Нового – не последовало, и они выполняли поставленную задачу. 170 суток. И выполняли героически. С 24 мая фашисты начинают травить защитников каменоломен отравляющими веществами. Причем, какими именно – не удалось установить до сих пор. В 1986 году поисковики нашли хорошо сохранившуюся немецкую газо-дымную шашку. Но даже в Академии химзащиты в Москве ее не смогли идентифицировать – не значится нигде в немецких архивах такая маркировка. Похоже, было это что-то экспериментальное…
Газовые атаки продолжались ежедневно, по 8-10 часов в день. После применения фашистами газов, в каменоломнях осталось около трех тысяч живых, военнослужащих РККА и гражданских из числа тех, кого на поверхности ждала смерть – семьи командиров и политработников, еврейские семьи. Остальные мирные жители под обещание немцев сохранить им жизнь, вышли на поверхность. И сгинули в концлагерях. Но даже такие потери не сломили дух советских людей. После падения Севастополя 4 июля, бойцы подземной крепости выходят на поверхность, чтобы отомстить. Измученные голодом и жаждой, полуослепшие от тьмы катакомб, они на СУТКИ вышвырнули немцев из поселка Аджимушкай. Чтобы отбить все назад, Вермахту пришлось подтягивать танки и авиацию. Против истощенных, отравленных боевой химией бойцов РККА, вооруженных одной лишь «стрелковкой».
Кроме вражеского огня и газов были трудности не менее суровые – голод и жажда. Сначала ели запасы с вывезенных в каменоломни складов военторга. Но надолго ли могло хватить тех запасов? 13 тысяч военнослужащих, примерно 5 тысяч гражданских. Ели строевых лошадей, что спустились в тоннели каменоломен вместе с кавалеристами. Через месяц, когда еды не стало, выкапывали и вываривали их кости. Вываривали и ели месячную тухлятину, толкли кости в муку. И ели, чтобы были силы сражаться. Да, позже поисковики нашли в катакомбах многие тонны сахара. Но сахар невозможно есть без воды. А воды не было тоже. Воду с боем брали из колодцев на поверхности. Каждое ведро оплачивая жизнями бойцов. «За ведро воды платили ведром крови» – это воспоминания тех, кто выжил. Но и фашистов в тех прорывах к колодцам ложилось немало. Когда немцам надоело нести потери в ежедневных боях «за воду», они засыпали колодцы. Трупами.
После освобождения Керчи в 1943 году, 90 тел было извлечено из колодца с питьевой водой возле выхода из Аджимушкайских каменоломен. 90 пленных бойцов и командиров РККА расстреляли и сбросили в колодец, чтобы оставшимся в живых нечего было пить. Где, сука, этот мудень тупой, Коля из Уренгоя? Притащите этого малолетнего ублюдка в Аджимушкай, ткните его носом. В норму две СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ воды в СУТКИ. Раненым в госпитале. В подземном госпитале в каменоломнях, где сложнейшие операции делали при свете коптящего куска автомобильной покрышки. Где умерших от голода детей хоронили в снарядных ящиках. Где люди вручную долбили 15-метровые колодцы, в надежде добраться до воды. А его «такие же жертвы войны» из Вермахта, не СС, пехота, рыли на поверхности шурфы, закладывали в них по десятку-полтора авиабомб и подрывали, в надежде пробить каменные своды подземных коридоров. И пробивали… Вы себе представляете силу ударной волны десятка авиабомб в замкнутом подземном пространстве? Сколько еще непогребенных бойцов и мирных жителей лежит под теми завалами? Этого не знает никто. Площадь каменоломен – больше 140 гектаров, поисковики там работают до сих пор. И до сих пор что-то находят.
Я сам прошел по этим закопченным тоннелям, я видел проржавевшую солдатскую каску, подставленную под капли воды, сочащейся с потолка. Я видел братские могилы в каменных коридорах. Могилы пока не закрытые, потому что поисковики ежегодно проводят дозахоронения…
Там лежат настоящие Герои. Такие, какими нам, боюсь, уже никогда не стать.
В каменоломнях запрещена фото и видеосъемка, поэтому все иллюстрации – из Интернета.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=724361911356963&id=100013494821782 – цинк
Дополню. Не так давно МО РФ выложила документы по освобождению Крыма. где в числе прочего содержался отчет об осмотре Аджимушкайских каменеломен.
А также постановление посвященное применению отравляющих веществ в Аджимушкае.
https://colonelcassad.livejournal.com/4904760.html – цинк
Плюс разбор некоторых мифов связанных с Аджимушкаем – https://colonelcassad.livejournal.com/3506700.html Для тех, кто хочет углубиться в тему подземной войны в Крыму.
В прошлом году начались работы над художественным фильмом про Аджимушкай.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5062364.html