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Одиссея телефониста Пауля Крюгера

19:49. 12 июня 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:


Занимательная история о похождениях телефониста кайзеровской армии Пауля Крюгера по Европе во время и после первой мировой войны, когда ему довелось побывать в рядах четырех армий и трижды отсидеть.

Одиссея телефониста Крюгера

Пауль Крюгер – вон тот клевый дядька в шляпе, очках, с папиросой и окопными усами.
В августе 1914 года, в Бельгии, телефонист Пауль Крюгер избил до полусмерти прусского офицера за то, что тот, в свою очередь, избивал старика-бельгийца и его старуху жену за незнание немецких команд.
Крюгер был из Тюрингии, а офицер из Бранденбурга, и поэтому его не расстреляли сразу, а судили. Военный суд приговорил его к 10 годам заключения.
В тюрьме Крюгер познакомился с немецкими социал-демократами и идеями III Интернационала.

В 1917 году всем осужденным солдатам и офицерам, сидевшим в одной тюрьме с Крюгером, заменили реальные сроки на условные и снова отправили на фронт.
Крюгер попал на телефонную станцию в Белосток. А там уже была подпольная социалистическая организация, которая в ноябре того же года установила связь с большевиками.
В декабре минские большевики попросили помочь с оружием вообще и с телефонным оборудованием в частности. Крюгер лично ходил на конспиративную явку, передавал краденое со складов оборудование и объяснял как с ним работать.
А потом решил помочь и оружем – уже в феврале 1918 года пошел к пехотным и украл пулемет. Пропажи быстро хватились
Крюгера вычислили и быстро взяли. Военно-полевой суд хотел его расстрелять, но тут вспомнили, что на нем еще одно дело висит. Стали рассылать запросы, а Крюгера переводить из тюрьмы в тюрьму.
Пока собирали документы и спорили о подсудности, война окончилась, произошла германская революция и о Крюгере забыли. Вспомнили в мае 1919 года и просто выпустили на свободу.

Крюгер тут же собрался ехать защищать Советскую Венгрию. Поехал через Чехию, в Словакии в июне перешел фронт и оказался в только что провозглашенной Словацкой Советской республике, в формируемую армию которой и вступил.
А через месяц все закончилось. Интернациональный отряд, в котором служил Крюгер, сдаваться чехословацким войскам не захотел и решил пробиваться на восток, на соединение с Красной армией. Шли лесами несколько недель, но были обнаружены румынским патрулем, окружены и взяты в плен. Сидели в румынском лагере для военнопленых. В марте 1920-го румынам стало нечем их кормить и пленных просто выставили из лагеря, обязав в 48 часов покинуть страну.

Крюгер решил ехать в Советскую Россию и вступить в Красную Армию. А в Крым как раз отправлялся пароход. Что Крым – это в России, Крюгер знал, а что там творится – нет.
В Севастополе на таможне он заявил русским военным, что приехал добровольцем вступить в армию. Русские офицеры поинтересовались его воинской специальностью и очень обрадовались: сказали, что Русской армии сильно не хватает грамотных телефонистов, чтобы эффективно бить красную нечисть.
Так Крюгер оказался в армии барона Врангеля.

Во время июньского наступления врангелевцев он перебежал линию фронта. Красные хотели сначала его расстрелять как шпиона, но Крюгер начал кричать про Циммервальд, Третий Интернационал, Спартак и Советскую Венгрию. Разобрались и тут же сосватали в Первую Конную, с которой Крюгер прошел все бои на Польском фронте и брал Крым.

После окончания Гражданской войны Пауль Крюгер демобилизовался и преподавал в техникумах. С началом первой пятилетки принимал участие во всесоюзных стройках, налаживая коммуникационные узлы.
Во время ВОВ работал агитатором среди немецких военнопленных. В 1952 году вышел на пенсию и уехал в ГДР, где работал в экскурсионном бюро и сопровождал туристические группы по Советскому Союзу.

https://d-clarence.livejournal.com/348989.html – цинк (на автора рекомендую подписываться, у него всегда навалом исторической годноты)

По этой истории мог бы получится отличный фильм.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5061668.html

Метки: венгрия, Германия, гражданская война, история, немцы, пауль крюгер, первая мировая война, Россия, румыния, ссср, юмор

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