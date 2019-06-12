Необычные друзья среди животных

Мышь плывет на лягушке.

Два львенка и собака во дворе частного дома в Харькове.

Львенок и кошка. Видно, насколько мощнее у будущей большой кошки лапы.

Хищные повадки. Тигренок с поросятами в парке в Гуанчжоу

Черный лебедь и карпы в парке дикой природы в Шэньчжэне.

Ослик и волк в Албании.

Сончас. Обезьяна спит рядом с собакой.

Собака кормит поросенка.

Медвежонок и собака, Словения.

Любовь к баранам.

Собака и буйвол в Лахоре.

Кошки-мышки.

Крокодил-такси в зоопарке в Панама-Сити.

Обезьяна и попугай в парке диких животных в Шэньчжэне.

Тигрята, пума и собака.

Бегемот и черепаха.

Любовь к кошкам

Годовалый белый тигр и 4-летний пес в Берлине.

Собака вместе со своим щенком выкармливает тигренка.

Как кошка с собакой.

Обезьяна, львенок и тигренок в зоопарке в Шэньяне, Китай.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/neobychnye_druzja_sredi_zhivotnykh/2019-06-12-70938