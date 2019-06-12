Николай II и дерево
03:08. 12 июня 2019 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
История в духе треснувшего памятника Ельцину.
В конце мая в Новосибирске монархисты открыли стенку в честь Николая II.
Но посаженное при безбожных большевиках дерево мстит государю-императору!
В обновленном виде символизма стало еще больше – новая композиция символизирует крушение самодержавия, в ходе которого придавило и бывшего царя.
За красивым фасадом РКМП скрывалось подгнившее дерево монархии.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5059881.html