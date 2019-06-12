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Почему болеют дети? Алексей Орлов и Михаил Ять

08:39. 12 июня 2019 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:

Зачем болеют дети

Алексей Орлов и Михаил Ять

В редакцию Народного Славянского радио приходит много обращений людей с просьбой помочь вылечить их больных детей. Очень часто они рассказывают о симптомах редких, неизвестных до сего момента болезней… И этих редких болезней, против которых беЗсильна современная медицина, становится всё больше и больше… Откуда они берутся? В чём их причина? Что с этим делать?

Чтобы подробней ответить на этот не простой вопрос мы решили записать эту передачу…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PkM_lh-QJrc

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