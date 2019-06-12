Главная » Видео, История, Мировоззрение

Кто жил в Крыму до потопа? Олег Павлюченко. Часть 1

08:37. 12 июня 2019 Просмотров - 194 Нет комментариев Опубликовал:

Причерноморье. Итоги экспедиции.

Автор-сказитель – Олег Павлюченко
Часть 2 – https://youtu.be/7KsuYuNZyvs

В мае этого года канал АЙСПИК проводил экспедицию по Крымскому полуострову. В результате экспедиции были найдены следы проживания в Крыму в относительно недавнее время великанов имеющих рост около 4 метров. Эти великаны, интерпретируя данную информацию с Кавказскими мифами, являлись нашими арийскими предками. Также экспедицией были обнаружены руины древних мегалитических пирамид. В ходе экспедиции удалось собрать информацию у подводников о существовании на глубинах до 600 м. под водами Черного моря античных руин с колоннами. Эта информация ставит в тупик всю историческую науку, которая объясняет подводные города Крыма естественным сползанием грунта. Кто же жил в Крыму до потопа, уничтожившего античную цивилизацию, кто такие Тавры и что такое Херсонес. Свою гипотезу прошлого представит автор канала АЙСПИК – Олег Павлюченко.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H1PKvGB4RC4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Умер Великий Человек, Воин Светлых Сил
... раздавлены. Он посеял в тех, кто не испугался впитать его знания...
Крым готов к референдуму
... «вежливых людей» из Сил самообороны Крыма. Начали искать. Дело в том... на улицах города украинские воинские части, прямо у входа, вдоль забора...
Украинство должно стать частью Всерусского Единства
... вопрос: а как же Крым? Крым воссоединился с Россией, почему нельзя...самобытность, но являющаяся частью Единого Русского мира. Частью великих побед, великой... Всерусское Единство, частью которого является украинство – как часть сильного, твердого целого...
Сигнал в пустоту
...работы которой было обеспечение воссоединения Крыма с Россией. Были мобилизованы...национал-патриотических сил. Тех, кто стоит за русских в ...на молодежную политику. Тех, кто пробрался в Новороссию сквозь ...на допросы ФСБшнков. Тех, кто взял в руки оружие, плюнув...
Западные украинцы не понимают смысла войны
... наш славный предок, князь Святослав: "Кто к нам с мечом придет... государства. Но восточные украинцы – это часть Украины. Если западные украинцы хотят...
Как Сталин освободил рубль от доллара
... что со спекулянтами потеряли часть своих денег «стахановцы», изобретатели...могли быть недовольными те, кто хранил большие суммы денег ...спекулятивных групп населения и часть населения Южного Кавказа ... золотой рубль» большей части торговли СССР со странами...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)