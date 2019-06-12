Главная » История, Политика, Творчество

Николай II и дерево

03:08. 12 июня 2019 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:


История в духе треснувшего памятника Ельцину.
В конце мая в Новосибирске монархисты открыли стенку в честь Николая II.
Но посаженное при безбожных большевиках дерево мстит государю-императору!



В обновленном виде символизма стало еще больше – новая композиция символизирует крушение самодержавия, в ходе которого придавило и бывшего царя.
За красивым фасадом РКМП скрывалось подгнившее дерево монархии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5059881.html

Метки: монархисты, Николай II, Новосибирск, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Первый практический семинар Николая Левашова в День Сварога
...что он хоть и Николай, но не Николай Угодник. Отчасти в этом...в лесу. Нужно ощущать энергетику деревьев, находить отличия в энергетике ...разных видов деревьев. Но при этом ни...случае не настраиваться на те деревья, которым вы причинили вред....
Лечебная энергетика деревьев. Николай Левашов
Николай Левашов. О лечебной энергетике деревьев Растения мыслят и чувствуют...чем мы. В лесу деревья могут объединить своё поле и.... Наши предки, когда рубили дерево, просили у него прощения, ... законах природы прочтите в книгах Николая Левашова... * О Сущности,...
Как славяне выбирали дерево для строительства
... том же стихотворении Николая Гумилёва. Из дерева, согласно некоторым легендам...«запретными»), так и отдельные деревья, привлекавшие внимание необычайными размерами,...», «природный» – «культурный», «дикий» – «домашний». Дерево, взятое в лесу и используемое...
Человек, который сажает деревья. Три истории Гусмана Минлебаева
...лекарств, сделанных из гинкго, рекламируют. Дерево действительно по своим целебным свойствам...гектаре можно вырастить до 1200 деревьев. Когда деревья посажены густо, ствол быстро...Великого и до последнего императора Николая II учёные, чиновники и Правительство...
Высказывание Николы Теслы “Все есть свет” раскрывает секреты его жизни
...наряду с людьми, есть растущие деревья, горы и звездное небо. ... ночью. Так и запишите: Никола Тесла – счастливый человек.Четвертое ...в Ваших записях говорится следующее: Никола Тесла – первый человек, ... ценный дождь и горящие деревья или деревни.Есть самые ...
Проклятые деревья
... защитить.Осину нельзя назвать положительным деревом, скорее, она нейтральна: куда повернешь... в поле, даже и один.Николай ЗаболоцкийВоспетый в стихах, взлелеянный в..., что большая часть рассказов о дереве — достоверны, и подкреплены официальными документами...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)