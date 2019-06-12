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Кто жил в Крыму до потопа? Олег Павлюченко. Часть 2

08:37. 12 июня 2019 Просмотров - 156 Один комментарий Опубликовал:

Причерноморье. Итоги экспедиции.

Автор-сказитель – Олег Павлюченко
Часть 1- https://youtu.be/H1PKvGB4RC4

В мае этого года канал АЙСПИК проводил экспедицию по Крымскому полуострову. В результате экспедиции были найдены следы проживания в Крыму в относительно недавнее время великанов имеющих рост около 4 метров. Эти великаны, интерпретируя данную информацию с Кавказскими мифами, являлись нашими арийскими предками. Также экспедицией были обнаружены руины древних мегалитических пирамид. В ходе экспедиции удалось собрать информацию у подводников о существовании на глубинах до 600 м. под водами Черного моря античных руин с колоннами. Эта информация ставит в тупик всю историческую науку, которая объясняет подводные города Крыма естественным сползанием грунта. Кто же жил в Крыму до потопа, уничтожившего античную цивилизацию, кто такие Тавры и что такое Херсонес. Свою гипотезу прошлого представит автор канала АЙСПИК – Олег Павлюченко.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7KsuYuNZyvs

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 20224 17684
    Вячеслав 12 июня 2019 в 9:44

    Многие пишут “потоп”, “допотопный”… И НИКТО – о том, откуда взялось столько воды, которая затопила практически всё вокруг…

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