Кто жил в Крыму до потопа? Олег Павлюченко. Часть 1

Причерноморье. Итоги экспедиции.



Автор-сказитель – Олег Павлюченко

Часть 2 – https://youtu.be/7KsuYuNZyvs



В мае этого года канал АЙСПИК проводил экспедицию по Крымскому полуострову. В результате экспедиции были найдены следы проживания в Крыму в относительно недавнее время великанов имеющих рост около 4 метров. Эти великаны, интерпретируя данную информацию с Кавказскими мифами, являлись нашими арийскими предками. Также экспедицией были обнаружены руины древних мегалитических пирамид. В ходе экспедиции удалось собрать информацию у подводников о существовании на глубинах до 600 м. под водами Черного моря античных руин с колоннами. Эта информация ставит в тупик всю историческую науку, которая объясняет подводные города Крыма естественным сползанием грунта. Кто же жил в Крыму до потопа, уничтожившего античную цивилизацию, кто такие Тавры и что такое Херсонес. Свою гипотезу прошлого представит автор канала АЙСПИК – Олег Павлюченко.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H1PKvGB4RC4